Homa ra mắt dòng sản phẩm mới, khuấy động thị trường nhà thông minh tại Việt Nam

Nhà đẹp 12/07/2019 10:35

Homa Techs Inc. vừa cho ra mắt dòng sản phẩm IoT Hub kết nối đa giao thức, hỗ trợ tính toán trí tuệ nhân tạo tinh giản, phục vụ nhu cầu kết nối mạng tốc độ cao cũng như đem lại giải pháp thông minh thật sự dành cho nhà và tòa nhà.

Hiện nay, khái niệm về “cuộc sống lành mạnh” được xem là một xu hướng mới cho những ai mong muốn sống một cuộc sống thoải mái, thú vị và khỏe mạnh trong điều kiện an toàn, an ninh, với chi phí phải chăng.

Hiểu được những điều này, chiều 11/7, Homa Techs Inc. nhà cung cấp thiết bị mạng Kết Nối Vạn Vật (Internet of Things – IoT) và thiết bị nhà, tòa nhà thông minh được tích hợp cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo tinh giản, chính thức ra mắt dòng sản phẩm IoT Hub kết nối đa giao thức, không những phục vụ cho nhu cầu kết nối mạng tốc độ cao mà còn mang đến một trải nghiệm mới về “sự thấu hiểu” cho các ứng dụng trong nhà và tòa nhà.

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Tổng giám đốc Homa - ông Nguyễn Đức Long trả lời báo chí về giải pháp nhà thông minh với những bất động sản cũ đã đưa vào sử dụng

Dòng sản phẩm IoT Hub đa năng của Homa Techs được tạo ra với khả năng hoạt động đồng thời như một: WiFi Router mạnh mẽ; Bộ điều khiển trung tâm thông minh kết nối đa giao thức có thể kết nối với các thiết bị IoT sở hữu những chuẩn kết nối phổ biến trên thị trường; Thiết bị tính toán cục bộ có khả năng phân tích hình ảnh, nhận dạng giọng nói, xử lý tín hiệu và các ứng dụng độc quyền khác.

Đặc biệt tại đây, Homa cũng công bố FPT là nhà đầu tư chiến lược. Đại diện FPT cho biết đây là khoản đầu tư dài hạn kéo dài 3 năm với giá trị lên đến hàng triệu USD. Đại diện FPT cũng cho biết thêm, khoản đầu tư này sẽ được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. 

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FPT trở thành nhà đầu tư chiến lược của Homa 

Với thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm và mạng lưới kinh doanh toàn cầu, FPT sẽ cùng Homa tập trung phát triển giải pháp nhà và tòa nhà thông minh với dòng sản phẩm IoT Hub, trọng tâm trước mắt là khu vực Đông Nam Á.

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Từ khóa:   Homa techs Giải pháp nhà thông minh

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