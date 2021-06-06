Ban Seo Jin chi ‘bạc tỷ’ để trở thành ‘bản sao của Angela Baby, tưởng đời ‘lên hương’ ai dè lại dính liên hoàn ‘phốt’

Nhịp sống trẻ 06/06/2021 07:07

Nhắc đến cái tên Ban Seo Jin, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán bởi sự nổi tiếng của cô nàng luôn song hành cùng những tai tiếng. Tuy nhiên, không ít người cũng lên tiếng bênh vực, ngưỡng mộ cô nàng bởi gương mặt xinh đẹp sau khi trùng tu và thân hình “bốc lửa” cực đê mê.

Ban Seo Jin sinh năm 1989, là người đẹp luôn "đi đôi" với đầy rẫy thị phi. Năm 2008, cô nàng ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Miracle và khá thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Nhưng con đường ca hát bỗng trở nên “xám xịt”, cô đành “rẽ ngang” để trở thành người mẫu.

Tuy nhiên, sau khi trở lại với vai trò này, người đẹp bất ngờ tạo tiếng vang bởi ngoại hình quá giống minh tinh Angela Baby. Thậm chí, người mẫu này còn lấn sân sang giới giải trí Trung Quốc và trở thành streamer trên nền tảng Douyin rất nổi tiếng. Song song đó, để được mệnh danh là bản sao của vợ Huỳnh Hiểu Minh, cô nàng đã trải qua nhiều cuộc phẩu thuật thẩm mỹ với mức chi phí lên đến 800.000 USD.

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Cô nàng đã trải qua nhiều cuộc phẩu thuật thẩm mỹ với mức chi phí lên đến 800.000 USD - Ảnh: Weibo nhân vật

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Sau cuộc 'trùng tu nhan sắc' tiền tỷ, người đẹp luôn trở thành 'chủ đề nóng' mỗi khi xuất hiện - Ảnh: Weibo nhân vật
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Ban Seo Jin là người đẹp đầy rẫy những thị phi - Ảnh: Weibo nhân vật

Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động tại đất nước tỷ dân này, cuộc sống của cô nàng bắt đầu gặp “sóng gió” khi liên hoàn “phốt” trong quá khứ được cộng đồng mạng "đào" lại. Điển hình như loạt ảnh trước phẫu thuật thẩm mỹ, giật chồng đại gia, bị CEO công ty chủ quản đánh sưng mặt, bạn trai cũ tại Hàn Quốc đi tù... Tuy nhiên, sau tất cả mọi chuyện xảy đến, cô nàng vẫn luôn hướng đến sự nghiệp của mình, kiên cường hoạt động nghệ thuật cho tới thời điểm hiện tại.

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Sau khi ‘trùng tu’ nhan sắc đẹp đến không ngờ, cô nàng còn sở hữu một thân hình vô cùng ‘mướt con mắt’ - Ảnh: Weibo nhân vật

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Trong thời gian hoạt động tại Trung Quốc, cuộc sống của cô nàng bắt đầu gặp liên hoàn 'phốt' trong quá khứ - Ảnh: Weibo nhân vật

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Để sở hữu một thân hình tuyệt vời như thế này, cô nàng đã rất chăm chỉ tập luyện thể thao - Ảnh: Weibo nhân vật
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Sức hút của cô nàng vẫn không hề giảm sút dù đã bước qua tuổi 30 - Ảnh: Weibo nhân vật

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Chủ nhân của trang Instagram có hơn 700.000 lượt theo dõi - Ảnh: Weibo nhân vật

Hiện tại, Ban Seo Jin vừa là người mẫu, vừa là một nữ streamer hay khoe thân hình “nóng bỏng” của mình trên các trang mạng xã hội. Song song đó, cô nàng đang sở hữu trang Instagram có hơn 700.000 lượt theo dõi. Điều này, chứng tỏ rằng dù đã bước qua tuổi 30, nhưng người đẹp vẫn sở hữu một lượng người hâm mộ khá là đông đảo.

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Từ khóa:   bản sao Angela Baby người đẹp Trung Quốc hot girl Hàn Quốc

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