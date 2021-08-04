Bé gái Hà Giang gây sốt khi lọt vào ống kính của một du khách với nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’

Nhịp sống trẻ 04/08/2021 07:00

Lọt vào ống kính của một khách đi đường khi đang bế em trên tay, bé gái Hà Giang gây sốt vì quá xinh đẹp, một vẻ đẹp chân chất ngây thơ mà núi rừng ban tặng.

Mới đây, trong một group nhiếp ảnh đã có bài đăng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cụ thể, nội dung này chia sẻ những hình ảnh một cô bé kèm theo caption: “Hoa của đá. Bức ảnh được anh Phạm Xuân Quý chụp tại Hà Giang.”

Bé gái Hà Giang gây sốt khi lọt vào ống kính của một du khách với nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ - Ảnh 1
Nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' của bé gái Hà Giang - Ảnh: Internet

 

Bé gái Hà Giang gây sốt khi lọt vào ống kính của một du khách với nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ - Ảnh 2
Gương mặt 'nét nào ra nét đó' của em bé vùng cao - Ảnh: Internet

Trong trang phục giản dị, cô bé đang bế em trên tay nở nụ cười chúm chím nhìn vào máy ảnh. Làn da nâu, sống mũi cao, đôi mắt to tròn biết nói của em đã làm netizen tan chảy, một nhan sắc thật sự quá xinh đẹp.

Ngay lập tức, con người trên khắp mọi miền Tổ quốc đã để lại không biết bao nhiêu lời khen cho cô bé vùng cao như:

- “Mắt đẹp quá, trông như thiên thần ấy”

- “Đúng là “bông hoa đá” của núi rừng”

- “Mình con gái nhìn mà còn thấy mê, kiểu đẹp hoang dã. Cuốn hút”

Bé gái Hà Giang gây sốt khi lọt vào ống kính của một du khách với nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ - Ảnh 3
Chẳng đầu tư gì chỉnh chu, trong khoảnh khắc tình cờ em cứ xinh đẹp cuốn hút như thế - Ảnh: Internet

Trước đó dân mạng cũng từng phát sốt trước hình ảnh một cô bé bán hoa ở dốc Thẩm Mã (Hà Giang) do anh Trần Anh Tài đến từ TP.HCM ghi lại. Trước ống kính, cô bé đôi khi cười chúm chím, lúc thì cười thật tươi và còn nháy mắt tạo kiểu cực đáng yêu.

Chủ nhân của bài đăng viết: “Mình tình cờ bắt gặp các em ấy ở dốc Thẩm Mã, phải nói là cực xinh luôn. Các bé đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, đội mũ rực rỡ sắc màu. Trên lưng địu một giỏ hoa tươi, cảnh tượng đẹp rực cả một góc trời. Sẵn máy ảnh, mình chụp lại vài tấm”.

Bé gái Hà Giang gây sốt khi lọt vào ống kính của một du khách với nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ - Ảnh 4
Bé gái người đồng bào từng gây sốt trước đó -Ảnh: Internet

 

Bé gái Hà Giang gây sốt khi lọt vào ống kính của một du khách với nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ - Ảnh 5
Thiên nhiên vì em mà trở nên rực rỡ - Ảnh: Internet

Chẳng cầu kỳ, hoa lệ, các em bé vùng cao với vẻ đẹp tự nhiên, ngây thơ, pha chút hoang sơ của núi rừng đã làm du khách cũng như cộng đồng mạng không khỏi xao xuyến, dành hết lời khen ngợi. Có thể nói rằng chính các em đã tô điểm cho dải đất hình chữ S thêm xinh đẹp, thú vị hơn. 





HOT: Em gái Lê Phương Anh nhan sắc 'Thúy Kiều-Thúy Vân' ăn đứt cô chị khiến báo nước ngoài từng thảng thốt điều này

HOT: Em gái Lê Phương Anh nhan sắc 'Thúy Kiều-Thúy Vân' ăn đứt cô chị khiến báo nước ngoài từng thảng thốt điều này

Không chỉ Lê Phương Anh "sắc nước hương trời" mà cô em gái cũng 'nghiêng nước nghiêng thành" không kém.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái Hà Giang nhan sắc xinh đẹp của bé gái Hà Giang cô bé vùng cao

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 18 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 18 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 18 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 47 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 11 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề