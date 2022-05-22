Lỗi lớn trong phong thủy cửa chính có thể khiến gia chủ tán gia bại sản, xui rủi "rình rập"

Theo quan niệm phong thủy: "Cửa lớn đối cửa sổ, gia đình suy bại, của cải tiêu tan" dùng để chỉ đại kỵ phong thủy về các loại cửa trong nhà.

Người xưa tin rằng phong thủy của một ngôi nhà có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe , tài vận của gia chủ. Phong thủy nhà ở đã tồn tại hàng nghìn năm và là kiến thức của người xưa nghiên cứu, đúc kết, để lại cho hậu thế.

Nếu được đặt vào hướng cát, nó sẽ mang nhiều may mắn, sức khỏe và tài lộc. Ngược lại, nếu được đặt vào hướng hung hoặc bị vật xấu cản trở sẽ dễ mang đến điều không tốt, nhà có cửa chính và cửa sổ đối diện nhau thì có luồng khí vừa đi vào đã vội đi ra, đại diện cho sự rò rỉ của cải.

Hàm ý cửa chính là lối lưu thông vận khí, cát hung của gia sự. Nó đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ là lá chắn đầu tiên giúp con người phân chia ranh giới giữa không gian chung của cộng đồng xã hội với không gian riêng tư của gia đình. Mà còn giống như chiếc điều hòa khí, gió, ánh sáng. Ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình.

Trường hợp nhà không có cửa sổ hoặc cửa sổ quá nhỏ cũng không phải là một dấu hiệu phong thủy tốt. Khi đó, không khí bên trong sẽ không thể lưu chuyển. Đây là kiểu nhà phạm đại kỵ phong thủy, gia chủ khó giàu sang phú quý. Trong khi đó, nhà có cửa sổ quá lớn, thông gió quá nhiều thì cũng không giữ được tài lộc, của cải.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, các dòng khí vận động theo đường thẳng vì vậy nếu các cửa thẳng hàng thì khí sẽ bị thoát hết ra ngoài. Không phân bổ được vào các không gian khác trong phòng. Điều này cũng giống như “tiền vào cửa trước ra cửa sau”. Ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tài chính của gia chủ. Trong trường hợp này rất khó sửa lại. Thay vào đó, để tránh luồng gió, khí thông nhau, chúng ta nên tìm cách hóa giải:

- Dịch cửa chính và cửa sổ xa tâm nhau

Việc dịch chuyển này giúp tránh tạo ra các luồng gió xuyên phòng gây bất lợi cho sức khỏe gia chủ. Hoặc bạn cũng có thể chuyển một trong hai cửa sang vị trí khác.

- Che chắn bằng rèm

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng đồ nội thất để chắn lại. Hoặc thường xuyên che rèm bên trong cửa sổ. Tốt nhất nên sử dụng loại rèm có chất liệu dày dặn.

Hi vọng qua bài viết trên, bạn đã biết được cửa chính đối diện cửa sổ là tốt hay xấu? Bên cạnh đó là các biện pháp hóa giải tối ưu nhất cho hiện tượng này. Từ đó có thể thiết kế và bài trí không gian nhà mình một cách hợp lí nhất.

- Trồng cây xanh

Một biện pháp khắc phục đó là trồng cây xanh có tán trước cửa sổ. Điều này giúp ngăn không cho cát khí phân tán ra ngoài. Đồng thời tạo bóng râm mát, cản nắng, gió, mưa, bảo vệ sức khỏe. Lưu ý nên lựa chọn cách này thì bạn cần phải tránh những loại cây có gai.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.