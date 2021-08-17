Elambo – Cung cấp sản phẩm chăn ga gối hiện đại cho không gian mới

Elambo là thương hiệu chăn ga gối ra đời vào năm 2016 nhưng không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Tự hào là một brand Việt Nam với chất lượng đạt chuẩn, Elambo tự hào là một trong các đơn vị tiên phong về góc nhìn thẩm mỹ mới trong thị trường chăn ga gối.

Tại Elambo, không chỉ đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên đầu tiên, mà còn chú trọng vào mẫu mã sản phẩm. Mỗi sản phẩm của Elambo đều được thiết kế hài hoà, kết hợp các tông màu nhã nhặn sao cho cảm nhận của khách hàng được thoải mái nhất. Elambo được bảo hộ thương hiệu bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Elambo chuyên cung cấp các sản phẩm chăn ga gối thiết kế chất lượng với chất liệu vải thân thiện và cao cấp như Cotton 100%, Cotton Modal, Cotton Silk, Tencel.. Mỗi năm, Elambo đã cho ra mắt hơn 200.000 sản phẩm chất lượng, 3000 khách hàng mỗi năm và tỷ lệ khảo sát hài lòng khách hàng đạt 90%.

Giấc ngủ ngon giúp tái tạo năng lượng để bắt đầu cho những ngày làm việc hiệu quả thì việc chú tâm vào một bộ sản phẩm chăn ga gối chất lượng và chính hãng chính là quan tâm đến sức của chính mình và gia đình. Vậy chúng ta thử tìm hiểu vì sao chăn ga gối Elambo là một lựa chọn đúng đắn nhé.

Elambo cam kết về chất lượng sản phẩm

Chất liệu sản phẩm được chọn lọc kĩ càng từ các đối tác Hàn Quốc cung cấp, được test qua các bước kiểm tra trước khi lên sản phẩm. Các chất liệu thường xuyên được sử dụng là Cotton lụa, Cotton 100%, Cotton Modal..

Thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt.

Không gây kích ứng da kể cả làn da em bé.

Vải mềm mịn, nhẹ nhàng, giữ nhiệt tốt.

Bền bỉ, với một sản phẩm chất lượng của Elambo khách hàng có thể sử dụng với thời gian cao từ 3-5 năm.

Các loại ruột bông cũng là một trong các loại bông tốt nhất hiện nay như bông Microfiber, bông hạt nguyên sinh..

Elambo tự tin về thiết kế sản phẩm

Ngày nay, nhu cầu người tiêu dùng càng ngày càng khác hơn, không chỉ “ Ăn no mặc ấm “ mà còn là “ Ăn ngon mặc đẹp “, Elambo chú trọng tới thiết kể sản phẩm sao cho vừa hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế, sắc sảo để phù hợp với nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Đối với các gia đình trẻ, các cặp đôi chuẩn bị cưới, Elambo đưa ra các sản phẩm với thiết kế kẻ trẻ trung, năng động và đầy màu sắc tượng trưng cho sự nhiệt huyết.

Đối với các gia đình trung niên, đối với các khách hàng yêu thích sự hiện đại thì Elambo cho ra mắt những sản phẩm nhã nhặn và màu trầm như sự bình ổn, điềm tĩnh ở lứa tuổi này.

Chính sách bảo hành và cam kết tại Elambo

Trước khi giặt khách hàng vui lòng ướm thử lên giường để xem kích thước sản phẩm đã đúng với nệm của mình chưa, CAM KẾT sẽ hỗ trợ đổi hàng nếu là do lỗi từ nhà sản xuất. Không hỗ trợ đổi trả nếu sản phẩm đã được giặt.

Các sản phẩm tuỳ vào sự co giãn chất liệu vải mà sau khi giặt sẽ có sai số kích thước trong mức cho phép (+/- 3 cm )

Màu sắc vải/ sản phẩm có thể sẽ chênh lệch thực tế một phần nhỏ, do ảnh hưởng về độ lệch màu của ánh sáng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Cam kết hàng chính hãng từ ELAMBO.

Cam kết bảo hành sửa trọn đời với các lỗi khoá, chun, đường chỉ.

Cam kết đổi hàng trong vòng 7 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.

Cam kết chất lượng sản phẩm, thời gian sử dụng bền bỉ.

Nếu có bất kì khiếu nại cần Elambo hỗ trợ về sản phẩm, khi mở sản phẩm các chị vui lòng quay lại video quá trình mở sản phẩm để được đảm bảo 100% đổi lại sản phẩm mới nếu giao bị lỗi.

Liên hệ với Elambo bằng cách nào?

Gọi điện tổng đài : 1900 886643

Phím 1 : Tư vấn mua hàng.

Phím 2 : Kiểm tra hành trình đơn hàng.

Phím 3 : Phản ánh dịch vụ, sản phẩm.

Tham khảo sản phẩm, mua hàng online

Website: https://elambo.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/elambovn

Sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada

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Hà Nội : 97 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đà Nẵng : 211 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng : 175 Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Nghệ An : 53 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh.

Hà Tĩnh : 267 Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh.

Thanh Hoá : 242 - 244 Quang Trung, thành phố Thanh Hoá.

Ninh Bình : 237 Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình.

Bắc Giang : 62 Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

Bắc Ninh: 139 Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh.