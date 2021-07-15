Bị phát hiện đóng phim 'nóng', nữ diễn viên Nhật Bản bị bố mẹ cấm túc tại nhà 3 năm

Đối với diễn viên của ngành công nghiệp phim người lớn, nhiều bậc cha mẹ thường không đồng ý và ủng hộ cho con gái của họ theo đuổi công việc này. Bởi ngành nghề "nhạy cảm" này thường gắn liền với nhiều thị phi không hay, nhận những ánh mắt ghẻ lạnh và định kiến của mọi người xung quanh. Điển hình như Saika Kawakita - một nữ diễn viên phim "nóng" đã bị bố mẹ cấm cản và nhốt ở nhà tận 3 năm sau khi biết cô theo đuổi ngành nghề này.

Saika Kawakita gây chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp và khả ái ngay từ những ngày đầu xuất hiện - Ảnh: FBNV

Ngay từ khi mới ra mắt với vai trò là một nữ diễn viên phim người lớn, người đẹp đã gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn, trong sáng và không kém phần quyến rũ. Ngoài ra, cô còn "ghi điểm" với thân hình cao ráo, số đo ba vòng chuẩn đẹp lần lượt là 88-59-89 đầy nóng bỏng và căng tràn nhựa sống. Vậy nên, nữ diễn viên trẻ nhanh chóng nhận được sự ưu ái của công chúng và "lọt vào mắt xanh" của các đạo diễn nổi tiếng. Song, cô nàng đã lặm mất tăm sau khi cô "bỏ túi" cho mình 6 bộ phim.