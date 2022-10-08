Bật mí 4 vị trí đặt cây xanh phong thủy trong nhà khiến gia chủ giàu lên mấy chốc

Nhà đẹp 08/10/2022 07:27

Tiền bạc đếm không xuể, làm đâu thắng đó nếu bạn biết 4 vị trí đặt cây phong thủy cực kỳ hợp trong nhà.

Phòng vệ sinh

Phong thủy quan niệm các loài thực vật đều có năng lượng hóa giải sát khí. Nhà vệ sinh là khu vực chứa nhiều uế khí trong nhà, dễ hình thành những sát khí và khí trường xấu. Việc đặt cây phong thủy trong nhà vệ sinh sẽ giúp hóa giải sát khí cho khu vực này.

Ngoài ra, phòng vệ sinh trong ngũ hành thuộc Thủy, mà Thủy lại sinh Mộc nên đặt cây trong nhà vệ sinh là lựa chọn thông minh. Theo phong thủy, Mộc cũng có thể hấp thụ được khí Thủy từ đó duy trì được sự cân bằng trong Ngũ hành, đồng thời cũng đạt được kết quả hóa giải sát khí tốt nhất cho khu vực này.

Một số loại cây xanh phù hợp với phòng vệ sinh là cây vạn niên thanh, cây lan ý, cây lưỡi hổ, cây lô hội.

Bàn làm việc

Trong ngắn hạn, nếu bạn muốn duy trì năng lượng tích cực và tốt trong nhà, điều tốt nhất để làm là để đặt cây ở những nơi bạn đánh giá cao nhất, đại diện cho các bạn tốt nhất và hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Nếu điều này làm cho bạn cảm thấy tốt trong chính mình. Chăm sóc chúng khỏe mạnh, và tất cả mọi thứ sẽ trôi chảy. Hãy nhớ rằng bất kỳ cây nào bạn đặt trong nhà cũng luôn phải tươi tốt và khỏe mạnh.

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Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách

Hầu hết gia chủ đều muốn thể hiện cá tính của mình thông qua việc bài trí phòng khách. Đặt một chậu cây cảnh trong phòng khách không phải điều xa lạ hiện nay. Tuy nhiên, không phải vị trí nào trong phòng khách cũng có thể đặt cây cảnh phong thủy.

Vị trí đặt cây không chỉ cần đẹp mà còn cần mang đến sự hài hòa. Không nên đặt cây ở những góc tối, thiếu ánh sáng. Cũng không đặt ở cột nhà, chỗ lồi lõm dễ gây ẩm thấp do bị ứ nước. Cây thiếu ánh sáng lâu ngày sẽ gây ẩm mốc, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Không nên đặt cây ở góc hướng Bắc, hướng Tây vì cây dễ chết, không hợp phong thủy.

Bật mí 4 vị trí đặt cây xanh phong thủy trong nhà khiến gia chủ giàu lên mấy chốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tại ban công

Tại ban công thì nên chọn những loại cây thân gốc to vững chắc và mang ý nghĩa tài lộc, bên cạnh đó cũng nên trang trí thêm một số chậu hoa nhỏ treo hay đặt song song với tường để tăng thêm sự hài hòa cho không gian thẩm mỹ. Ngoài ra ở khu vực cửa sổ thì nên bài trí những chậu hoa nhỏ xinh, nhiều màu sắc và tươi tốt để tăng thêm thẩm mỹ và vượng khí cho ngôi nhà.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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