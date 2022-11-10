Cứ trồng 3 cây cảnh này trong nhà: con cháu đời sau ước gì được nấy, cả đời không lo đói nghèo

Nhà đẹp 10/11/2022 17:40

Giới nhà giàu muốn đảm bảo cho con cháu đời sau của họ vẫn làm ăn phát bạc, tiền tài 'đếm' không xuể đều không thể thiếu 3 cây cảnh dưới đây trong nhà.

Hoàng dương

Người xưa cũng có câu: "Gia đình có cây hoàng dương, rường cột bao thế hệ". Cây hoàng dương là cây cảnh quý, gỗ của cây cũng rất quý. Cây hoàng dương khi nhỏ giá rất rẻ nhưng khi thu hoạch giá sẽ đắt như vàng.

Thời xưa, đồ nội thất và đồ chơi làm bằng gỗ hoàng dương chỉ có trong nhà của các gia đình giàu có, hoàng thân, quý tộc chứ dân thường không thể mua được.

Gỗ cây hoàng dương là một loại gỗ quý có tác dụng thanh lọc và hút khí độc để làm sạch không khí, chấn phong thuỷ, làm thư thái đầu óc với mùi thơm gỗ dịu nhẹ và đem lại may mắn cho mọi người nên từ lâu gỗ cây hoàng dương đã được chọn nhiều để điêu khắc tượng Phật trong văn hoá Á Đông.

Mộc hương 

Mặc dù mộc hương (tên tiếng Anh là Osmanthus) là loài cây lý tưởng để trồng trong các sân nhỏ. Nó tượng trưng cho chữ "vàng ngọc", nuôi trong nhà chẳng khác gì đem vàng, rước ngọc vào nhà.

Mộc hương còn là cây phong thủy được ưa thích. Cây cảnh này tượng trưng cho may mắn, tài lộc, phù hợp với cả 5 mệnh trong phong thủy. Tuy nhiên, cây cảnh này phù hợp với gia chủ mệnh kim hơn cả.

Nhiều gia đình trồng cây cảnh mộc hương trước cổng nhà, sân trước để mang may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Theo phong thủy, mọi người nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn.

Cứ trồng 3 cây cảnh này trong nhà: con cháu đời sau ước gì được nấy, cả đời không lo đói nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây mộc hương cũng có thể trồng trong chậu, làm vật trang trí trong phòng khách, cho hương thơm rất sảng khoái. Hình dáng của cây cũng rất đẹp mắt, ấn tượng.

Mộc hương cũng có tuổi thọ cao và dễ sống, về cơ bản sau khi trồng không cần quản lý, sau nhiều năm chúng cũng vẫn phát triển đều mà không bị tàn lụi. Dáng cây đẹp, hoa thơm và không cần cắt tỉa.

Khi nở rộ, cây sẽ vàng rực toàn hoa. Đây là cây cảnh được yêu thích trong khu vườn của nhiều gia đình. Cây cảnh này cành lá xum xuê, hầu như xanh tốt quanh năm, lượng hoa ra nhiều và hương hoa tràn ngập.

Dừa cảnh

Cây dừa cảnh (Dypsis lutescens) thích hợp đặt ở phòng khách. Đặt 1 chậu cây cảnh này ở phòng khách nhìn nổi bật và khí thế. Tuy nhiên, cây cảnh này cũng có thể đặt ở ban công.

Trong phong thủy, cây dừa cảnh còn giúp đem lại vận khí tốt cho ngôi nhà, giúp cho mỗi thành viên trong gia đình luôn gặp may mắn, suôn sẻ trong công việc, gặp điều tốt trong cuộc sống, tiền tài, tài lộc đầy nhà.

Đặc biệt, cây có khả năng hấp thụ khói bụi, chất độc hại có trong không khí giúp cho bầu không trí trở nên trong lành, môi trường mát mẻ hơn từ đó bạn sẽ có một không gian sống an toàn, đảm bảo không lo nhiễm độc hại tạo cảm giác dễ chịu, sau những giây phút căng thẳng của cuộc sống mệt nhọc.

Loại cây cảnh này thường được sử dụng như một loại cây thanh lọc không khi tự nhiên và tạo độ ẩm cho gia đình. Bạn trồng cây cảnh này trong nhà không chỉ có tác dụng lọc sạch khí, làm sạch cacbonic trong không khí và thải ra nhiều oxy hơn, khiến người sống và làm việc trong nhà cảm thấy thoải mái.

Cứ trồng 3 cây cảnh này trong nhà: con cháu đời sau ước gì được nấy, cả đời không lo đói nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, vì ưa môi trường ấm và ẩm nên trong quá trình trồng cây cảnh này trong chậu, bạn cần giữ cho đất hơi ẩm trong thời gian dài. Điều này tự nhiên có thể cân bằng độ ẩm của không khí hanh khô vào mùa hè.

Để chăm sóc cây cảnh này, bạn lựa chọn vị trí thích hợp, có ánh sáng chiếu vào trong ngày, kiểm soát nhiệt độ khoảng 10-25 ° C, giữ ẩm cho đất và tưới nước dinh dưỡng cho chúng khoảng 14 ngày/lần.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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