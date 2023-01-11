Các tuổi xông đất đẹp nhất năm Quý Mão 2023 mang đến Cát - Tài - Hỷ cho gia chủ

Nhà đẹp 11/01/2023 04:18

Cùng xem tuổi nào xông đất Tết Quý Mão 2023 mang lại may mắn cho gia chủ nhé.

 Tuổi xông đất Tết Quý Mão 2023 tốt, hội tụ đủ Cát - Tài - Hỷ bao gồm:

- Tuổi Tân Mùi (sinh năm 1991)

- Tuổi Đinh Mùi (sinh năm 1967)

- Tuổi Nhâm Tuất (sinh năm 1982)

- Tuổi Quý Hợi (sinh năm 1983)

- Tuổi Bính Tuất (sinh năm 1946)

- Tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994)

- Tuổi Ất Sửu (sinh năm 1985)

- Tuổi Tân Sửu (sinh năm 1961)

- Tuổi Giáp Dần (sinh năm 1974)

- Tuổi Mậu Dần(sinh năm 1998)

- Tuổi Đinh Hợi (sinh năm 1947 và 2007)

Đây là những tuổi xông đất tốt dịp Tết Quý Mão 2023 nói chung để gia chủ lựa chọn. Những tuổi này không có sự xung đột, tương khắc về can chi với lưu niên Quý Mão.

Tuy nhiên, nếu cần chuẩn xác và kỹ càng hơn, có thể chọn tuổi xông đất hợp mệnh, hợp tuổi với gia chủ.

Các tuổi xông đất đẹp nhất năm Quý Mão 2023 mang đến Cát - Tài - Hỷ cho gia chủ - Ảnh 1

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Tý

Chủ nhà tuổi Tý có thể chọn người xông đất thuộc những tuổi sau để xông đất vào năm Quý Mão 2023:

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Giáp Tý 1984: 1947, 1944, 1952, 1946, 1961, 1967, 1968, 1976, 1982, 1983.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972: 1944, 1967, 1997, 1952, 1982, 1983, 1974, 1947, 1953, 1975.

Các tuổi xông đất đẹp nhất năm Quý Mão 2023 mang đến Cát - Tài - Hỷ cho gia chủ - Ảnh 2

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Canh Tý 1960: 1955, 1947, 1968, 1971, 1985, 1992, 1961, 1970, 1991, 1995.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Bính Tý 1996: 1971, 1944, 1967, 1955, 1983, 1985, 1992, 1997, 2001, 1952.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Mậu Tý 1948: 1968, 1947, 1976, 1946 , 1961, 1991, 1977, 1998, 1960, 1959.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Sửu

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Sửu 1985: 1947, 1977, 1953, 1983, 1968, 1967, 1960, 1945, 1944, 1974.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Sửu 1973: 1953, 1983, 1945, 1944, 1975, 1974, 1967, 1997, 1982, 1996.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Sửu 1961: 1971, 2001, 1947, 1977, 1962, 1961, 1946, 1968, 1969, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Sửu 1949: 1947, 1977, 1969, 1968, 1961, 1991, 1998, 1999, 1946, 1960.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997: 1962, 1953, 1971, 1983, 1992, 2001, 1947, 1945, 1944, 1959.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Dần

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Bính Dần 1986: 1946, 1991, 1947, 1961, 1990, 1998, 1999, 1958, 1976, 1959.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Giáp Dần 1974: 1982, 1955, 1967, 1970, 1971, 1966, 1946, 1954, 1959, 1983.

Các tuổi xông đất đẹp nhất năm Quý Mão 2023 mang đến Cát - Tài - Hỷ cho gia chủ - Ảnh 3

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962: 1947, 1967, 1982, 1946, 1991, 1983, 1990, 1997, 1966, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Mậu Dần 1998: 1970, 1946, 1947, 1955, 1971, 1991, 1990, 1994, 1961, 1954.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Canh Dần 1950: 1982, 1967, 1975, 1983, 1966, 1994, 1997, 1945, 1952, 1974.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Mão

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

Các tuổi xông đất đẹp nhất năm Quý Mão 2023 mang đến Cát - Tài - Hỷ cho gia chủ - Ảnh 4

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967,1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Thìn

tuoi-xong-dat-2023-03- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Tỵ

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982:, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

Các tuổi xông đất đẹp nhất năm Quý Mão 2023 mang đến Cát - Tài - Hỷ cho gia chủ - Ảnh 5 

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Ngọ

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Mùi

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

Các tuổi xông đất đẹp nhất năm Quý Mão 2023 mang đến Cát - Tài - Hỷ cho gia chủ - Ảnh 6 

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946 , 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Thân:

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Dậu

Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Tuất

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

Các tuổi xông đất đẹp nhất năm Quý Mão 2023 mang đến Cát - Tài - Hỷ cho gia chủ - Ảnh 7

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Hợi

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946 , 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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