Cơn ác mộng mà bà mẹ trẻ gặp phải khiến cộng đồng mạng càng thêm thương cảm cho những hy sinh của người phụ nữ.

Mới đây, câu chuyện do chị Cik Nur Ain (28 tuổi) đến từ huyện Kota Tinggi, bang Johor được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây sốc. Cụ thể, chị Ain là một bà mẹ trẻ vốn có nhan sắc xinh đẹp. Thế nhưng, trong một buổi sáng kinh hoàng thức dậy như bao ngày, chị phát hiện cả gương mặt mình đang bị sưng phồng, đầy nếp nhăn nhúm. Chị Ain kể lại: "Sáng sớm tỉnh dậy, tôi cảm thấy mặt mình sưng húp lên nên soi gương để kiểm tra. Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi đã rất sốc. Mặt tôi không những bị sưng phù lên mà còn có nhiều nếp nhăn rất lớn nữa. Tôi đã tự trấn tĩnh bản thân rằng, sự thay đổi này là do tôi quá căng thẳng mà thôi".

Nhan sắc tươi trẻ, ưa nhìn của bà mẹ trẻ trước khi gặp 'thảm họa' Được biết, trước nay, sức khoẻ của chị vốn khá tốt nhưng từ khi mang thai con thứ 2 được 2 tháng thì bị nghén rất nặng. Chị thường xuyên chóng mặt, xuất huyết nghiêm trọng làm sụt cân nhiều. Đến khi mang thai gần được 3 tháng, chị gặp phải tình trạng da sưng tấy, chảy xệ, tạo thành nếp nhăn một cách vô cùng đột ngột. Sự thay đổi hormone cơ thể bất thường khi mang thai đã biến bà mẹ trẻ trở thành một bà lão. Không chỉ chảy xệ, da mặt chị cũng đổ nhiều dầu. Nhưng vì đang mang thai nên chị không dám điều trị hay sử dụng hóa mỹ phẩm một cách mạo hiểm mà chỉ dám đổi sữa rửa mặt và tình trạng không khá lên chút nào. Sang tháng thứ 5 thai kỳ, chị còn bắt đầu mọc mụn ở mặt và trên cơ thể. Các nếp nhăn tiếp tục hằn sâu hơn và chị biến thành một bà lão như đã 70, 80 tuổi.

Thay đổi hormone khi mang thai khiến cô gái trẻ xinh đẹp biến thành bà già Việc ngoại hình thay đổi một cách đột ngột, quá sức tưởng tượng khi mang thai đã làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của chị Ain. Tất cả người quen xung quanh đều nhìn chị bằng ánh mặt ái ngại, thương hại. Còn người lạ khi thấy chị đi trên đường đều tưởng là người cao tuổi. Trong bài đăng Facebook, chị Ain còn kể lại một trải nghiệm đau lòng của mình. Khi chuẩn bị vào phòng sinh, người nhân viên dọn vệ sinh còn đuổi chị ra ngoài vì không tin một "cụ già" lại đi sinh con. Sự che chở, khích lệ từ chồng giúp người phụ nữ bớt mặc cảm Tuy nhiên, may mắn là chị đã nhận được sự động viên, an ủi từ chồng và con nên đã cố gắng vượt qua. Trong suốt những tháng thai kỳ khó khăn, chồng chị Ain luôn khen vợ xinh đẹp khiến chị vô cùng cảm động. Vào tháng 6 vừa rồi, thiên thần nhỏ thứ hai của gia đình đã chào đời khỏe mạnh. Sau khi hết thời gian ở cữ, chị Ain đã phải "lao" ngay vào công cuộc điều trị da. Ở thời điểm hiện tại, chị Ain cho biết mình đã không còn trông như bà lão nữa nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn phục hồi trạng thái làn da như trước khi mang thai.

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