Đôi vợ chồng trẻ khiến CĐM mê mẩn ngôi nhà theo phong cách Bắc Âu: Đơn giản nhưng sang trọng và tinh tế

Sau khi chia sẻ hình ảnh căn nhà theo phong cách Bắc Âu, bạn Sin Hoàng đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi kiến trúc và nội thất của căn nhà.
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Ngày nay, nhiều người thường chọn phong cách Scandinavian để thiết kế, thi công cho mái ấm của mình, nó mang lại sự thoải mái, tiện nghi và đặc biệt đối với người Việt thì đây là phong cách mới lạ. Phong cách Scandinavian (còn gọi là phong cách Bắc Âu) là phong cách có sự kết hợp cân bằng giữa 3 yếu tố: Vẻ đẹp – tối giản – chức năng tiện dụng. Hiện nay, phong cách này rất được ưa chuộng bởi sự giản dị, ấm áp, thông thoáng tạo cho không gian sống đầy sự thoải mái.
Ngắm nhà đẹp phong cách Bắc Âu của bạn Sin Hoàng (Group Nghiện Nhà), một ngôi nhà với không gian rộng thoáng, cách bài trí nội thất đơn giản nhưng đầy tinh tế và tiện nghi khiến ai cũng xuýt xoa.
Những ai yêu thích và đang có ý định làm đẹp cho mái ấm của mình theo phong cách Scandinavian thì đây cũng là gợi ý hay cho những ý tưởng sắp tới.
Nguồn thông tin và hình ảnh: Sin Hoàng - Group Nghiện Nhà