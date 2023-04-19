Mùng 1 có mua hoa đặt lên bàn thờ thì 'né gấp' 3 loại: vừa không thể hiện được lòng thành với tổ tiên lại còn giảm đi TRƯỜNG KHÍ cát lợi cho bàn thờ

Các loại hoa sáp, hoa lụa, hoa nhựa đẹp mắt, có loại trông rất giống hoa thật, không cần chăm sóc mà vẫn giữ được vẻ đẹp trong thời gian dài. Tuy nhiên, đây là loại hoa tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ.

Ngoài ra, bàn thờ cần có sinh khí. Dùng hoa giả lại thiếu đi sự sống của hoa lá, cây cỏ, không mang hương sắc của tự nhiên. Điều này này sẽ ảnh hưởng đến sinh khí của nơi thờ cúng.

Hoa ly

Hoa ly là một loại hoa có vẻ quyến rũ, màu sắc hoa rất rực rỡ, kiêu sa tuy nhiên theo quan niệm phong thủy thì không nên dâng hoa ly lên bàn thờ vì tránh đi tên gọi của loài hoa này, ly được cho là ly tán hay chia ly… Chính vì vậy, tốt nhất bạn không dùng chúng để dâng trên bàn thờ tổ tiên để mong cho mối quan hệ gia đình, dòng họ hay thậm chí là bạn bè, đồng nghiệp không bị ảnh hưởng thậm chí kể cả các Phật tử cũng tránh dùng hoa ly để lễ Phật.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa lan

Trong cuộc sống hoa phong lan là một loài hoa rất đẹp được nhiều người yêu thích chăm sóc nâng niu. Tuy nhiên, bạn không nên đặt loài hoa này lên bàn thờ bởi trong phong thủy thì loài hoa này tượng trưng cho sự phong trần, lận đận đường tình duyên, hôn nhân.

Nếu bạn đặt loài hoa này lên bàn thờ để thờ cúng sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân của bạn dễ gặp nhiều sóng gió tai ương. Nếu như còn độc thân thì khó lòng tìm được tình duyên chân ái dễ sống đơn độc. Nếu như có đôi có cặp rồi thì cũng dễ bị ly tán không tốt chút nào.

Ảnh minh họa: Internet

Cúc vạn thọ

Là loại hoa tên hay, màu vàng, ở miền Trung hay dùng vì dễ trồng dễ sống, có màu vàng tươi tắn, sự may mắn và thịnh vượng. Tuy nhiên theo các nhà phong thủy thì không nên để cúc vạn thọ lên ban thờ để tránh gặp những điều không may mắn, mặt khác hoa cúc vạn thọ có mùi rất hôi nên không được nhiều gia đình sử dụng để thờ cúng tổ tiên.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.