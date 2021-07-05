'Bạn gái tin đồn' của Đoàn Văn Hậu 'hào phóng' phô diễn đường cong cơ thể qua loạt ảnh 'giường chiếu' tại gia

Vừa xinh đẹp vừa đa tài, Doãn Hải My khiến bao người "lác mắt" bởi loạt ảnh khoe vóc dáng chuẩn đẹp "vòng nào ra vòng nấy" của mình tại nhà.
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Doãn Hải My sinh năm 2001, từng xuất sắc lọt vào top 10 của cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Việt Nam. Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ của đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu, người đẹp cũng nhận được sự chú ý ít nhiều trên mạng xã hội nhờ diện mạo xinh đẹp và tài năng nổi bật.
Dù chưa một lần lên tiếng công khai chuyện tình cảm nhưng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn có động thái hẹn hò rõ như ban ngày. Song, cặp đôi trai tài gái sắc này luôn được nhiều người ủng hộ và "đẩy thuyền" nhiệt tình. Mới đây, cô nàng đã khiến không ít người "tròn xoe con mắt" và tíu tít khen ngợi bởi những hình ảnh diện bikini được chụp trong phòng riêng của mình. Tạm thời không bàn đến gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp, bao người đều bị "hút mắt", quan tâm đến vóc dáng nuột nà và thần thái vô cùng cuốn hút của cô nàng.
Ngoài ra, người đẹp 9x còn có năng khiếu nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực như hát, vẽ, chơi piano... Và hiện cô nàng đang sở hữu bằng IELTS 7.0 và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. Việc có thể nói hai thứ tiếng nước ngoài, cô nàng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Với bộ ảnh mới này, sắc vóc của bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu càng ngày càng thăng hạng. Hiện tại, cô nàng chưa có hoạt động gì nổi bật trong Vbiz, chỉ tham gia chụp ảnh quảng cáo cho rất nhiều nhãn hàng thời trang. Song, người đẹp vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng.