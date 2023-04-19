Mùng 1 có mua hoa đặt lên bàn thờ thì 'né gấp' 3 loại: vừa không thể hiện được lòng thành với tổ tiên lại còn giảm đi TRƯỜNG KHÍ cát lợi cho bàn thờ

Nhà đẹp 19/04/2023 12:46

Trong phong thủy, những loại hoa dưới đây tốt nhất đừng mua về trưng trên bàn thờ ngày mùng 1 vì không thể hiện được sự thành tâm, trang nghiêm.

Hoa giả

Các loại hoa sáp, hoa lụa, hoa nhựa đẹp mắt, có loại trông rất giống hoa thật, không cần chăm sóc mà vẫn giữ được vẻ đẹp trong thời gian dài. Tuy nhiên, đây là loại hoa tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ.

Theo quan niệm phong thủy, đặt hoa giả lên bàn thờ thể hiện sự không thành tâm.

Việc thờ cúng cốt yếu ở sự thành tâm, nghiêm túc. Vì vậy, đặt hoa giả sẽ không tốt.

Ngoài ra, bàn thờ cần có sinh khí. Dùng hoa giả lại thiếu đi sự sống của hoa lá, cây cỏ, không mang hương sắc của tự nhiên. Điều này này sẽ ảnh hưởng đến sinh khí của nơi thờ cúng.

Hoa ly

Hoa ly là một loại hoa có vẻ quyến rũ, màu sắc hoa rất rực rỡ, kiêu sa tuy nhiên theo quan niệm phong thủy thì không nên dâng hoa ly lên bàn thờ vì tránh đi tên gọi của loài hoa này, ly được cho là ly tán hay chia ly… Chính vì vậy, tốt nhất bạn không dùng chúng để dâng trên bàn thờ tổ tiên để mong cho mối quan hệ gia đình, dòng họ hay thậm chí là bạn bè, đồng nghiệp không bị ảnh hưởng thậm chí kể cả các Phật tử cũng tránh dùng hoa ly để lễ Phật.

Mùng 1 có mua hoa đặt lên bàn thờ thì 'né gấp' 3 loại: vừa không thể hiện được lòng thành với tổ tiên lại còn giảm đi TRƯỜNG KHÍ cát lợi cho bàn thờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa lan

Trong cuộc sống hoa phong lan là một loài hoa rất đẹp được nhiều người yêu thích chăm sóc nâng niu. Tuy nhiên, bạn không nên đặt loài hoa này lên bàn thờ bởi trong phong thủy thì loài hoa này tượng trưng cho sự phong trần, lận đận đường tình duyên, hôn nhân.

Nếu bạn đặt loài hoa này lên bàn thờ để thờ cúng sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân của bạn dễ gặp nhiều sóng gió tai ương. Nếu như còn độc thân thì khó lòng tìm được tình duyên chân ái dễ sống đơn độc. Nếu như có đôi có cặp rồi thì cũng dễ bị ly tán không tốt chút nào. 

Mùng 1 có mua hoa đặt lên bàn thờ thì 'né gấp' 3 loại: vừa không thể hiện được lòng thành với tổ tiên lại còn giảm đi TRƯỜNG KHÍ cát lợi cho bàn thờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cúc vạn thọ

Là loại hoa tên hay, màu vàng, ở miền Trung hay dùng vì dễ trồng dễ sống, có màu vàng tươi tắn, sự may mắn và thịnh vượng. Tuy nhiên theo các nhà phong thủy thì không nên để cúc vạn thọ lên ban thờ để tránh gặp những điều không may mắn, mặt khác hoa cúc vạn thọ có mùi rất hôi nên không được nhiều gia đình sử dụng để thờ cúng tổ tiên.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Những cấm kỵ khi đặt vòi nước trong nhà mà ngay cả chuyên gia phong thủy ít người biết tới

Những cấm kỵ khi đặt vòi nước trong nhà mà ngay cả chuyên gia phong thủy ít người biết tới

Người xưa nói “nhất Thủy nhì Hỏa” cho thấy vị trí và sức mạnh hàng đầu của yếu tố "nước". Có những sai lầm dù nhỏ dù to liên quan đến "Thủy" nhưng đều làm ảnh hưởng không tốt đến phong thủy nhà ở.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp hoa cúng mùng 1 hoa không đặt trên bàn thờ

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành