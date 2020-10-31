Jenny Lê Quế Phương: “Luôn tìm câu trả lời cho những khoắc khoải trong lòng, mình sẽ làm điều gì bây giờ đây?”

Những câu chuyện thiện nguyện của chị có người từng nói “kể mấy ngày không hết”.

Hơn mười năm làm trong ngành dầu khí, không chỉ dự những bữa tiệc sang trọng, tham gia những giải golf gây quỹ từ thiện hỗ trợ xã hội, chị còn dành nhiều thời gian đi lại như con thoi giữa các bệnh viện để tài trợ cho những bệnh nhi mổ tim; lặn lội đi về các tỉnh vùng xa để tặng xe đạp, tập vở, đóng học phí cho các em gia đình nghèo khó ham học.

Gần đây nhất là những ngày trong tâm lũ, chị ngược xuôi không chỉ để trao những phần quà cứu trợ thiết thực mà còn để cầm tay từng cụ già em nhỏ, hỏi han từng hoàn cảnh, mong làm thế nào để mình hiểu, chia sớt được với họ một phần khó khăn, truyền cho họ năng lượng tích cực sau những ngày kiệt sức vì thiên tai.

Chào chị Jenny, vừa trở về từ vùng lũ, điều đọng lại trong chị nhiều nhất là gì?

Là sự cảm kích. Tôi cảm kích sự kiên cường của những người dân vùng lũ. Nhất là chị em phụ nữ ở đó. Chẳng hiểu họ lấy ở đâu ra sức mạnh để có thể đi qua được hết những tan hoang. Tôi cảm kích những chiến sỹ bộ đội, cán bộ địa phương các tỉnh nơi tôi đi qua. Họ đã không quản khó khăn mệt nhọc, dẫn đường, khuân vác cho chúng tôi để có thể mang được quà của mình đến đúng nơi cần nhất.

Nếu chỉ nói bằng lời, quả thật không thể lột tả hết sự cảm kích. Rất nhiều lần bản thân tôi phải thầm cảm ơn họ từ trong lòng, vì những lời mình nói ra chỉ sợ sáo rỗng. Nên đôi khi trên mạng xuất hiện những thông tin chê bai này kia tôi càng cảm thấy cảm kích họ hơn. Họ đứng mũi chịu sào dư luận, làm hết sức nhiều khi không ai thấy, đôi khi những thông tin lệch lạc làm tổn thương họ. Nhưng họ vẫn làm việc hi sinh không bờ bến. Họ chính là những người hùng không ánh hào quang. Họ làm tôi liên tưởng rất nhiều đến đội ngũ y bác sĩ trong công cuộc phòng chống Covid vừa qua.

Chị có vẻ là người nhiều cảm xúc?

Ai đứng trước những câu chuyện đó mà không nhiều cảm xúc. Hơn mười năm trong ngành dầu khí, làm việc chung với hầu hết là nam giới đã tôi luyện tôi thành một Jenny của ngày hôm nay, cứng cáp, bản lĩnh, ít đa sầu đa cảm.

Trước công việc tôi quyết đoán nhanh gọn bao nhiêu thì khi đứng trước những khổ đau mất mát tôi chạnh lòng bấy nhiêu. Nhưng có lẽ tôi khác nhiều người, chạnh lòng thôi chưa đủ, tôi luôn tìm câu trả lời cho những khoắc khoải trong lòng “mình sẽ làm điều gì bây giờ đây”. Có câu trả lời là tôi hành động ngay.

Ngày xưa cũng vậy, có lẽ bạn không lạ với Hội quán các bà mẹ. Tôi là một trong hai người đồng sáng lập ra hội quán. Tôi quyết nhanh lắm, muốn có một mái nhà chung cho các mẹ bỉm sữa nhân ái cùng giúp đỡ nhau, truyền thông nhau để có một thai kì khỏe mạnh, chia sẻ những điều tốt đẹp trong hành trình làm mẹ. Thế là hội quán ra đời.

Chị cũng từng có rất nhiều dự án dành cho phụ nữ. Mong chị chia sẻ thêm về những điều này.

Tôi đọc một câu trong kinh thánh “đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” – nên có lẽ vì thế mà mọi việc xung quanh tôi không quá ồn ào. Nhưng tôi luôn khát khao lan tỏa những điều nhỏ tốt đẹp đến với nhiều người phụ nữ quanh mình, mong làm sao họ biết quý bản thân họ, biết kiếm được tiền và sống an vui.

Cho nên, bất cứ một dự án nào hỗ trợ phụ nữ, khi được kêu gọi tôi chưa khi nào từ chối. Từ việc hỗ trợ dự án trồng cây bông vải để bảo tồn nghề dệt cho phụ nữ dân tộc thiểu số, đến việc tài trợ những quyển sách hữu ích cho quá trình Thai giáo hay đơn giản chỉ là dành thời gian của mình lắng nghe, tư vấn chia sẻ riêng với một ai đó. Khi nhóm cộng đồng Đàn bà ích kỷ ra đời, bản thân tôi nhận được bao nhiêu chỉ trích. Họ cho rằng tôi đang cổ súy cho đàn bà sống ích kỷ với gia đình. Nhưng bạn nghĩ xem, tôi là người yêu gia đình mình, dành hết thời gian của mình cho con, nấu ăn cho con... vậy thì, lý do gì tôi kêu gọi mọi người sống ngược với tiêu chí của mình.

Với nhóm Đàn bà ích kỉ, tôi chỉ muốn truyền một cảm hứng sống tích cực, biết dành cho mình một ít thời gian, rồi cố gắng đi làm kiếm tiền, rồi dung hòa mọi thứ từ việc nhà đến việc xã hội thay vì hi sinh. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần người phụ nữ ít lệ thuộc đi, gia đình sẽ hạnh phúc hơn một xíu.

Và dự án gần đây dành cho các mẹ bỉm cũng từ ý tưởng vì phụ nữ đúng không chị?

Tôi hiện là founder của thương hiệu mỹ phẩm Khoáng tươi ViBa. Viba là thương hiệu mỹ phẩm với thành phần chính là khoáng tươi thiên nhiên kết hợp với nguyên liệu nguồn gôc thiên nhiên nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... được sản xuất tại nhà máy hiện đại đạt chuẩn CGMP-ASEAN và chuẩn ISO 22716 do tổ chức SGS công nhận.

Tôi muốn đánh tan Triết lý “hai luống rau” lâu nay trong kinh doanh có nghĩa là bạn không sử dụng những gì bạn bán. Ở ViBa chúng tôi chỉ có 1 luống rau duy nhất mà thôi. Tôi tạo ra ViBa trước hết cho bản thân tôi và những người thân tôi sử dụng. Sau đó, sẽ dành một phần của chiến lược kinh doanh này cho riêng các mẹ bỉm sữa. Tôi muốn mang thông điệp này đến cộng đồng bỉm sữa, giúp các bạn thoát ra hai chữ “bỉm sữa” nặng nề mà các bạn đang cố bám vào để biện hộ cho những trì trệ của bản thân và trong cuộc sống của mình.

Tôi dành hẳn 5 tuần để đào tạo các bạn, từ kiến thức về mỹ phẩm, đến những hiểu biết về chăm sóc da, bán hàng online thế nào, và cả cách làm thế nào để hội nhập lại cuộc sống. Sau đó, chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi kèm cặp các bạn ấy.

Thương hiệu mới ra mắt được gần 4 tháng nhưng nó đã thay đổi cuộc sống của hơn 100 mẹ bỉm sữa. Tôi có một niềm tin cháy bỏng vào những người phụ nữ Việt, những mẹ bỉm sữa bình thường có thể “xé kén” trở thành những mẹ bỉm sữa phi thường, để thành công trong hạnh phúc.

Tiếp xúc với nhiều phụ nữ, theo chị điều mà những người phụ nữ quanh chúng ta cần thay đổi để tốt hơn là gì?

Theo tôi là các chị em nên dũng cảm từ bỏ nỗi sợ. Có quá nhiều nỗi sợ đang bám chặt lấy cuộc đời những người phụ nữ quanh chúng ta. Họ sợ mình già mình xấu; sợ chồng chê; sợ chồng không chung thủy; sợ không vừa lòng cha mẹ chồng; sợ con ăn uống kém… Và hàng ngàn những nỗi sợ không tên khác.

Nên thực sự quá dễ để phụ nữ sống vui hơn đó, bạn thấy không? Chỉ cần rũ bỏ nỗi sợ lại phía sau và bước về phía mặt trời.