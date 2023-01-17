Đầu năm Quý Mão 2023 có 3 ngày Đại Cát, gia chủ cứ chọn ngày này để khai trương, xuất hành, mở hàng để phát tài phát lộc cả năm

Các ngày mùng 1, mùng 5 và mùng 10 tháng Giêng âm lịch thích hợp để khai bút, du xuân, lễ chùa. Cũng có thể chọn những ngày này để mở hàng khai xuân nếu không chờ được hoặc đã lỡ các ngày tốt hơn ở phía trên.

Theo nhận định của một số chuyên gia, đầu năm Quý Mão có 3 ngày rất đẹp, thích hợp để tiến hành các việc quan trọng như khai trương, mở hàng, mở kho, xuất hành hay khai bút đầu xuân là ngày mùng 4, mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng âm lịch.

Những ngày còn lại là mùng 2, mùng 3, mùng 6 và mùng 7 tháng Giêng âm lịch không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng. Tuy nhiên, có thể đi chùa cầu bình an, đi chơi gần, chúc Tết bà con làng xóm trong những ngày này.

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Chi tiết ngày tốt, giờ tốt đầu năm Quý Mão

Mùng 1 Tết Quý Mão (22/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Xuất hành hướng Tây Nam tốt cho cầu tiền tài danh vọng; đi hướng Tây Bắc tốt cho tình duyên, gia đạo, con cái.

Việc nên làm: Khai trương mở hàng lấy may, xuất hành, đi lễ chùa cầu bình an, khai bút đầu năm, hỏi thăm chúc Tết.

Mùng 2 Tết Quý Mão (23/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Đi về hướng Tây Nam để cầu tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến và cả tình duyên gia đạo cát khánh.

Việc nên làm: Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Sát chủ, trăm sự kỵ tuy nhiên đi lễ chùa cầu bình an, du xuân, chúc Tết gần hoặc làm từ thiện thì vẫn được.

Tuổi Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tị xung với ngày. Do đó, các tuổi trên nên hạn chế xuất hành xa để tránh gặp chuyện bất lợi.

Mùng 3 Tết Quý Mão (24/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Hướng tốt: Đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần ban phước, cầu tình duyên, giao đạo. Đi theo hướng chính Tây gặp Tài Thần gia ơn để cầu công danh phát đạt.

Việc nên làm: Dân gian gọi đây là ngày Tam Nương sát, trăm sự kỵ với tất cả các tuổi. Tuy nhiên, trong ngày vẫn có thể đi thăm hỏi họ hàng, đi lễ chùa cầu bình an hoặc làm từ thiện.

Các tuổi Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn xung với ngày nên đặc biệt hạn chế xuất hành xa, đề phòng gặp chuyện ngoài ý muốn.

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Mùng 4 Tết (25/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Đi hướng Đông Nam để cầu cát khánh nhân duyên vượng. Đi theo hướng Tây Bắc cầu tiền bạc dồi dào, công danh thăng tiến.

Việc nên làm: Ngày rất tốt để tiến hành những việc quan trọng như chúc Tết hội họp, khai trương, mở hàng, xuất hành, khai bút đầu năm, đi lễ chùa, du xuân.

Các tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tị xung với ngày này nên tránh xuất hành xa.

Mùng 5 Tết (26/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Hướng tốt: Đi hướng Đông Bắc gặp Hỷ Thần ban phước chuyện hỷ tín, cát khánh trong nhà. Đi về hướng Đông Nam gặp Tài Thần ban ơn cho tiền bạc dồi dào, công danh thăng tiến.

Việc nên làm: Đi lễ chùa cầu bình an, thăm hỏi chúc tết họ hàng làng xóm, khai bút đầu năm lấy may.

Các tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý cần hạn chế xuất hành xa vì xung với ngày này.

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Mùng 6 Tết (27/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thì đi về hướng Đông Nam gặp Thần Tài. Còn muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ thì đi về hướng Tây Bắc gặp Hỷ Thần.

Việc nên làm: Có thể đi lễ chùa cầu bình an, làm việc thiện, chúc tết họ hàng xóm giềng.

Các tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu xung với ngày thận trọng khi xuất hành xa.

Mùng 7 Tết (28/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Hướng Tây Nam có Hỷ Thần ngự còn hướng chính Đông có Tài Thần ngự, có thể xuất hành để cầu tài lộc, tình duyên.

Việc nên làm: Theo quan niệm dân gian đây là ngày Tam Nương sát, không tiến hành các việc quan trọng như cưới hỏi, khai trương. Có thể làm các việc cầu bình an như đi lễ chùa, làm việc thiện.

Các tuổi Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi xung với ngày, thận trọng khi xuất hành.

Mùng 8 Tết (29/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Đi về hướng Nam cầu tình duyên hanh thông. Đi về hướng Đông cầu tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến.

Việc nên làm: Ngày cát lành có thể tiến hành các việc quan trọng như khai trương, mở hàng, khai bút, đi lễ chùa, du xuân, hội họp.

Các tuổi Kỷ Tị, Quý Tị, Quý Mùi, Quý Sửu, Quý Hợi kỵ với ngày, nên hạn chế đi xa.

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Mùng 9 Tết (30/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Hướng tốt: Hướng Bắc có Tài Thần ngụ, đi về hướng này để cầu tài lộc. Hướng Đông Nam có Hỷ Thần ban phước, đi về hướng này để cầu tình duyên, gia đạo yên vui.

Việc nên làm: Ngày cát lợi có thể làm đại sự như khai trương, mở hàng, xuất kho, ký kết hợp đồng, khai bút, đi lễ chùa, du xuân.

Tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ xung với ngày nên thận trọng việc đi lại.

Mùng 10 Tết (tức 31/1/2023 Dương lịch)

Giờ đẹp: Mão (5h-7h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Đi về hướng Nam để cầu công danh tài lộc vượng phát, đi về hướng Đông Bắc đề cầu tình duyên thuận lợi, có hỷ tín, đón tin vui con cái.

Việc nên làm: Có thể tiến hành hoạt động quan trọng như khai trương, mở hàng, đi lễ chùa, xuất kho, hội họp...

Tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi xung với ngày, nên thận trọng trong việc đi lại.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.