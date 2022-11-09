Không muốn hao tổn tài lộc của cả nhà tuyệt đối đừng đặt 5 vật lên bàn thờ gia tiên

Nhà đẹp 09/11/2022 06:08

Nhiều gia đình có thói quen đặt những vật này trên bàn thờ, thế mà không biết rằng chúng đang 'gián tiếp' gây hao tổn tài lộc của cả nhà.

Cành vàng lá ngọc

Nhiều người đi lễ đền chùa hay có thói quen mua những cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng, rồi sau đó lại xin lộc mang về trưng trên ban thờ.

Tuy nhiên, điều này là không nên nếu bạn không muốn …Vong theo về nhà. Bạn coi cành vàng lá ngọc là “lộc” thế nhưng đó là nơi mà Vong và đủ thứ có thể bám vào. Tốt nhất là sau khi dâng lên được bề trên chứng giám thì nên hóa đi, chớ nên mang về nhà. 

Cũng theo nhà Phật thì cũng hoàn toàn không có việc bày cành vàng lá ngọc lên bàn thờ, mà đó chỉ là triết lý dân gian. Trước đây, trong những ngày đầu xuân mới, người dân đi hái lộc thường là những chồi non, nhưng giờ họ thay bằng hình thức mua những cành vàng lá ngọc, hoa… để cầu sự phú quý. Đó có thể coi là lấy may đầu xuân chứ không phải vật để thờ cúng. Việc cắm cành vàng, lá ngọc cài ngược cài xuôi nhằm mong phú quý nó thuộc về tâm tà, mê tín. Chính tín là đồ thờ trên bàn thờ phải là đồ thật, thanh tịnh. 

Hoa giả

Nhiều gia đình thường có thói quen bày hoa giả trên bàn thờ vì vừa tiết kiệm chi phí, hoa luôn tươi tắn và không phải mất công thay nước. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy luôn khuyên nên bày hoa tươi thật. Mặc dù có đắt hơn hoa giả đôi chút, nhưng hoa thật thể hiện được sự chân thành của con cháu đối với tổ tiên.

Không muốn hao tổn tài lộc của cả nhà tuyệt đối đừng đặt 5 vật lên bàn thờ gia tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Que sắt cắm hương vòng

Một trong những đại kỵ trên bàn thờ là cắm que sắt để hương vòng vào trong bát hương. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Tốt nhất gia chủ nên đốt hương vòng trên đĩa.

Không muốn hao tổn tài lộc của cả nhà tuyệt đối đừng đặt 5 vật lên bàn thờ gia tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiền, vàng giả

Nhiều gia đình có thói quen bày tiền vàng mã lưu trên bàn thờ cả năm, điều này là không nên. Năm mới, bước sang một giai đoạn mới, những đồ trên bàn thờ cần đốt hóa để mọi thứ đều mới. Cần phải hóa số tiền vàng đó vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm giúp cho gia chủ có sự luân chuyển về tiền bạc dồi dào, năm sau nhiều hơn năm trước. Theo quan niệm dân gian, nếu để quên không hóa vào cuối năm, việc làm ăn của năm tới sẽ bị ngưng trệ, gặp nhiều khó khăn.

Các đồ vật linh tinh, vật sắc nhọn

Những đồ vật sắc nhọn, những vật không liên quan đến thờ cúng đều là thứ cấm kỵ không nên đặt lên bàn thờ. Chúng có thể cắt đứt tài vận của gia chủ, làm mất đi sự trang nghiêm, thanh tịnh của không gian thờ cúng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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