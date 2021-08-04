Bé gái Hà Giang gây sốt khi lọt vào ống kính của một du khách với nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’

Mới đây, trong một group nhiếp ảnh đã có bài đăng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cụ thể, nội dung này chia sẻ những hình ảnh một cô bé kèm theo caption: “Hoa của đá. Bức ảnh được anh Phạm Xuân Quý chụp tại Hà Giang.”

Ngay lập tức, con người trên khắp mọi miền Tổ quốc đã để lại không biết bao nhiêu lời khen cho cô bé vùng cao như:

Trong trang phục giản dị, cô bé đang bế em trên tay nở nụ cười chúm chím nhìn vào máy ảnh. Làn da nâu, sống mũi cao, đôi mắt to tròn biết nói của em đã làm netizen tan chảy, một nhan sắc thật sự quá xinh đẹp.

- “Mắt đẹp quá, trông như thiên thần ấy”

- “Đúng là “bông hoa đá” của núi rừng”

- “Mình con gái nhìn mà còn thấy mê, kiểu đẹp hoang dã. Cuốn hút”

Chẳng đầu tư gì chỉnh chu, trong khoảnh khắc tình cờ em cứ xinh đẹp cuốn hút như thế - Ảnh: Internet

Trước đó dân mạng cũng từng phát sốt trước hình ảnh một cô bé bán hoa ở dốc Thẩm Mã (Hà Giang) do anh Trần Anh Tài đến từ TP.HCM ghi lại. Trước ống kính, cô bé đôi khi cười chúm chím, lúc thì cười thật tươi và còn nháy mắt tạo kiểu cực đáng yêu.

Chủ nhân của bài đăng viết: “Mình tình cờ bắt gặp các em ấy ở dốc Thẩm Mã, phải nói là cực xinh luôn. Các bé đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, đội mũ rực rỡ sắc màu. Trên lưng địu một giỏ hoa tươi, cảnh tượng đẹp rực cả một góc trời. Sẵn máy ảnh, mình chụp lại vài tấm”.

Bé gái người đồng bào từng gây sốt trước đó -Ảnh: Internet

Thiên nhiên vì em mà trở nên rực rỡ - Ảnh: Internet

Chẳng cầu kỳ, hoa lệ, các em bé vùng cao với vẻ đẹp tự nhiên, ngây thơ, pha chút hoang sơ của núi rừng đã làm du khách cũng như cộng đồng mạng không khỏi xao xuyến, dành hết lời khen ngợi. Có thể nói rằng chính các em đã tô điểm cho dải đất hình chữ S thêm xinh đẹp, thú vị hơn.









