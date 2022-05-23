Ông Thoại Liên (sinh năm 1989) được mọi người chú ý đến vào năm 2014, khi cô xuất hiện trong buổi họp fans của anh trai mình.

Em gái Ông Cao Thắng đã quyết định đi du học và phát triển theo hướng kinh doanh ở Úc sau đó định cư tại đây, mặc dù không thường về Việt Nam nhưng tình cảm giữa cô và anh trai cùng với chị dâu là Đông Nhi vẫn luôn gắn bó thân thiết.

Cũng giống như anh trai, em gái Ông Cao Thắng ở hữu gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát và kiều diễm

Thoại Liên có cuộc sống khá thoải mái và công việc ổn định, trên trang cá nhân của mình người đẹp 8x thường xuyên khoe hình ảnh đời thường và các chuyến du lịch, thế nhưng cô lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng Ông Thoại Liên lại mang nét sang nhưng gần gũi, đẹp nhưng không kiêu, đó chính là điểm thu hút nhiều sự yêu thích đối với em gái Ông Cao Thắng hơn.