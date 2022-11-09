Tổng hợp 5 mẹo phong thủy mang lại tài lộc, vận khí hưng thịnh cho gia chủ

Màu đỏ tượng trưng cho quyền lực và thuận lợi. Màu tím và xanh lá thu hút thịnh vượng vào gia đình. Bạn nên thêm những đồ đạc có màu này trong nhà như sofa, ga trải giường, tủ đồ...

Ngoài ra, bạn có thể viết ra số tiền mà bạn ước ao kiếm được trong năm nay trên một mẩu giấy màu tím bằng một chiếc bút đỏ. Hãy suy nghĩ mạnh dạn và cụ thể. Sau đó cất mẩu giấy vào ví. Một khi bạn đã có con số trong đầu, bạn đã thực hiện bước đầu tiên để đạt tới nó.

Tuy nhiên không nên quá tay khi dùng những này vì chúng sẽ khiến bạn cảm thấy ức chế vì màu sắc ngợp mắt. Hãy chỉ nên chấm phá các màu hài hòa để tạo không gian thanh thoát cho ngôi nhà bạn.

Cất tiền bạc ở hướng Đông Nam

Nhiều gia đình thường cất tiền trong két sắt cho an toàn. Nhưng nếu muốn tiền trong két sắt không ngừng sinh sôi nảy nở thì bạn hãy đặt két sắt ở cung tài lộc hướng Đông Nam. Cung tài lộc sẽ thu hút dương khí cùng những trường khí tốt. Đặt tiền bạc ở đây cũng được hưởng cát khí nên không ngừng sinh sôi nảy nở. Nhờ vậy gia chủ ăn nên làm ra, tiền bạc dồi dào.

Ngoài ra một số ý kiến còn cho rằng gia chủ có thể đặt một chiếc gương đối diện két sắt để hình ảnh két sắt phản chiếu trong gương, như vậy thì tiền bạc sẽ nhiều lên gấp đôi.

Thắp sáng cửa ra vào

Mang tới sự sáng sủa và cơ hội cho cửa nhà bạn bằng cách rọi sáng con đường ra tới cửa. Bật đèn cửa trước, kể cả vào ban ngày. Nếu bạn lo ngại về tiền điện, có thể bật khoảng 3 giờ mỗi ngày. Nếu bạn không có đèn ở ngoài, hãy bật đèn bên trong phòng. Sự chú ý của bạn tới ánh sáng sẽ giúp thúc đẩy sự nghiệp trong cuộc sống.

Nuôi cá cảnh

Những người làm ăn kinh doanh, buôn bán thường nuôi một số loại cá cảnh để cầu may mắn, tài lộc. Nếu có bể cá trong nhà, bạn nên nuôi một số loại cá như cá rồng, cá koi, cá chép vàng.. .Đây là những loại cá mang ý nghĩa tốt lành, không chỉ thu hút tài lộc mà còn có thể bảo vệ gia đình luôn bình an, trường thọ.

Ngoài ra, chủ nhà cũng chớ nên đặt bể cả ở gần cửa chính ra vào. Đặt bể cá ở vị trí này có thể ngăn cản luồng sinh khí vào nhà, đồng thời cũng không tiện cho việc đi lại trong nhà.

Bạn nên đặt bể cá ở hướng Đông Nam hoặc hướng Bắc trong phòng khách để tăng tài lộc cho gia chủ. Đặt bể cá ở hướng Đông sẽ giúp sức khỏe của các thành viên trong gia đình luôn dẻo dai, dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Trang trí cây cảnh trong phòng khách

Người xưa có câu: "Bắc trồng ngân hạnh, Nam trồng mai táo, Đông trồng đào liễu, Tây trồng cây du". Mỗi loại cây khác nhau đặt trong phòng khác sẽ kích hoạt may mắn, tài vận, công danh,...ở vị trí tương ứng.

Bạn cũng cần chú ý rằng, việc trưng bày, trang trí cây cảnh trong phòng khách phải lưu ý đến sự hài hòa về màu sắc, hài hòa về bố cục và đáp ứng được thẩm mỹ cá nhân của gia chủ.

Hơn nữa, chỉ là lựa chon và kết hợp hoa cây cảnh với các vật dụng trang trí không hợp lý sẽ tạo nên tác dụng ngược cho bản thân gia chủ và những người chung sống trong không gian ngôi nhà. Vì thế, bạn nên tham khảo những sách phong thủy và những người làm thiết kế nội thất để được tư vấn hợp lý nhất.



Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.