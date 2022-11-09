Giá treo ly rượu vang tô điểm cho không gian phòng khách thêm đẹp

Nhà đẹp 09/11/2022 14:30

Giá treo ly rượu vang là món đồ decor không thể thiếu trong mỗi không gian phòng khách hay tủ rượu của gia đình. Nó mang đến cái nhìn mới mẻ, bắt mắt hơn cho không gian sống. Không chỉ đơn thuần là món đồ dùng để treo ly mà giá treo ly rượu vang tại vị trí phù hợp không chỉ đem đến sự sang trọng, tinh tế trong không gian sống mà còn mang đến các yếu tố về phong thủy, đem lại may mắn và tiền tài cho gia chủ.

 

Lưu ý lựa chọn đồ trang trí phù hợp cho phòng khách

Lựa chọn giá treo ly rượu vang như thế nào cho phù hợp, Ladora sẽ tư vấn để bạn có thể tìm được những chiếc giá treo ly ưng ý nhất nhé!

Lựa chọn giá treo ly theo mục đích và sở thích

Việc đầu tiên bạn cần quan tâm đến đầu tiên là mục đích của mình. Nếu bạn đang muốn lựa chọn một chiếc giá treo đơn giản, làm bằng những chất liệu như hợp kim, không những bền mà giá cả cũng rất rẻ hơn so với các sản phẩm khác.

Giá treo ly rượu vang tô điểm cho không gian phòng khách thêm đẹp - Ảnh 1

Những chiếc giá treo này lại có công dụng rất tuyệt vời để trang trí. Chiếc giá sẽ giúp những ly rượu vang cao và mỏng manh được treo gọn gàng và đẹp mắt. Ly rượu vang thường có đặc điểm là phần tay cầm rất thanh mảnh nên rất dễ vỡ. Vì vậy, khi bày chúng lên bàn ăn, gia chủ thường đặt chúng trong những chiếc giá treo đẹp mắt. Những chiếc giá treo sẽ tôn lên vẻ đẹp cho ly rượu và bàn ăn thêm sang trọng, quý phái.

Nếu bạn quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ cao và cao cấp nhất bạn nên chọn những giá treo ly rượu vang được thiết kế cầu kỳ, chất liệu cao cấp và sang trọng.

Lựa chọn giá treo ly rượu phù hợp với ví tiền

Giá cả cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn có thể đưa ra quyết định mua phù hợp. Tùy vào mức thu nhập mà bạn nên lựa chọn giá treo ly rượu vang có mức giá hợp lý. Với những ai có thu nhập trung bình thì gợi ý lựa chọn kệ rượu được tạo nên từ hợp kim dao động từ 350.000 vnđ đến 800.000 vnđ.

Còn nếu như, thu nhập của bạn có điều kiện hơn thì có thể lựa chọn những mẫu kệ để rượu vang làm từ chất liệu gỗ cao cấp có giá từ 1000.000 vnđ – >2.000.000 vnđ.

Lựa chọn giá treo ly rượu vang theo kích thước không gian phòng khách

Yếu tố này phần lớn dựa vào diện tích không gian sống của gia đình bạn. Nếu như phòng khách/phòng bếp được chọn là nơi trưng bày rượu vang có diện tích rộng rãi thì hãy lựa chọn giá treo ly có kích thước lớn để làm nổi bật không gian ấy.

Giá treo ly rượu vang tô điểm cho không gian phòng khách thêm đẹp - Ảnh 2

Ngược lại, nếu như diện tích phòng khá nhỏ thì hãy lựa chọn những mẫu thiết kế nhỏ nhắn, thấp bé để tiết kiệm không gian

TOP giá treo ly rượu vang được yêu thích nhất hiện nay

Giá treo ly bằng gỗ sang trọng, đẳng cấp

Các mẫu giá treo ly rượu bằng gỗ vẫn được yêu thích nhất bởi vẻ đẹp thẩm mỹ tuyệt vời. Chất liệu gỗ tự nhiên dễ dàng tạo hình nên giá treo có kiểu dáng rất đa dạng, độc đáo. Nhà thiết kế đã tạo ra những mẫu giá treo ly rượu vang để bàn có tính tượng hình cao. Chiếc giá được làm thành hình chiếc thuyền, những chú cá heo, ngựa kéo xe, hay những chiếc đàn độc đáo. Mỗi mẫu giá treo đều toát lên nét đẹp sang trọng và đầy quyến rũ. Với kích thước nhỏ gọn, giá treo dễ dàng đặt trên những bàn ăn của gia đình và cũng là món đồ decor độc đáo tiện lợi cho phòng khách.

Những mẫu giá treo được thiết kế đặt chai rượu vang và treo từ 2-6 ly rượu. Chiếc giá có kích thước phù hợp để đặt trên bàn ăn hay tủ rượu. Chiếc giá sẽ giúp cho không gian phòng ăn thêm sang trọng và ấn tượng.

Giá treo ly rượu vang tô điểm cho không gian phòng khách thêm đẹp - Ảnh 3

Giá treo ly kết hợp 2 trong 1

Những chiếc giá treo ly vừa dùng để treo ly vừa có thể đặt chai rượu vang giúp tiết kiệm cho không gian, phù hợp với những căn hộ có không gian nhỏ.

Những chiếc giá loại này được thiết kế để có thể treo được sáu chiếc ly và để được từ một đến ba chai rượu vang. Bạn có thể đặt những chai rượu vang yêu thích của mình vào và trưng bày mỗi khi nhà có khách rất ấn tượng và đẹp mắt.

Ladora Shop - Địa chỉ mua giá treo ly rượu vang đẹp, chất lượng

Nếu các bạn đang phân vân chọn lựa cho bản thân mình những sản phẩm giá treo ly rượu vang bắt mắt, đa dạng mẫu mã cũng như toát lên được vẻ đẹp sang trọng, quý phái và hơn thế nữa là thể hiện được gu thẩm mỹ của cá nhân bạn thì chắc chắn Ladora - Shop bán đồ decor ở Hà Nội sẽ đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu đấy của bạn. Ladora có đội ngũ tư vấn nhiệt tình tận tâm, luôn luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng. Luôn đưa ra những phương án phù hợp với từng gia chủ. Ladora luôn tập trung vào khách hàng và sản phẩm. Bạn có thể thấy từng bài viết về mỗi sản phẩm đều được đầu tư bài bản, giải thích cặn kẽ nhất để khách hàng tìm hiểu kỹ về kích thước, chất liệu, ý nghĩa khi decor trang trí. Hãy liên hệ với Ladora Shop để được tư vấn tận tâm nhất bạn nhé!

Tổng hợp 5 mẹo phong thủy mang lại tài lộc, vận khí hưng thịnh cho gia chủ

Tổng hợp 5 mẹo phong thủy mang lại tài lộc, vận khí hưng thịnh cho gia chủ

Phát tài phát lộc với 5 mẹo phong thủy trong nhà ở giúp gia chủ làm gì cũng thuận lợi, vượng khí cứ vào nhà tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 35 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc