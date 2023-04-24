Những thiết bị 'ngốn tiền điện' hơn cả máy lạnh, nhiều gia đình vẫn vô tư sử dụng mà không hề hay biết

Tủ lạnh có thể coi là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn nhất trong gia đình vì nó được bật xuyên suốt thời gian trong ngày chính vì vậy tủ lạnh mặc dù có công suất không quá lớn nhưng lại là thiết bị 'ngốn tiền' bậc nhất.

Việc mở ra mở vào tủ lạnh nhiều lần trong ngày khiến máy phải hoạt động nhiều dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng vù vù.

Đối với một chiếc tủ lạnh có dung tích cỡ nhỏ là 150 lít, công suất từ 100-150 W. Chỉ trong một ngày, chiếc tủ lạnh sẽ tiêu hao khoảng 4 kWh đến 5 kWh. Nếu được sử dụng nhiều thì chiếc tủ lạnh có thể gây tốn điện hơn nữa.

Đối với những chiếc tủ lạnh có công suất, kích cỡ lớn hơn, tiêu thụ nhiều điện năng hơn khoảng 6 ký điện mỗi ngày. Đây thực tế là một công suất không hề nhỏ đối với thiết bị điện trong gia đình.

Tính đến trường hợp tủ lạnh bị hỏng, Nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như hóa đơn tiền điện của gia đình bạn. Chính vì vậy để tiết kiệm điện cho gia đình. Khi tủ lạnh có dấu hiệu hỏng các bạn nên sửa nhanh chóng.



Ảnh minh họa: Internet

Quạt lạnh

Vào những ngày nắng nóng mùa hè quạt lạnh được sử dụng rất nhiều. Thông thường một chiếc quạt lạnh sẽ có công suất khoảng từ 80W-200W. Đây là một công suất khá lớn.

Thêm nữa, quạt lạnh không có khả năng tự ngắt như điều hòa chính vì vậy nếu bật quạt điện 6 giờ mỗi ngày thì lượng điện năng tiêu thụ sẽ vào khoảng 0.48 kWh-1.2 kWh.

Với lại khả năng làm mát của quạt lạnh không bằng điều hòa vẫn gây cảm giác bức bối, khó chịu cho người sử dụng. Chính vì vậy quạt lạnh không phải là phương án lựa chọn tối ưu khi bạn muốn một thiết bị làm mát nhanh chóng, tiết kiệm điện cho những ngày nắng nóng.

Tivi

Những chiếc tivi màn hình 32 inh thường có công suất khoảng 40W, nếu bật liên tục trong 25 tiếng sẽ tiêu thụ hết 1 kWh. Còn một chiếc tivi 40 inch công suất 65 W sẽ tiêu thụ khoảng 1 kWh sau 15,4 tiếng sử dụng.

Mặc dù điện năng tiêu thụ không lớn nhưng ước tính một chiếc tivi có thể ngốn thêm khoảng 500.000 đồng tiền điện một năm ngay cả khi không hoạt động. Do thói quen sử dụng nút Power trên điều khiển để tắt tivi, khi đó bộ điều khiển truyền hình kỹ thuật số vẫn kết nối với nguồn điện và tiếp tục hoạt động ngầm mà không tắt hẳn.

Máy tính để bàn và laptop

Máy tính để bàn và laptop vẫn sẽ hoạt động ngầm, ngay cả khi bạn đã tắt bằng lệnh turn off. Trung bình, các thiết bị này sử dụng khoảng 96W mỗi ngày.

Tức là trong mỗi tháng, lượng điện tiêu thụ của gia đình bị đội lên khoảng 3 số điện vô ích cho mỗi chiếc máy tính ở trong nhà.

Con số này sẽ cao lên gấp 15 lần nếu như bạn có thói quen để máy ở chế độ chờ “Stand by”.

Nồi cơm điện

Là một thiết bị gia đình nào cũng có ít nhất 1 đến 2 cái. Có rất nhiều bà nội trợ vì không có thời gian nên thường cắm nồi cơm rất sớm.

Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất hao tốn điện năng. Thời gian cắm điện kéo dài càng lâu thì điện năng để hâm nóng cơm càng tăng. Dễ gây lãng phí điện năng.

Với một chiếc nồi cơm điện có dung tích khoảng 1,2 lít có công suất tương đương 350-400W. Một chiếc nồi cơm điện như vậy nếu hoạt động hai giờ đồng hồ, trung bình sẽ tiêu thụ khoảng 0.75 ký điện. Đối với nồi cơm có dung tích lớn hơn thì mức tiêu thụ điện năng sẽ cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn ủi

Bàn ủi tuy nhỏ gọn nhưng công suất hoạt động của thiết bị này cao bằng cả một chiếc máy lạnh có công suất 750 W. Vì vậy, nếu sử dụng bàn là khoảng 10 giờ/tuần, người dùng sẽ tiêu thụ 30 kWh mỗi tháng.