Lưu ý 3 điều về cách thiết kế bày trí nhà giúp gia chủ làm ăn thịnh vượng, tài lộc ùa về

Nhà đẹp 11/08/2022 22:57

Gia chủ nên chú trọng 3 điều này để tránh tiền tài, vận may tiêu hao

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi có độ ẩm cao nên dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ, sinh sôi gây bệnh. Còn theo phong thuỷ, âm khí của ngôi nhà tụ hội nhiều nhất ở khu vực này. Nhà vệ sinh ẩm ướt, thiếu khô ráo sẽ càng dễ tích tụ nhiều âm khí, từ đó làm xáo trộn dòng năng lượng trong nhà, ảnh hưởng đến vượng khí. Ngoài ra, khi không sử dụng, bạn nên đóng nắp bồn cầu lại để tránh thất thoát tài lộc.

Đặc biệt, cửa nhà vệ sinh không nên đối diện với cửa chính, cửa phòng bếp và phòng ngủ vì có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và cả đường công danh tài vận của gia chủ.

Nhà toàn màu trắng

Lưu ý 3 điều về cách thiết kế bày trí nhà giúp gia chủ làm ăn thịnh vượng, tài lộc ùa về - Ảnh 1

Không nên sử dụng màu trắng quá nhiều vì như ngay cả cửa, đồ nội thất và tường cũng sơn màu trắng sẽ gây cảm giác đơn điệu, lạnh lẽo giảm sinh khí trong gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thích dùng tone trắng cho toàn bộ căn nhà vì thoạt nhìn nó trông sạch sẽ, đơn giản và tinh tế. Tuy nhiên, nếu muốn ngôi nhà cân bằng hơn về mặt phong thuỷ, bạn nên kết hợp nhiều màu sắc khác nhau, ví dụ màu xanh lá đại diện cho sự đổi mới, năng lượng tràn trề; màu nâu thể hiện sự ổn định và bền vững...Không nên sử dụng màu trắng quá nhiều vì như ngay cả cửa, đồ nội thất và tường cũng sơn màu trắng sẽ gây cảm giác đơn điệu, lạnh lẽo giảm sinh khí trong gia đình.

Hướng đặt bàn thờ gia tiên trong nhà

Lưu ý 3 điều về cách thiết kế bày trí nhà giúp gia chủ làm ăn thịnh vượng, tài lộc ùa về - Ảnh 2

Sau vị trí, hướng bàn thờ cũng rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh gia chủ, nếu đặt sai hướng (ngược hướng với mệnh của gia chủ) rất dễ gây nên những điềm xấu trong gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Chắc các bạn đã từng nghe ở đâu đó nguyên tắc “Nhất vị - nhị hướng”. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong phong thủy khi xây nhà, dựng cửa và bố trí không gian, nội thất trong nhà.

Sau vị trí, hướng bàn thờ cũng rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh gia chủ, nếu đặt sai hướng (ngược hướng với mệnh của gia chủ) rất dễ gây nên những điềm xấu trong gia đình.

Theo đó, bạn nên chú ý:

  • Không đặt bàn thờ gia tiên nhìn ra hướng Đông Bắc, Tây Nam
  • Không kê bàn thờ ở phương vị Tây Nam nhìn ra hướng Đông Bắc và ngược lại
  • Bàn thờ không được ngược với hướng nhà. Đây là điều tối kỵ, nếu phạm phải sẽ khiến cho gia đình lục đục, không thuận hòa, ảnh hưởng tới đường con cái. 
  • Bàn thờ không được hướng đối diện với nhà vệ sinh, phòng bếp,… Bởi đây là những không gian có nhiều khí xấu, sẽ làm ô uế sự thanh tịnh, trong lành của không gian thờ cúng.
  • Vị trí và hướng đặt bàn thờ nên kín đáo, tránh bị nắng và gió chiếu vào. Bởi chúng sẽ mang đến nhiều dương khí vào nhà, khiến cho không khí không tụ được, làm bất cân bằng âm dương, sẽ không thích hợp với thế giới tâm linh.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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