Gợi ý 6 loại cây cảnh giúp dân văn phòng thuận lợi trong công việc, ổn định TÀI VẬN, sự nghiệp thăng tiến

Bởi theo phong thủy cây cảnh văn phòng, cây lan chi là lá bùa hộ mệnh cực tốt đem lại hạnh phúc, may mắn và tài vượng cho người sở hữu. Cây lan chi có màu xanh mướt mắt, vì vậy đây là loại cây cảnh văn phòng hợp mệnh Thủy. Để phù hợp hơn, bạn nên chọn cây trồng màu xanh, theo phong thủy sẽ giúp mang đến thành công, tài lộc cho người trồng. Bên cạnh đó, lan chi cũng rất hợp với người tuổi Mùi. Tuổi Mùi đừng e ngại lựa chọn loại cây này nhé vì chúng có thể đem lại điều tốt lành cho cuộc sống của bạn đấy.

Cây Lan Ý là loại cây cảnh văn phòng có hình dạng rất đẹp mắt. Cây có rất nhiều cành lá, lá cây to bản, màu xanh đậm và mọc đan xen nhau tạo thành từng lớp. Hoa Lan Ý có màu trắng ngà, đôi khi hơi ngả vàng, thường mọc ở đầu ngọn, có mùi hương nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Đây cũng là loại cây trồng phong thủy rất được ưa thích, với khả năng mang đến sự bình an, êm ấm, giúp người trồng đạt được thành công, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Cây đại đế vương

Theo ý nghĩa trong phong thủy, cây đại đế vương thể hiện đẳng cấp, tinh thần đế vương, quyền cao chức trọng. Nó thích hợp để trang trí cho những người làm vị trí quản lí, lãnh đạo. Đây cũng là một trong 5 loại cây cảnh đón tài lộc cho dân văn phòng.

Ngoài ra, cây này còn thể hiện chí tiến thủ trong sự nghiệp. Bài trí cây đại đế vương trong văn phòng hoặc trên bàn làm việc sẽ tạo cảm giác thư giãn đầu óc, giúp tinh thần thư thái và dễ dàng tập trung vào công việc. Theo đó, hiệu quả làm việc sẽ cao hơn, con đường công danh sự nghiệp càng thêm thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Kim Ngân

Cây Kim Ngân là loại cây cảnh văn phòng vô cùng phổ biến hiện nay. Chúng có hình dạng rất độc đáo khi phần thân cây vặn xoắn vào với nhau trông rất bắt mắt. Cây Kim Ngân có khả năng làm sạch không khí, bụi bẩn, từ đó cung cấp nguồn oxy trong lành cho bạn và những người xung quanh. Ngoài ra đây cũng là loại cây cảnh phong thủy, phù hợp với tất cả mọi người.

Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì cũng là loại cây cảnh văn phòng rất được ưa thích bởi kiểu dáng nhỏ gọn, bắt mắt nhưng không kém phần hấp dẫn. Đây là loại cây phong thủy có giá trị ý nghĩa cao, 5 lá cây luôn mọc trên cùng một cành tượng trưng cho ngũ hành và ngũ thường của con người. Vậy nên nếu bạn trồng cây Ngũ Gia Bì tại văn phòng làm việc, chúng sẽ ổn định tài vận, đem lại may mắn, xua tan điềm dữ mà bạn có thể gặp phải. Ngoài ra loài cây này cũng cung cấp không khí trong lành, loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn có hại trong không khí.

Cây Hạnh Phúc

Cây Hạnh Phúc là loại cây cảnh văn phòng có rất nhiều cành lá nhỏ. Mỗi cành cây đều có 3 lá, mỗi lá có dạng hình tim và có màu xanh đậm khi trưởng thành. Do đó mà nhìn tổng thể, cây Hạnh Phúc trông tràn đầy sức sống, cành lá sum suê, đem đến ý nghĩa cho sự hạnh phúc, yên ấm và hy vọng tốt lành cho tương lai. Ngoài ra loài cây này cũng có khả năng làm sạch không khí, loại bỏ các chất độc hại đối với sức khỏe con người.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.