Chuyên gia phong thủy tiết lộ các loại quả chính thờ Thần Tài sẽ đem tài lộc, may mắn cho gia chủ

Nhà đẹp 13/06/2023 13:47

Đây là những loại trái cây nhất định phải có trên mâm trái cây cúng bàn thờ, với ý nghĩa mang lại may mắn và phúc lộc đầy nhà cho gia chủ.

Việc bày các loại quả, mâm ngũ ngủ trên bàn thờ là nét đẹp trong truyền thống tâm linh, thờ cúng của người Việt. Đây chính là hành động để bày tỏ lòng biết ơn, sự thành kính tới tổ tiên và các chư vị thần linh. Đối với ban thờ Thần Tài thì điều này cũng không phải ngoại lệ.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ các loại quả chính thờ Thần Tài sẽ đem tài lộc, may mắn cho gia chủ - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Qủa chuối

Quả chuối có ý nghĩa là sự thu hút. Đây là loại quả rất quen thuộc trong các mâm ngũ quả của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ngày Rằm, mồng Một, ngày Tết và giỗ chạp,... không thể thiếu mâm ngũ quả, trong đó quả chuối luôn được đặt ở dưới cùng như một bàn tay nâng đỡ, mang ý nghĩa đủ đầy. Ngoài ra, hình ảnh những quả chuối liền kề cạnh nhau cũng tượng trưng cho hình ảnh cả gia đình quấn quýt, sum vầy bên nhau một cách đông đủ, đầm ấm.

Qủa lựu

Quả lựu với màu đỏ hồng vô cùng thu hút, khi trưng bày sẽ càng khiến mâm trái cây của bạn thêm nhiều màu sắc. Đó là màu sắc biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển, mang đến vận may về con cái. Trong phong thủy bàn thờ tổ tiên, quả lựu cũng được cho rằng những đứa trẻ trong gia đình khi sinh ra đều bụ bẫm và khỏe mạnh, bởi trong quả lựu chứa nhiều hạt, mọng nước lại rất ngon ngọt.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ các loại quả chính thờ Thần Tài sẽ đem tài lộc, may mắn cho gia chủ - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Qủa cam

Sắc cam sặc sỡ, tươi vui, toả ra năng lượng ấm áp, là một màu sắc mang khá nhiều ý nghĩa. Sắc cam thụ hưởng sự mạnh mẽ của màu đỏ và sự hạnh phúc của màu vàng. Nó đại diện cho sự trường tồn, bất tử, sức khỏe, tuổi thọ và sự giàu có.

Qủa xoài

Xoài là loại trái cây bạn có thể dễ dàng bắt gặp trên mâm ngũ quả của mỗi gia đình Việt vào dịp Tết. Cứ vào những ngày lễ, các bà nội trợ lại chọn mua những quả xoài vàng ươm, thơm ngát bày trí trên bàn thờ, với ý nghĩa mong cầu mong cho việc tiêu xài luôn dư dả, không lo cái ăn, cái mặc, gia đình luôn sung túc, đủ đầy và nhiều tài lộc.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ các loại quả chính thờ Thần Tài sẽ đem tài lộc, may mắn cho gia chủ - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Qủa bưởi

Bưởi là một trong những loại trái cây thường được trưng bày vào dịp Tết ở các gia đình miền Bắc. Quả bưởi tươi xanh, căng bóng và tròn đều luôn được các bà nội trợ trưng bày trên mâm quả,với ý nghĩa tròn đầy, viên mãn, gia đình thịnh vượng, sum vầy và mọi người mạnh khỏe, bình an.

Ngoài ra, trong tiếng Hán, từ “bưởi” có cách phát âm gần giống với từ “con trai”. Vì vậy mà bưởi còn được mọi người chưng cúng để xin lộc về con cái.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ các loại quả chính thờ Thần Tài sẽ đem tài lộc, may mắn cho gia chủ - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Một số lưu ý khi bày mâm ngũ quả

Không nên rửa quả: Việc rửa sẽ làm cho quả sớm bị héo hoặc thối hỏng nếu có chỗ đọng nước. Chỉ nên dùng khăn giấy ẩm lau sạch quả là được. Đối với bưởi và phật thủ bạn có thể dùng nước sạch pha với chút rượu lau để quả có mùi thơm.

Không nên chọn quả chín: Nên lựa những quả già nhưng chưa chín quá, chuối nhất định phải là chuối xanh để đủ cứng, đỡ những quả khác và còn đảm bảo ý nghĩa màu sắc theo Ngũ Hành.

Các loại quả sử dụng trên mâm ngũ quả cần phải sạch, tươi tắn và có mùi thơm. Thêm nữa, hoa quả mua về cũng cần bày cẩn thận, trang trọng, không nên để vào tủ lạnh hay vứt lăn lóc góc.

Không nên đặt hoa quả giả lên thờ cúng. Mặc dù hoa quả giả để được lâu, không lo thối hỏng, tuy nhiên lại không tốt về mặt tâm linh. 

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