Đặt gương ở những vị trí này nghĩa là bạn đang âm thầm "phá hủy" cuộc đời bạn

Một trong những vị trí không nên đặt gương chiều thẳng vào giường ngủ, vì theo thuyết phong thủy, khi ngủ không nên để bất cứ luồng sáng nào chiếu trực tiếp vào giường kể cả màn hình tivi.

Khi bạn đặt gương ở vị trí nay sẽ dễ bị giật mình khi nhìn thấy mình trong gương lúc vừa thức giấc. Điều này cũng sẽ khiến giấc ngủ trở nên bất an hơn, điều này càng dễ khiến cho sát khí phản xạ đến nơi bạn đang nằm ngủ hơn. Chính vì vậy, tốt nhất không nên đặt gương trong phòng ngủ để giúp bạn có được giấc ngủ chất lượng.

Khi bạn muốn đặt gương trong nhà cần nhớ quy tắc đầu tiên là không đặt gương đối diện cửa chính. Bởi cửa chính là nơi thu hút tài lộc vào nhà, khi bạn đặt gương ở đây sẽ khiến thần tài vội vàng quay gót khiến gia chủ khó lòng làm ăn phát đạt.

Ngoài ra, khi bạn đặt gương ở cửa chính sẽ dễ khiến dòng khí tốt cũng như tài vận đổ ngược ra ngoài khiến cho bạn là người kinh doanh buôn bán dễ bị hao tài tán lộc. Khi bạn đặt gương ở vị trí này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nó dẫn đến việc dễ xung đột, cãi vã dễ ly tán.

Đặt gương đối diện với tượng của các vị Thần

Đặt một tấm gương đối diện với tượng của các vị thần là sự thiếu tôn trọng đối họ, thần linh sẽ không những không thể hiển linh được, mà sẽ có tác dụng ngược lại.

Gương thuộc về xung sát, sẽ chống đối thần linh, đa phần là không tốt, vì vậy gương nhất định không nên để đối diện với tượng của các vị Thần.

Đặt gương đối diện nhà bếp

Một trong những sai lầm khi đặt gương là bạn không nên đặt gương trong phong thủy được xem là một yếu tố của nước, mà bếp lại luôn có lửa. Khi bạn đặt gương ở vị trí này khiến cho gia chủ dễ xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.

Ngoài ra, nếu gương đặt đối diện bếp sẽ làm cho khí nóng tăng lên nguồn năng lượng xấu lan tỏa ảnh hương tới phong thủy của gia đình bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Treo gương đối diện bàn học, làm việc

Treo gương đối diện bàn học, bàn làm việc dễ khiến gia chủ phân tâm, thiếu tập trung, đặc biệt là bàn học của trẻ.

Khi có chiếc gương đối diện với bàn học con bạn sẽ bị phân tâm trong học tập, nó sẽ soi ngắm hình ảnh của mình nhiều hơn và khả năng tư duy suy nghĩ sẽ ít đi, một thời gian dài sẽ dẫn đến kết quả học tập kém.

Chính vì vậy khi treo gương trong nhà gia chủ phải tránh những nơi này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.