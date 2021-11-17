Nữ lực sĩ hào phóng 'mặc như không' thực hiện đu xà khiến dân tình 'ngượng chín mặt'

Nữ lực sĩ bán chuyên - Nina được nhiều người "để mắt" và bàn tán trên mạng xã hội nhờ hành động cởi áo và thữ hiện động tác đu xà. Cô nàng đã khiến không ít người phải sững sờ vì mức độ thân hình nóng bỏng và săn chắc của mình.

Không chỉ có những hot girl "siêng" khoe thân, mà còn có những vận động viên thể thao cũng hành động gây sốc khiến ai nấy không khỏi "há hốc miệng". Vậy nên, các vận động viên thường dùng những chiêu trò và đã thành công với cách này. Nổi tiếng nhất có lẽ là anh em nhà võ sĩ Boxing Logan và Jake Paul, họ hiện tại có tới hơn 40 triệu người theo dõi thông qua các nền tảng như Instagram, Facebook, Twitter, Youtube...

Mới đây một nữ lực sĩ bán chuyên - Nina cũng được nhiều người "để mắt" và bàn tán trên mạng xã hội. Dù chưa giành được danh hiệu thể hình nào tại Nhật Bản nhưng cô nàng được hàng triệu người biết tới nhờ các clip trên Youtube. Đang sở hữu kênh Youtube có 112.000 lượt theo dõi, Nina có những video thu hút hơn 10 triệu người xem nhờ hành động cởi áo lên xà.

Nữ lực của xứ sở Hoa Anh đào không ngần ngại bỏ áo để lên xà. Sau khi clip này được tung lên, trang cá nhân của cô nàng đã có 10 triệu lượt xem Nina kéo xà. Cô nàng đã khiến không ít người phải sững sờ vì mức độ thân hình nóng bỏng và săn chắc của mình. Đây cũng là video thành công nhất của nữ lực sĩ nghiệp dư Nhật Bản kể từ khi cô làm mạng xã hội.

Cô nàng 'gây sốt' bằng clip mặc bikini lên xà - Ảnh: chụp màn hình

Nối tiếp thành công đó, mới đây cô nàng lực sĩ mang tên Nina cho ra đời thêm 1 clip độc đáo. Lần này cô không bán khỏa thân và mặc bikini mỏng manh để lên xà. Video hiện đã thu hút được hơn 16.000 lượt xem, hơn 1.000 lượt thích và hàng trăm lời bình luận. Bên dưới phần bình luận, không ít người dành tặng cho cô nàng hot girl những lời khen ngợi về thân hình hoàn hảo của mình.

Chỉ vì muốn 'đọ' body với công chúng, 'hot mom' hào phóng khoe 'ngực trần', quần tụt khoe vòng eo Nữ streamer Ohttomom là một trong những hot mom có lượng người theo dõi lớn trên các trang mạng xã hội. Một trong những đặc điểm thu hút của cô nàng chính là gương mặt xinh đẹp, cùng vóc dáng gợi cảm và quyến rũ dù đã là "gái một con".

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