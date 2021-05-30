Đôi vợ chồng trẻ khiến CĐM mê mẩn ngôi nhà theo phong cách Bắc Âu: Đơn giản nhưng sang trọng và tinh tế

Nhà đẹp 30/05/2021 06:23

Sau khi chia sẻ hình ảnh căn nhà theo phong cách Bắc Âu, bạn Sin Hoàng đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi kiến trúc và nội thất của căn nhà.

Ngày nay, nhiều người thường chọn phong cách Scandinavian để thiết kế, thi công cho mái ấm của mình, nó mang lại sự thoải mái, tiện nghi và đặc biệt đối với người Việt thì đây là phong cách mới lạ. Phong cách Scandinavian (còn gọi là phong cách Bắc Âu) là phong cách có sự kết hợp cân bằng giữa 3 yếu tố: Vẻ đẹp – tối giản – chức năng tiện dụng. Hiện nay, phong cách này rất được ưa chuộng bởi sự giản dị, ấm áp, thông thoáng tạo cho không gian sống đầy sự thoải mái.

Ngắm nhà đẹp phong cách Bắc Âu của bạn Sin Hoàng (Group Nghiện Nhà), một ngôi nhà với không gian rộng thoáng, cách bài trí nội thất đơn giản nhưng đầy tinh tế và tiện nghi khiến ai cũng xuýt xoa.

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Nhà nằm giữa vườn, có sân trước, sân sau và bên hông. Tổng diện tích đất 900 mét vuông, diện tích ở 225 mét vuông
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Lối vào nhà
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Phong khách rộng thoáng với thiết kế khung kính đón đầy ánh nắng vào nhà. Bên góc đặt lò sưởi thật bằng củi được lắp đặt theo phong cách hiện đại

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Máy rửa chén, hệ thống vòi nóng lạnh, ngăn phân loại rác... đều thiết kế âm tạo sự gọn gàng tinh tế và tiết kiệm không gian
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Góc từ bếp nhìn ra khu vực bàn ăn
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Phòng ngủ bài trí đơn giản với tông trắng chủ đạo và giường màu đỏ làm điểm nhấn 
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Phòng ngủ thứ 2 cũng lấy tông trắng chủ đạo, tăng thêm độ rộng thoáng cho không gian
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Phòng đọc sách hoặc cho khách ngủ lại
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Phòng vệ sinh lắp cửa kính đón ánh sáng tự nhiên, tường màu sáng tạo không gian thoáng và rộng hơn

Những ai yêu thích và đang có ý định làm đẹp cho mái ấm của mình theo phong cách Scandinavian thì đây cũng là gợi ý hay cho những ý tưởng sắp tới.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Sin Hoàng - Group Nghiện Nhà

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