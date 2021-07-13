Bị xã hội miệt thị, cậu bé lột xác thành thiếu nữ khiến ai nhìn cũng ‘choáng’ vì quá đẹp

Nhịp sống trẻ 13/07/2021 06:06

Chia sẻ về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình, P.D.A khiến nhiều người ngỡ ngàng và dành vô số lời khen ngợi.

Mới đây, trên một diễn đàn làm đẹp đã xuất hiện bài đăng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Cụ thể, chủ nhân của bài viết đã chia sẻ về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ thành công của mình.

Tài khoản facebook có tên P.D.A đã đăng tải những hình ảnh từ lúc bản thân còn là cậu bé đến khi đang trong giai đoạn phẫu thuật và cuối cùng là diện mạo hoàn hảo ở hiện tại, đồng thời không quên kèm theo dòng caption đầy cảm xúc:

“5 năm trước tôi từng là 1 cậu bé. Vì muốn được sống với chính bản thân nên tôi cố gắng có được như ở hiện tại. Cảm ơn tôi của quá khứ, cảm ơn những lời nói tiếng cười miệt thị của xã hội để có tôi ngày hôm nay. Cảm ơn.”

Bị xã hội miệt thị, cậu bé lột xác thành thiếu nữ khiến ai nhìn cũng ‘choáng’ vì quá đẹp - Ảnh 1
Bài đăng chia sẻ về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của tài khoản P.D.A - Ảnh: Chụp màn hình

Từ một cậu bé có làn da đen nhẻm, mắt một mí, P.D.A đã lột xác thành thiếu nữ vô cùng xinh đẹp nhờ vào sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Trải qua hành trình dao kéo đầy đau đớn như nhấn mí, nâng mũi, độn cằm, nâng ngực,...giờ đây P.D.A sở hữu gương mặt hoàn hảo, vòng một đầy đặn cùng làn da trắng nõn mà nhiều cô gái hằng mong ước. 

Bị xã hội miệt thị, cậu bé lột xác thành thiếu nữ khiến ai nhìn cũng ‘choáng’ vì quá đẹp - Ảnh 2
Ngoại hình khi còn là cậu bé của P.D.A - Ảnh: FB
Bị xã hội miệt thị, cậu bé lột xác thành thiếu nữ khiến ai nhìn cũng ‘choáng’ vì quá đẹp - Ảnh 3
Hình ảnh show cận cảnh chiếc mũi vừa trải qua phẫu thuật của chủ bài viết - Ảnh: FB
Bị xã hội miệt thị, cậu bé lột xác thành thiếu nữ khiến ai nhìn cũng ‘choáng’ vì quá đẹp - Ảnh 4
Gương mặt của cô khi đang bước vào giai đoạn phục hồi - Ảnh: FB
Bị xã hội miệt thị, cậu bé lột xác thành thiếu nữ khiến ai nhìn cũng ‘choáng’ vì quá đẹp - Ảnh 5
Thành quả có được sau một hành trình đầy đau đớn - Ảnh: FB

“Chiêm ngưỡng” sự lột xác ngoạn mục, cộng đồng mạng đã dành vô số lời khen ngợi và chúc mừng đến P.D.A. Khi được hỏi về chỗ làm đẹp hay bí quyết dưỡng da, giữ dáng, chủ nhân bài viết không hề ngần ngại mà chia sẻ rất nhiệt tình. Bài đăng của cô hiện tại đã thu hút hơn 5 nghìn lượt thích. 

Qua câu chuyện của P.D.A, có thể thấy rằng phẫu thuật thẩm mỹ đã mang lại cho con người ta nhiều niềm vui và cơ hội mới, làm thay đổi cả cuộc đời họ. Tuy nhiên chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng trước khi làm đẹp để đảm bảo sự an toàn cho bản thân, đẹp nhưng phải khỏe mới có thể đẹp dài lâu. 

Bị xã hội miệt thị, cậu bé lột xác thành thiếu nữ khiến ai nhìn cũng ‘choáng’ vì quá đẹp - Ảnh 6
P.D.A bây giờ sở hữu ngoại hình chẳng thua kém gì hot girl - Ảnh: FB
Bị xã hội miệt thị, cậu bé lột xác thành thiếu nữ khiến ai nhìn cũng ‘choáng’ vì quá đẹp - Ảnh 7
Gương mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm của P.D.A khiến nhiều chị em ganh ty - Ảnh: FB
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