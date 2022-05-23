'Bà cô bên chồng' của Đông Nhi khiến dân tình sốc nặng vì sở hữu vẻ ngoài 'sang - xịn - mịn' chẳng kém chị dâu, thần thái đỉnh của chóp

Nhịp sống trẻ 23/05/2022 10:13

Ông Thoại Liên được biết đến là em gái ruột của ca sĩ Ông Cao Thắng, mặc dù cô nàng không tham gia nghệ thuật nhưng vẫn được rất nhiều người yêu thích bởi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm và phong cách thời trang sành điệu.

Ông Thoại Liên (sinh năm 1989) được mọi người chú ý đến vào năm 2014, khi cô xuất hiện trong buổi họp fans của anh trai mình.

'Bà cô bên chồng' của Đông Nhi khiến dân tình sốc nặng vì sở hữu vẻ ngoài 'sang - xịn - mịn' chẳng kém chị dâu, thần thái đỉnh của chóp - Ảnh 1

Em gái Ông Cao Thắng đã quyết định đi du học và phát triển theo hướng kinh doanh ở Úc sau đó định cư tại đây, mặc dù không thường về Việt Nam nhưng tình cảm giữa cô và anh trai cùng với chị dâu là Đông Nhi vẫn luôn gắn bó thân thiết.

'Bà cô bên chồng' của Đông Nhi khiến dân tình sốc nặng vì sở hữu vẻ ngoài 'sang - xịn - mịn' chẳng kém chị dâu, thần thái đỉnh của chóp - Ảnh 2
 Cũng giống như anh trai, em gái Ông Cao Thắng ở hữu gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát và kiều diễm

 Thoại Liên có cuộc sống khá thoải mái và công việc ổn định, trên trang cá nhân của mình người đẹp 8x thường xuyên khoe hình ảnh đời thường và các chuyến du lịch, thế nhưng cô lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm.
Dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng Ông Thoại Liên lại mang nét sang nhưng gần gũi, đẹp nhưng không kiêu, đó chính là điểm thu hút nhiều sự yêu thích đối với em gái Ông Cao Thắng hơn.

'Bà cô bên chồng' của Đông Nhi khiến dân tình sốc nặng vì sở hữu vẻ ngoài 'sang - xịn - mịn' chẳng kém chị dâu, thần thái đỉnh của chóp - Ảnh 3
Cô không có phô bày những thứ vật chất giá trị bên ngoài một cách phô trương cho người khác thấy
 

Tốt nghiệp ngành kinh doanh, người đẹp lưạ chọn định cư tại Úc. Ái nữ nhà họ Ông cũng rất biết cách thưởng thức cái đẹp khi cô để bàn ngay sát cửa hoặc thỉnh thoảng cắm hoa, pha trà nhâm nhi.

'Bà cô bên chồng' của Đông Nhi khiến dân tình sốc nặng vì sở hữu vẻ ngoài 'sang - xịn - mịn' chẳng kém chị dâu, thần thái đỉnh của chóp - Ảnh 4

 Hôm 8/11 năm ngoái, trong lễ ăn hỏi của anh trai, Ông Thoại Liên xuất hiện nổi bật, thu hút sự chú ý. Cô cũng dành nhiều lời chia sẻ đến với chị dâu Đông Nhi, điều này chứng minh mối quan hệ thân thiết của chị dâu - em chồng.

'Bà cô bên chồng' của Đông Nhi khiến dân tình sốc nặng vì sở hữu vẻ ngoài 'sang - xịn - mịn' chẳng kém chị dâu, thần thái đỉnh của chóp - Ảnh 5

 Ông Thoại Liên hiện đã ở độ tuổi 30 nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung, ai muốn có một cô em gái cực phẩm như thế này không nhỉ?

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Từ khóa:   em gái em gái Ông Cao Thắng #hot girl body gái xinh ca sĩ Đông Nhi

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