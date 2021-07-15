Bị phát hiện đóng phim 'nóng', nữ diễn viên Nhật Bản bị bố mẹ cấm túc tại nhà 3 năm

Nữ diễn viên Saika Kawakita bị bố mẹ cấm cản và nhốt tại nhà tận 3 năm trời sau khi biết tin cô nàng đóng phim người lớn.
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Đối với diễn viên của ngành công nghiệp phim người lớn, nhiều bậc cha mẹ thường không đồng ý và ủng hộ cho con gái của họ theo đuổi công việc này. Bởi ngành nghề "nhạy cảm" này thường gắn liền với nhiều thị phi không hay, nhận những ánh mắt ghẻ lạnh và định kiến của mọi người xung quanh. Điển hình như Saika Kawakita - một nữ diễn viên phim "nóng" đã bị bố mẹ cấm cản và nhốt ở nhà tận 3 năm sau khi biết cô theo đuổi ngành nghề này.
Ngay từ khi mới ra mắt với vai trò là một nữ diễn viên phim người lớn, người đẹp đã gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn, trong sáng và không kém phần quyến rũ. Ngoài ra, cô còn "ghi điểm" với thân hình cao ráo, số đo ba vòng chuẩn đẹp lần lượt là 88-59-89 đầy nóng bỏng và căng tràn nhựa sống. Vậy nên, nữ diễn viên trẻ nhanh chóng nhận được sự ưu ái của công chúng và "lọt vào mắt xanh" của các đạo diễn nổi tiếng. Song, cô nàng đã lặm mất tăm sau khi cô "bỏ túi" cho mình 6 bộ phim.
Bởi sự biến mất đột ngột của nữ diễn viên, nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò và cảm thấy nuối tiếc cho cô nàng. Sau 3 năm, người đẹp trở lại màn ảnh đầy ngoạn mục khi tác phẩm của cô nhanh chóng lọt vào top đầu những bộ phim được xem nhiều nhất. Theo như chia sẻ của nữ diễn viên, cô nàng đã bị gia đình ngăn cản và giữ ở nhà sau khi phát hiện cô gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn. Trong thời gian đó, nữ diễn viên phải hủy bỏ những hợp đồng đã kí và tạm từ giã công việc của mình.
Trước màn trở lại của cô nàng, cộng đồng mạng hết sức vui mừng và nhiệt liệt ủng hộ thần tượng của mình. Saika được kỳ vọng và đánh giá là một trong những nữ diễn viên đầy tiềm năng của ngành công nghiệp AV Nhật Bản.