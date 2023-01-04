Phong thủy nhà ở và 5 lưu ý khi bố trí huyền quan giúp gia chủ phát huy tối đa tác dụng "tụ khí sinh tài"

Tranh tường không thể treo một cách tùy tiện. Nếu trên tường của khu vực huyền quan có treo tranh tường, và nếu huyền quan đặt ở hướng Bắc thì tranh đó không nên có ngựa, vì ngựa thuộc mệnh Hỏa, hợp hướng Nam, mà hướng Bắc lại thuộc mệnh Thủy, như thế sẽ hình thành nên một bố cục tương khắc giữa nước và lửa, khiến người trong nhà gặp họa.

Chúng ta có thể căn cứ vào ngũ hành của bản thân để chọn một bức tranh chữ phù hợp treo trong nhà, hoặc chọn những bức tranh về cỏ cây, thực vật, sông núi, hay những con vật may mắn như cá, chim đều được vì không sợ phạm điều cấm kỵ.

Tương tự như vậy, nếu huyền quan ở phía Đông Bắc thì tranh tường không nên có con bò; nếu huyền quan ở phía Tây Nam thì tranh tường không nên có hổ; nếu huyền quan ở phía Tây Bắc thì tranh tường không nên có rồng…

Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương không đúng vị trí

Rất nhiều người nghĩ rằng, bố trí một chiếc gương ở gần cửa sẽ tiện cho việc soi, ngắm trước khi ra ngoài. Tuy nhiên xét theo phong thủy học, đây là một việc làm tối kỵ, sai sách, nhất là khi gương đặt ở thế đối diện cửa chính.

Lý do là bởi cách bài trí này rất bất lợi cho vận khí, tài khí của ngôi nhà, không khác gì một kiểu "đuổi" thần tài đi. Gia chủ sẽ gặp khó khăn về kinh tế, ít nhận được may mắn về tiền tài nếu phạm phải điều này.

Khi thực sự muốn đặt gương ở huyền quan, hãy đặt đồ vật này theo hướng quay mặt vào bên trong phòng. Nếu nhà có cầu thang thì nên để đối diện cầu thang.

Ngoài ra, nếu gương bị nứt vỡ thì cần lập tức thay cái mới, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc gia đình gia chủ, nặng hơn có thể gây ra họa đổ máu.

Phía trên huyền quan cần chú ý hơn, nhất định không được treo gương, bởi việc này ngụ ý càn khôn điên đảo, gia vận xáo xào.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt cây khô héo hay những thực vật có lá, gai nhọn ở huyền quan

Việc đặt cây xanh ở khu vực huyền quan vốn được xem là việc tốt vì thực vật có thể làm gia tăng hiệu quả trong việc cản trở sát khí của huyền quan.

Tuy nhiên nếu cây cối đặt tại đây một thời gian dài nhưng không được làm vệ sinh, dọn dẹp hoặc cây bị khô héo, có lá nhọn, phong thủy huyền quan sẽ bị làm cho xấu đi, khiến cho vận khí trong nhà bất thuận, gia chủ ốm bệnh.

Nếu bạn đang đặt một chậu cây lá nhọn hay một chậu cây đang bị khô héo, vậy còn chờ đợi gì mà không bỏ chúng đi và thay thế bằng những loại cây khác, có sức sống hơn? Và nhớ là làm vệ sinh cho cây định kỳ để cây không bị khô héo, quá bẩn hoặc chết nhé!

Lát sàn bằng đá hoa nhiều họa tiết góc cạnh tại huyền quan

Nếu lát sàn đá hoa ở huyền quan, tốt nhất không nên chọn những loại đá hoa có họa tiết góc cạnh, hoặc khi đã dùng rồi thì nhất định không để góc nhọn đó trực xung với cửa chính.

Tương tự như vậy, với những gia đình lát sàn gỗ thì nên chú ý không nên để vân gỗ nhằm thẳng ra cửa chính.

Sàn nhà được lát đá hoa bằng họa tiết nhiều góc cạnh và góc cạnh đó trực xung với cửa chính là một điều tối kỵ trong phong thủy huyền quan.

Dưới sàn nhà khu vực huyền quan có đường thoát nước

Phong thủy học cho rằng, nếu tại khu vực huyền quan có đường thoát nước sẽ dễ dàng tích lũy âm khí, con đường tài lộc của chủ nhà sẽ không thuận, sức khỏe gia chủ cũng không tốt.

Để huyền quan lưu thông không khí thuận lợi, dẫn nguồn năng lượng tốt vào nhà, gia chủ cần lưu ý luôn giữ khu vực này thông thoáng và sạch sẽ. Việc sắp xếp và thiết kế huyền quan đúng cách sẽ giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm nhận được sự bình yên, thoải mái mỗi khi trở về nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.