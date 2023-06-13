Mệnh Hỏa trồng 5 loại cây này trong nhà sớm muộn cũng thành đại gia nắm trong tay bạc tỷ, cuộc sống ngày càng lên hương

Cây trạng nguyên hay còn được gọi là Nhất Phẩm Hồng, là loại cây tượng trưng cho sự đỗ đạt, may mắn và thuận lợi trên con đường công danh.

“Tậu” thêm một chiếc chậu đựng cây màu đỏ là gợi ý tuyệt vời để bạn trang trí cho Nhất Phẩm Hồng trở nên lung linh hơn trong góc làm việc.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng màu sắc đặc trưng của lá cây trạng nguyên là đỏ nhung rực rỡ rất phù hợp và tương thích với những người mệnh Hoả. Cứ như sinh ra để thuộc về nhau!

Ảnh minh họa: Internet

Cây vạn lộc

Phiến lá cây vạn lộc to và dài, trên bề mặt có 3 màu hồng, xanh đậm và xanh lá mạ kết hợp với nhau. Sắc hồng đậm tùy theo từng loại cây vạn lộc sẽ được phân bố màu sắc nhiều hay ít. Loài cây này còn là biểu tượng cho sự giàu sang và tài lộc.

Những người mệnh Hỏa thường bày trí loài cây này trong nhà như muốn thu hút may mắn và những điều tốt đẹp. Ngoài ra, bạn nên chọn những cây vạn lộc có nhiều sắc hồng để hợp với bản mệnh nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Cây hồng môn

Đây là một trong những cây hợp với mệnh Hỏa nhất, cây hồng môn có đặc điểm đó là có lá màu hồng thể hiện sự nhiệt tình, ấm áp và quyết đoán trong cuộc sống. Cây hồng môn mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Nếu người mệnh Hỏa tặng cây hồng môn cho người yêu sẽ thể hiện tình yêu bền vững, tươi đẹp và hạnh phúc mãi mãi. Đặc biệt loại cây này khá nhỏ nhắn, rất thích hợp đặt ở bàn làm việc, giá sách, cửa sổ vừa để trang trí, vừa giúp đem lại may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cẩm nhung đỏ

Cây cẩm nhung đỏ là một trong những gợi ý dành cho những người mệnh Hỏa. Cây cẩm nhung là biểu tượng cho tình bạn gắn kết lâu năm và vững bền, luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, cây cẩm nhung đỏ còn mang ý nghĩa một tình yêu trong sáng.

Những người mệnh Hỏa nếu lựa chọn loài cây này sẽ giúp những mối quan hệ xung quanh gắn kết hơn, hòa nhã và trở nên tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, cây cũng hấp thụ các tia sáng xanh từ thiết bị điện tử rất hiệu quả, giúp người trồng cây mạnh khỏe hơn.

Cây kim ngân

Là loại cây đại diện cho sự giàu có và thịnh vượng, cây kim ngân thích hợp đặt trên bàn làm việc của người mệnh Hỏa nhằm mang lại những may mắn, tài lộc. Đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và muốn “giữ” tài sản thật chắc thì không nên bỏ qua loại cây này. Ngoài ra, kim ngân còn có tác dụng duy trì sự cân bằng và hài hòa trong một không gian nhất định, giúp những năng lượng tốt sẽ luôn hiện hữu và hỗ trợ cho chủ nhân.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.