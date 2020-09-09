Dịch chuyển xu hướng chọn mua căn hộ của gia đình trẻ

Covid-19 không ngăn được nhu cầu tìm nơi an cư đáng sống của các gia đình trong mùa dịch. Báo cáo CBRE cho thấy, trong 5.600 căn hộ mở bán ở Hà Nội vào quý 2/2020, có hơn 50% số căn được thị trường hấp thụ ngay. Cộng với tồn kho trước đó, tổng có đến 5.100 căn hộ tiêu thụ trong quý 2, cao hơn gấp đôi quý 1.

Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 cũng có thể xem là một tác nhân đẩy nhanh xu hướng dịch chuyển tâm lý lựa chọn căn hộ. Khi bóc trần nhiều thứ mà ngày thường chúng ta không thấy, “vạch tội” nơi ở hiện tại quá bí bách, thiếu nơi cho bọn trẻ chạy nhảy và hít thở không khí trong lành từ thời điểm giãn cách xã hội cho đến dịp nghỉ hè vừa rồi. Vì vậy, với nhiều người đang có nhu cầu mua nhà ở, Covid-19 là “bài kiểm tra” chất lượng sống ở các khu đô thị mà họ sắp nhắm đến.

Trong các năm gần đây, có thể nhìn thấy rõ ràng xu hướng dịch chuyển trong tâm lý lựa chọn nơi an cư lạc nghiệp cũng như thay đổi tiêu chí mua căn hộ của nhiều gia đình. Các dự án với các yếu tố không gian sống xanh được quy hoạch bài bản, mật độ xây dựng thấp, an toàn và đầy đủ tiện ích được chú ý và lựa chọn nhiều hơn. Tư duy mua nhà của các gia đình trẻ hiện nay không chỉ mua không gian phía trong căn hộ, mà giờ đây còn là cả không gian xanh và tiện ích sẵn có bên ngoài để sống khỏe mạnh bên nhau hơn.

“Chất lượng sống” đã trở thành tiêu chí mua nhà hàng đầu trong giai đoạn ảnh hưởng do dịch Covid-19. Người mua có xu hướng ưu tiên những dự án có đầy đủ mọi yếu tố sống xanh, thể thao, môi trường... Và đặc biệt, quan tâm đến các căn hộ đã hoàn thiện và trang bị sẵn các dịch vụ tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên, hồ điều hòa, siêu thị nội khu, câu lạc bộ thể dục... để có thể dọn vào ở ngay, thay đổi lối sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ.

Khuôn viên không gian xanh trong lành cùng hạ tầng tiện ích đồng bộ là tiêu chuẩn mới trong lựa chọn căn hộ hiện nay.

Tuy nhiên, các căn hộ đáp ứng bộ tiêu chí về chất lượng sống thường có giá cao. Hơn thế nữa, ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến đa số thu nhập giảm sau dịch, các gia đình nhất là vợ chồng trẻ đang đau đầu hơn trong việc tìm cách cân đối bài toán “sức khỏe và tài chính” khi chọn nơi an cư mới. Các chuyên gia khuyến nghị, người mua nên chú ý đến dòng tiền và an toàn tài chính, ưu tiên lựa chọn mua căn hộ đã hoàn thiện và có chính sách bán hàng tốt, hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian vay dài, hay các gói quà tặng nội thất... để giảm gánh nặng tiền bạc.

Trợ lực tài chính kịp thời đến từ chủ đầu tư

Covid-19 cũng là “lửa thử” sức mạnh nội lực tài chính và uy tín của các chủ đầu tư dịp này. Mới đây nhất, Sunshine Homes đã tiên phong ra mắt một loạt gói ưu đãi tài chính lớn ‘chưa từng có’ hỗ trợ an cư mùa covid cho 3 dự án Sunshine City (Khu đô thị Nam Thăng Long - Tây Hồ), Sunshine Garden (Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng, cạnh Times City), Sunshine Center (16 Phạm Hùng - Nam Từ Liêm) đang trong giai đoạn bàn giao. Bằng ưu đãi lớn tiếp cận bài toán tài chính của khách hàng, tập đoàn này đang chứng tỏ các dự án mang thương hiệu Sunshine Home là kênh "trú ẩn" an toàn cho nhà đầu tư lẫn các gia đình trong mùa dịch.

Một không gian sống với đầy đủ yếu tố ánh sáng và không khí tự nhiên luôn là điều kiện lý tưởng nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ

Theo đó, chỉ với số tiền ban đầu từ 395-600 triệu đồng, người mua đã có thể sở hữu ngay căn hộ với gói trợ lực tài chính ‘An tâm Tích lũy’. Sunshine Home còn hóa giải bài toán dòng tiền bằng gói ‘Tài chính Vững vàng’ hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% đến 24 tháng. Gia chủ có thể dọn vào ở ngay trong thời gian nhận trợ vốn mà không phải trả lãi vay, hoặc cho thuê sinh lời hưởng thu nhập đều đặn mỗi tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng mạnh tay tặng gói ‘Tưng bừng Tân gia’ tới 500 triệu đồng... nhằm giảm áp lực sắm sửa nội thất cho người nhận nhà.

Là một trong những khách hàng trả góp khi mua căn hộ 3PN trong dự án Sunshine City, song anh Cường (34 tuổi) không cảm thấy áp lực nhiều khi nhận nhà, nhờ các chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư. Dọn vào ở ngay khi đại dịch ập đến lần hai, anh càng thấm thía môi trường sống, cảnh quan xanh và tiện ích dự án có ý nghĩa quan trọng cỡ nào. Có những thứ mà lúc mua nhà không để ý đến, cuộc sống bận rộn không có thời gian tận hưởng, nay bỗng trở nên quý giá trong mùa dịch.

“Cuộc sống mùa dịch ý nghĩa hơn, không cần ra ngoài, cả nhà tôi chỉ sử dụng dịch vụ có sẵn của chủ đầu tư đã thấy đủ. Buổi sáng, tôi sẽ dậy sớm hơn thường lệ để chạy bộ quanh hồ rèn sức khỏe, trong khi bà xã chơi cầu lông dưới công viên. Sau đó về mở cửa sổ, kéo rèm đón nắng và gió tràn vào nhà, gọi các con dậy đến trường ngay trong nội khu KĐT Nam Thăng Long. Chiều, nắng tắt là cùng con chăm vườn rau thủy canh xếp đầy ngoài 3 ban công. Tối rảnh rang, cả nhà có thể xuống sân dạo bộ hoặc đơn giản chỉ là đứng trên cao soi kính thiên văn, ngắm thủ đô về đêm”, anh kể.

“

Sunshine Homes bùng nổ gói ưu đãi tài chính

Chỉ từ 395 triệu đồng nhận nhà ở ngay

Hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% tối đa 24 tháng.

Tổng lợi ích gia tăng lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Website: https://csbh-quy3.sunshinehomes.vn/

Hotline: 1800 6180

”