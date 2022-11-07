8 năm sau ngày mạnh tay "tậu" 30 chiếc Rolls-Royce, tỷ phú "xấu nhất Hong Kong" giờ ra sao: Từng bị đồn đoán vỡ nợ khiến vợ bỏ đi, cuộc sống thực sự khiến nhiều người ghen tỵ

Không chỉ xuất thân trong gia đình giàu có, được thừa hưởng cơ ngơi đồ sộ từ đời cha, Stephen Hung còn tự mình gây dựng cơ ngơi bất động sản , casino, giải trí …. Ông được đánh giá là một trong những tỷ phú nổi tiếng và giàu có bậc nhất xứ cảng thơm.

Stephen Hung (Hồng Vĩnh Thời) không còn là cái tên xa lạ trong giới kinh doanh Hong Kong. Tỷ phú Stephen Hung sỡ hữu khối tài sản khổng lồ. Không ngoa khi nói ông sinh ra đã ở vạch đít.

Sinh năm 1959, Stephen Hung từng theo học tại Đại học Columbia, sau đó lấy bằng MBA tại Đại học Nam California vào năm 1981. Ông là chủ tịch của Louis XIII Holdings và đang mở một sòng bài có tên là Louis XIII ở Macau, nơi được cho là có dãy khách sạn xa hoa nhất thế giới với mức giá 130.000 USD/đêm cùng các món đồ trang sức trong các cửa hàng có giá tối thiểu là 1 triệu USD. Ông cũng từng làm Giám đốc Ngân hàng đầu tư tại châu Á của Ngân hàng Merrill Lynch nổi tiếng. Nhắc đến Stephen Hung, người ta sẽ nhắc đến sự giàu có và độ chất chơi khó ai bì kịp.

Stephen Hung mặc dù là doanh nhân nổi tiếng nhưng lại có gu ăn mặc được đánh giá là khó

Năm 2014, các trang tin Hong Kong thống kê tổng tài sản của Stephan Hung vào khoảng 1,6 tỷ USD. Với khối tài sản của mình, tài phiệt 63 tuổi từng tuyên bố ông có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Quả đúng như vậy, ông luôn dẫn đầu trong những đại gia biết cách ăn chơi hưởng thụ nhất khi chi tiền khủng cho niềm đam mê với những siêu xe đắt đỏ. Nhờ lợi thế gia đình giàu có, Stephen đã dùng các loại xe đắt đỏ ngay từ khi còn là sinh viên thực tập.

Ông từng chi tiền mua một dàn 9 chiếc siêu xe, trong đó có một chiếc Bentley trị giá khoảng 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng), mui xe đính 100 carat kim cương lấp lánh.

Năm 2016, ông trùm bất động sản Stephen gây chấn động dư luận khi tậu một loạt 30 chiếc xe Rolls-Royce giá 20 triệu USD chỉ để trưng bày tại một khách sạn sắp khai trương tại Macau.

Tỷ phú Stephen và người vợ là cựu siêu mẫu Deborah

Theo Washingtonpost, đây là "đơn hàng Rolls Royces lớn nhất thế giới từ trước đến nay". Những chiếc Rolls-Royce này có kích thước khủng khi dài 20 feet, rộng hơn 6 feet, tương đương với kích thước của một phòng khách sạn bình dân ở London. Trong số đó, có 2 chiếc được trang trí bằng vàng và là những chiếc đắt nhất từng được đặt mua.

Stephen Hung còn sở hữu một khu resort riêng cao 22 tầng, màu đỏ tươi với một viên kim cương giả rất lớn ở trên đỉnh.

Ngược lại với độ giàu có của mình, gu ăn mặc của tỳ phú 59 tuổi thường là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Mỗi khi xuất hiện, tỷ phú Stephen thường diện những bộ cánh sặc sỡ cùng mái tóc nhuộm xanh đỏ lòe loẹt. Vì có ngoại hình kém nổi bật, ông gắn liền với biệt danh "tỷ phú xấu nhất Hong Kong".

Tỷ phú giàu có cùng chuyện tình "đũa lệch" với vợ Tây xinh đẹp

Tỷ phú Stephen và cô Deborah kết hôn năm 2008

Mặc dù mang biệt danh "tỷ phú xấu nhất Hong Kong" nhưng không làm người đàn ông này mất điểm trong mắt các mỹ nhân. Minh chứng là tỳ phú 63 tuổi này đã kết hôn với nàng siêu mẫu gốc Mexico, có tên Deborah Valdez.

Vợ của ông, cô Deborah Valdez lại là một người đẹp hoàn hảo. Ông Stephen gặp cô Deborah khi cô đến Hồng Kông du lịch. Cả 2 nhanh chóng có tình cảm và năm 2008, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà.

Ngoại hình xuất sắc của phu nhân tỷ phú xứ cảng thơm

Chuyện tình của tỷ phú Stephen với cô Deborah sẽ không có gì đặc biệt nếu không nói đến ngoại hình khác biệt của họ. Ngoại hình "đũa lệnh" của cặp đôi từng là chủ đề tốn nhiều giấy mực của báo chí. Người ta so sánh rằng, khi cặp đôi đi bên nhau, trông họ chẳng khác gì "công ở bên quạ".

Chân dài Mexico cho biết: “Tôi xuất thân từ một gia đình coi trọng truyền thống nên khi gặp anh ấy, tôi không bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và tài sản gì của Stephen mà chỉ thấy bị thu hút bởi trí thông minh của anh mà thôi. Anh ấy rất có sức hấp dẫn khiến cho tất cả mọi người, từ các nhà thiết kế cho đến những nhà đầu tư đều muốn được trò chuyện cùng”.

Cuộc sống của Deborah sau khi kết hôn với tỷ phú 63 tuổi như một bà hoàng thực

Thế nhưng nhiều người vẫn cho rằng, người đẹp ngoại quốc kết hôn cùng tỷ phú trung niên xấu xí vì tiền tài. Tuy nhiên, bất chấp mọi gièm pha, Stephen và Deborah vẫn đến với nhau và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Đã kết hôn 10 năm nhưng cuộc hôn nhân của họ vẫn bền vững.

Con trai Ivan Hung của cặp đôi

Tỷ phú và người đẹp đã có với nhau 2 cậu con trai là Sean và Ivan. Bên cạnh đó, ông Stephen cũng nổi tiếng là người chồng chiều vợ.

Con trai Sean Hung của cặp đôi

Sự nghiệp bắt đầu xuống dốc, vẫn mặn nồng bên vợ mặc kệ những lời đồn đoán

Từng là một trong những tỷ phú giàu có nhất Hong Kong nhưng trong những năm trở lại đây, sự nghiệp của Stephen bắt đầu xuống dốc.

Khách sạn "The 13" - dự án tâm huyết nhất của ông - không thể làm ăn được do sức ép của chính phủ, phải chuyển thành khách sạn cao cấp thông thường, đổi tên thành Louis XIII.

Theo trang Financetwitter, công bố tài chính của công ty này tháng 3 năm 2017 cho thấy khoản nợ phải trả đã vượt quá tài sản 300 triệu HKD. Công ty mẹ cần được rót vốn 951 triệu HKD nhưng không thể huy động được tiền, buộc phải bán 52% cổ phần của Paul Y. Engineering Group - một công ty con kỹ thuật. Giá cổ phiếu của 13 Holdings giảm hơn 90% so với mức đỉnh năm 2014 và có giá trị chưa đến 1HKD/cổ phiếu.

Tỷ phú tuyên bố mình muốn gì cũng được vì quá giàu có

Hồ sơ tài chính năm 2019 cho thấy khách sạn này có các khoản nợ với tổng số tiền là 217,5 triệu USD. Tập đoàn Bất động sản của Stephen cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2017, tập đoàn này mang món nợ 300 triệu HKD và phải bán đi phân nửa cổ phần.

Năm 2019, Stephen quyết định bán đi 24 trong số 30 chiếc siêu xe Rolls-Royce mình đã mua vào năm 2014. Mức giá khi mua toàn bộ 30 chiếc xe là 20 triệu USD nhưng bán đi 24 chiếc chỉ nhận lại 3 triệu USD, tương đương với khoản lỗ trung bình 541.000 USD cho mỗi chiếc siêu xe này.

Ngay khi những thông tin Stephen Hung rơi vào cảnh nợ nần lan rộng, công chúng lập tức hướng sự quan tâm đến cuộc hôn nhân của ông cùng cô vợ siêu mẫu xinh đẹp. Nhiều lời đồn đoán cho rằng họ sẽ chia tay nhau sớm vì giờ đây, Stephen đã không còn gì để “chiều” vợ như xưa nữa.

Cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau bất chấp nhiều gièm pha của xã hội

Dẫu vậy, tất cả chỉ là đồn đoán cho đến khi người vợ xinh đẹp Deborah Valdez gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chồng vào năm 2021.

Cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau bất chấp nhiều gièm pha của xã hội

Năm 2022, tỷ phú "xấu nhất Hong Kong" cũng liên tục chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp khi bước sang tuổi 63 và cuộc sống xa hoa của mình trên Instagram để khẳng định hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau và cuộc sống không hề bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt.