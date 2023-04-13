Vô tư cho người khác mượn 5 vật này chẳng khác nào xua đuổi tài lộc, vận may của bản thân

Nhà đẹp 13/04/2023 07:15

Trong sổ tay phong thủy có đề cập, những đồ vật này tốt nhất hãy giữ riêng bên mình, tuyệt đối đừng cho người khác mượn hay động chạm đến.

Ví tiền

Trong phong thủy ví tiền là vật đồ dùng cá nhân liên quan tới tài chính, và còn chứa nhiều giấy tờ tùy thân của mỗi người, Chính vì vậy, ví tiền là vật dụng vô cùng quan trọng của mỗi con người chúng ta, nên xét về khoa học không nên cho mượn bởi nếu không may bị đánh mất sẽ vô cùng bất tiện khi phải làm lại khá nhiều giấy tờ riêng cá nhân. Xét về phong thủy thì ví tiền chính là ngân khố tài lộc của mỗi người, nếu bạn cho người khác mượn, hoặc cho tặng sẽ đánh mất đi tài lộc, của mình. 

Vô tư cho người khác mượn 5 vật này chẳng khác nào xua đuổi tài lộc, vận may của bản thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vật phong thủy

Những đồ vật phong thủy với mỗi người đều mang ý nghĩa cá nhân khác nhau. Vật phong thủy tốt cho người này nhưng không có nghĩa tốt cho người khác. Ngoài ra, các đồ vật phong thủy cũng là đồ dùng không nên cho mượn bởi nó sẽ làm ảnh hưởng tới lộc cũng như sự may mắn của bạn.

Dao

Dao là vật dụng không thể thiếu trong căn bếp của mỗi nhà, nhưng nó cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén có thể gây sát thương với con người. Do đó, trong phong thủy, dao được coi là một vật đại hung, không nên tùy tiện cho người khác mượn, nếu không có khả năng bạn đang tự rước lấy hiểm họa vào mình. Tuy nhiên, trong cuộc gặp mặt tại nhà, cho người khác mượn dao gọt hoa quả, chế biến thực phẩm là điều bình thường, hoàn toàn chấp nhận được.

Lửa

Từ xa xưa, người ta đã rất coi trọng ngọn lửa. Lửa được xem là cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người ta sẽ kiêng cho mượn lửa vào những dịp đầu xuân năm mới. Việc cho mượn lửa được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình.

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành. Ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa, diêm, bếp...

Vô tư cho người khác mượn 5 vật này chẳng khác nào xua đuổi tài lộc, vận may của bản thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gương

Trong phong thủy, gương là cầu nối giữa 2 thế giới. Nó có tính chất phản chiếu nên có thể hấp thụ cả những điều tốt và điều xấu. Cho nên, cho người khác mượn gương có thể gây ra những tai họa ngoài ý muốn. Trong nhà cũng không nên đặt quá nhiều gương kẻo khiến các thành viên bất hòa, dễ xảy ra tranh cãi. 

Vô tư cho người khác mượn 5 vật này chẳng khác nào xua đuổi tài lộc, vận may của bản thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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