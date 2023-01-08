Muốn gánh lộc về nhà cứ trồng ngay 5 loại cây mà Thần tài yêu thích trong nhà, đảm bảo gia chủ "cầu gì được nấy"!

Cây phát tài là một trong các loại cây chủ về may mắn, tài lộc, trồng trong nhà rất có lợi cho vận trình sự nghiệp của gia chủ. Màu xanh cùng chút sắc vàng nhẹ của lá được cho là có khả năng đem lại nguồn sinh khí tốt cho không gian xung quanh. Cây phát tài phát triển tốt với điều kiện ánh sáng và độ ẩm vừa phải trong nhà. Hình dáng cây thẳng đứng, lá gọn gàng của cây thích hợp được bày trí ở các góc phòng, đặc biệt là phòng khách hoặc các lối đi.

Theo phong thủy, cây lưỡi mèo có xuất xứ từ vùng châu Á nhiệt đới, đây là loại cây rất ưa bóng, thích hợp sinh trưởng cả môi trường đất và nước. Cây lưỡi hỗ, cứng cáp, vươn lên khỏe mạnh và sống lâu năm. Đặt loại cây này trong nhà, gia chủ sẽ thu hút được nhiều may mắn nếu trang trí lưỡi mèo trong nhà hoặc trong không gian làm việc.

Bên cạnh đó, cây có khả năng cung cấp nhiều oxy vào ban đêm nên rất tốt cho những ai khó ngủ, đặt một chậu lưỡi mèo trong phòng ngủ để có một giấc ngủ sâu thật ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân

Ngay từ cái tên thôi đã thấy loại cây này mang ý nghĩa tốt lành. Bên cạnh đó, cây có dáng cững chãi, hiên ngang, thân bện vào nhau tượng trưng cho sự đoàn kết. Lá cây xum xuê, xanh tốt, hàm chứa sức sống mãnh liệt nên nhiều người tin rằng đặt một chậu cây kim ngân trong nhà có thể mang lại nhiều tiền tài, may mắn cho gia chủ.

Cây kim ngân là loại cây ưa sáng, vì vậy bạn nên đặt cây ở nơi có đầy đủ ánh sáng, có như vậy cây mới phát triển tốt được. Nhiều người tin rằng, đặt cây kim ngân ở cửa ra vào, hành lang, phòng khách hoặc trên bàn làm việc sẽ mang lại nguồn năng lượng tốt cho căn nhà, giúp chiêu tài đón lộc.

Cây ngọc ngân

Ngọc ngân cũng là một trong các loại cây có khả năng thanh lọc bụi bẩn, đem lại không khí trong lành, thoáng đãng. Chưa kể, với ý nghĩa phong thuỷ, loại cây này hoàn toàn có thể đem lại vận may về tài lộc, sự hưng thịnh cho gia chủ. Để phát huy tối đa hiệu quả vốn có, gia chủ nên đặt nó tại phòng khách hoặc trên bàn làm việc, trong văn phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Cây dây nhện

Cây dây nhện có khả năng đào thải khí độc rất tốt. Lá dài màu xanh nhạt kết hợp với viền trắng tạo nên một nét đẹp tinh khôi cho cây.

Dây nhện thường được sử dụng làm quà tặng cho các cặp đôi mới cưới với lời chúc gia đình sung túc và sum vầy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.