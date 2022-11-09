Giá treo ly rượu vang tô điểm cho không gian phòng khách thêm đẹp

Việc đầu tiên bạn cần quan tâm đến đầu tiên là mục đích của mình. Nếu bạn đang muốn lựa chọn một chiếc giá treo đơn giản, làm bằng những chất liệu như hợp kim, không những bền mà giá cả cũng rất rẻ hơn so với các sản phẩm khác.

Lựa chọn giá treo ly rượu vang như thế nào cho phù hợp, Ladora sẽ tư vấn để bạn có thể tìm được những chiếc giá treo ly ưng ý nhất nhé!

Những chiếc giá treo này lại có công dụng rất tuyệt vời để trang trí. Chiếc giá sẽ giúp những ly rượu vang cao và mỏng manh được treo gọn gàng và đẹp mắt. Ly rượu vang thường có đặc điểm là phần tay cầm rất thanh mảnh nên rất dễ vỡ. Vì vậy, khi bày chúng lên bàn ăn, gia chủ thường đặt chúng trong những chiếc giá treo đẹp mắt. Những chiếc giá treo sẽ tôn lên vẻ đẹp cho ly rượu và bàn ăn thêm sang trọng, quý phái.

Nếu bạn quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ cao và cao cấp nhất bạn nên chọn những giá treo ly rượu vang được thiết kế cầu kỳ, chất liệu cao cấp và sang trọng.

Lựa chọn giá treo ly rượu phù hợp với ví tiền

Giá cả cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn có thể đưa ra quyết định mua phù hợp. Tùy vào mức thu nhập mà bạn nên lựa chọn giá treo ly rượu vang có mức giá hợp lý. Với những ai có thu nhập trung bình thì gợi ý lựa chọn kệ rượu được tạo nên từ hợp kim dao động từ 350.000 vnđ đến 800.000 vnđ.

Còn nếu như, thu nhập của bạn có điều kiện hơn thì có thể lựa chọn những mẫu kệ để rượu vang làm từ chất liệu gỗ cao cấp có giá từ 1000.000 vnđ – >2.000.000 vnđ.

Lựa chọn giá treo ly rượu vang theo kích thước không gian phòng khách

Yếu tố này phần lớn dựa vào diện tích không gian sống của gia đình bạn. Nếu như phòng khách/phòng bếp được chọn là nơi trưng bày rượu vang có diện tích rộng rãi thì hãy lựa chọn giá treo ly có kích thước lớn để làm nổi bật không gian ấy.

Ngược lại, nếu như diện tích phòng khá nhỏ thì hãy lựa chọn những mẫu thiết kế nhỏ nhắn, thấp bé để tiết kiệm không gian

TOP giá treo ly rượu vang được yêu thích nhất hiện nay

Giá treo ly bằng gỗ sang trọng, đẳng cấp

Các mẫu giá treo ly rượu bằng gỗ vẫn được yêu thích nhất bởi vẻ đẹp thẩm mỹ tuyệt vời. Chất liệu gỗ tự nhiên dễ dàng tạo hình nên giá treo có kiểu dáng rất đa dạng, độc đáo. Nhà thiết kế đã tạo ra những mẫu giá treo ly rượu vang để bàn có tính tượng hình cao. Chiếc giá được làm thành hình chiếc thuyền, những chú cá heo, ngựa kéo xe, hay những chiếc đàn độc đáo. Mỗi mẫu giá treo đều toát lên nét đẹp sang trọng và đầy quyến rũ. Với kích thước nhỏ gọn, giá treo dễ dàng đặt trên những bàn ăn của gia đình và cũng là món đồ decor độc đáo tiện lợi cho phòng khách.

Những mẫu giá treo được thiết kế đặt chai rượu vang và treo từ 2-6 ly rượu. Chiếc giá có kích thước phù hợp để đặt trên bàn ăn hay tủ rượu. Chiếc giá sẽ giúp cho không gian phòng ăn thêm sang trọng và ấn tượng.

Giá treo ly kết hợp 2 trong 1

Những chiếc giá treo ly vừa dùng để treo ly vừa có thể đặt chai rượu vang giúp tiết kiệm cho không gian, phù hợp với những căn hộ có không gian nhỏ.

Những chiếc giá loại này được thiết kế để có thể treo được sáu chiếc ly và để được từ một đến ba chai rượu vang. Bạn có thể đặt những chai rượu vang yêu thích của mình vào và trưng bày mỗi khi nhà có khách rất ấn tượng và đẹp mắt.

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Nếu các bạn đang phân vân chọn lựa cho bản thân mình những sản phẩm giá treo ly rượu vang bắt mắt, đa dạng mẫu mã cũng như toát lên được vẻ đẹp sang trọng, quý phái và hơn thế nữa là thể hiện được gu thẩm mỹ của cá nhân bạn thì chắc chắn Ladora - Shop bán đồ decor ở Hà Nội sẽ đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu đấy của bạn. Ladora có đội ngũ tư vấn nhiệt tình tận tâm, luôn luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng. Luôn đưa ra những phương án phù hợp với từng gia chủ. Ladora luôn tập trung vào khách hàng và sản phẩm. Bạn có thể thấy từng bài viết về mỗi sản phẩm đều được đầu tư bài bản, giải thích cặn kẽ nhất để khách hàng tìm hiểu kỹ về kích thước, chất liệu, ý nghĩa khi decor trang trí. Hãy liên hệ với Ladora Shop để được tư vấn tận tâm nhất bạn nhé!