Điều ít ai biết: 5 lí do bạn nên đóng cửa phòng lúc đi ngủ khi đêm đến

Nhà đẹp 10/10/2022 05:00

Phòng tránh được trộm, tạo cảm giác an toàn hơn khi đi ngủ là một trong những lí do bạn nên đóng cửa phòng khi đi ngủ.

Phù hợp với phong thủy

Đây là một quan niệm dân gian. Người xưa tin rằng, việc đóng cửa phòng ngủ sẽ mang lại lợi ích cho phong thủy. Nó giúp giữ năng lượng tích cự trong phòng. Để cửa phòng mở nghĩa là bạn đã để các nguồn năng lượng đó chảy ra ngoài và cho phép năng lượng tiêu cực vào nhà.

Các nhà phong thủy khuyên chúng ta nên đóng cửa phòng ngủ để tránh bị chi phối bởi nguồn năng lượng tiêu cực.

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Ảnh minh họa: Internet

Tăng cơ hội sống sót trong hỏa hoạn

Nếu xảy ra hỏa hoạn trong lúc bạn đang ngủ thì việc đóng cửa giúp bạn có thời gian để xử lý và tìm cách thoát ra khỏi đám cháy an toàn hơn. Bởi nếu mở cửa phòng ngủ, khói độc và lửa sẽ nhanh chóng lan rộng. Thậm chí, nếu bạn đang say giấc, bạn có thể ngạt khí hoặc ngất lịm trước khi phát hiện có cháy.

Đó là lý do các chuyên gia khuyên bạn nên đóng cửa phòng ngủ vào ban đêm để tăng cơ hội sống sót nếu có hỏa hoạn xảy ra. Ngoài ra, cánh cửa còn giúp cản lại khói độc và hơi nóng từ ngọn lửa bên ngoài trong một mức độ nhất định.

Điều hòa nhiệt độ

Nhiệt độ lý tưởng cho giấc ngủ khoảng 22 - 28 độ C. Để phòng ngủ của bạn ở nhiệt độ mát mẻ này có thể khó khăn trong những tháng mùa hè nóng nực. Nhưng nếu bạn đóng cửa phòng ngủ, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được không khí mát mẻ. Vào mùa đông, khi thời tiết trở lạnh, đóng cửa phòng sẽ giúp bạn dễ dàng sưởi ấm không gian lên nhiệt độ phù hợp và giữ nhiệt ổn định sau khi đạt được mức nhiệt phù hợp. Dù bằng cách nào, đóng cửa ban đêm vẫn tạo ra một phòng ngủ tiết kiệm năng lượng và ngủ ngon hơn.

Đề phòng trường hợp có kẻ xấu đột nhập

Kẻ xấu sẽ phải dè chừng khi thấy phòng ngủ của bạn được đóng kín. Chính vì vậy, đóng cửa phòng trước khi đi ngủ có thể giúp bạn an toàn hơn trong trường hợp bất trắc xảy ra. Bạn có thể dễ dàng gọi cảnh sát hoặc nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài khi phát hiện bất thường trong nhà.

Điều ít ai biết: 5 lí do bạn nên đóng cửa phòng lúc đi ngủ khi đêm đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các lợi ích khác để giữ cửa phòng ngủ luôn đóng

Có nhiều lượi ích hơn cho giấc ngủ khi bạn đóng cửa phòng ngủ. Đối với nhiều người, đóng cửa tạo cảm giác an toàn, giúp họ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đóng cửa có thể ngăn tiếng ồn từ các khu vực khác trong nhà để tránh làm bạn thức giấc. Một cánh cửa phòng ngủ khiến bạn dễ dàng bỏ qua các thiết bị điện tử phát ra tiếng kêu trong đêm hoặc những người bạn cùng nhà cú đêm.

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