Ăn mặc gợi cảm, tạo dáng táo bạo, nàng hot girl xinh như 'nữ thần' khiến cả quán mất tập trung, CĐM đua nhau hỏi xin địa chỉ

Được biết, cô nàng nổi đình nổi đám này có nickname là My Yeon hiện đang là một hot girl mạng, người mẫu ảnh có tiếng ở Hàn Quốc. Nhiều người khá bất ngờ khi những hình ảnh của cô nàng trên trang cá nhân còn có sự táo bạo gấp nhiều lần.

Thời gian gần đây, trên các trang MXH Hàn Quốc đang "rần rần" với sự xuất hiện của một hot girl với lối tạo dáng bá đạo, sexy khiến người ta nhìn không dám nhìn vào. Câu chuyện sẽ không dừng lại nếu như những hình ảnh mà cô nàng này đăng tải chụp hình ở một phim trường hay một studio nào đó. Thế nhưng, cô gái này lại chọn quán net là nơi để phô diễn những đường cong của mình. Có người cho rằng, cô nàng là một nữ game thủ và cũng cho người nghĩ rằng cô nàng này đang cố gắng tạo chiêu trò để trở nên nổi tiếng. Cô nàng đã có những dáng chụp táo bạo ở trong quán net, nơi mà có nhiều người đàn ông thường xuyên lui đến. Ảnh: Internet Tất nhiên, dựa trên góc nhìn của nhiều người thì không mấy ai nghĩ đơn giản rằng cô nàng là một game thủ đơn thuần và chỉ ra quán net để chơi game. Có khá nhiều bình luận xoay quanh vấn đề này và họ nghĩ rằng cô nàng đang muốn PR cho quán net này. Nên mới chọn lựa phong cách chụp hình hở bạo để lôi cuốn khách hàng đến để chơi game và giải trí. Tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa ai rõ cô nàng làm việc này với mục đích gì.

Đến một nơi khá đông người và nhiều đàn ông nhưng cô nàng này lại cố tình chọn bộ trang phục khoe khóe đôi gò bồng của mình. Ảnh: Internet Có thể nói, đối với nhiều người, những quán net hay các cyber game thường là những địa điểm khá khô khan. Bởi lẽ, những nơi như thế này thường người đàn ông sẽ lui tới nhiều hơn so với các chị em phái nữ. Chẳng ai có thể suy nghĩ ra được tại sao cô nàng hot girl này lại chọn địa điểm quán net. Cũng có lẽ, trong cuộc sống hiện đại thì cái gì cũng có thể xảy ra. Theo đó, không ít người chơi ở quán net đã phải sửng sốt vì sự xuất hiện của cô nàng, một người đẹp đang ngồi chơi game ngay vị trí đắc địa. Có thể nói, đây là một hot girl "cực phẩm". Cô nàng đã diện cho mình một chiếc áo mỏng và khá hửng hờ, khoe trọn đôi gò bồng gợi cảm của mình ra, khiến người đối diện khó lòng mà tập trung chơi game. Sự xuất hiện của cô nàng nhưng một 'điểm sáng' làm lưu mờ đi mọi thứ xung quanh, khiến không ít người đặc biệt phải lưu tâm.

Cô nàng đã cố tìn tạo những dáng 'kì cục' để thu hút những người xung quanh chú ý đến mình. Ảnh: Internet Và nếu như cứ an phận ngồi chơi game thì chẳng có gì để nói, đằng này, cô nàng hot girl lại rất biết cách thu hút sự chú ý và khiến người khác mất tập trung. Hết tạo dáng ưỡn ẹo, gác chân lên ghế, nàng hot girl sau đó còn có màn "tốc váy" khoe trọn vòng ba cùng nội y của mình. Những hình ảnh này sau đó nhanh chóng được chia sẻ và lan truyền trên MXH với tốc độ nhanh như "vũ bão". Và tất nhiên, cũng không mất quá nhiều thời gian để các "thám tử mạng" sành sỏi ngày nay có thể tìm ra danh tính của nhân vật chính trong câu chuyện "khóc dở chết dở" này. Là một hot girl nổi tiếng trên MXH nên cô nàng vẫn thường xuyên đăng những bức hình táo bạo khiến nhiều người không dám nhìn trực diện. Ảnh: Internet Được biết, cô nàng nổi đình nổi đám này có nickname là My Yeon hiện đang là một hot girl mạng, người mẫu ảnh có tiếng ở Hàn Quốc. Nhiều người khá bất ngờ khi những hình ảnh của cô nàng trên trang cá nhân còn có sự táo bạo gấp nhiều lần. Chính vì vậy, những hình ảnh ở quán net vẫn chưa là gì so với người đẹp. Sở hữu hơn 300.000 nghìn người theo dõi trên trang cá nhân nên cô gái luôn được sự chú ý đến với nhiều người. Mỗi động thái của người đẹp đều được dân tình chú ý đến. Dù là một hot girl nổi tiếng trên MXH nhưng đã khá nhiều lần người đẹp gặp khá nhiều ồn ào cũng chỉ vì gu ăn mặc phản cảm của mình ở những nơi công cộng. Dĩ nhiên, sẽ có một số người yêu thích phong cách gợi cảm này của cô. Nhưng đâu đó vẫn sẽ có nhiều người không thích phong cách này, đặc biệt là những người lớn tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-mac-goi-cam-tao-dang-tao-bao-nang-hot-girl-xinh-nhu-nu-than-khien-ca-quan-mat-tap-trung-cdm-dua-nhau-hoi-xin-dia-chi-430149.html