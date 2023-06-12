Top 5 loại cây nên đặt trong phòng ngủ: Gia chủ có giấc ngủ ngon hơn, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi

Nhà đẹp 12/06/2023 13:26

Để có một giấc ngủ ngon, tinh thần phấn chấn thì gia chủ đừng nên bỏ qua những loại cây cảnh này nhé, đặt một chậu trong phòng đảm bảo có giấc ngủ sâu.

Cây lưỡi hổ

Nếu bạn mệt mỏi vì ẩm ướt hoặc nấm mốc khi thời tiết lạnh, lưỡi hổ có thể giải quyết vấn đề đó, đồng thời đưa bạn vào giấc ngủ sâu.

"Cây lưỡi hổ khá nhỏ nhưng thân dài, dày và giống con rắn. Đây là loại cây nên có trong phòng ngủ vì mang lại nhiều lợi ích", Martin nói. Cây lưỡi hổ bơm oxy vào phòng, hoạt động như một máy lọc không khí tự nhiên, loại bỏ các chất ô nhiễm và giúp tăng cường sức khỏe tâm thần.

Một số chất độc lại trong không khí mà lưỡi hổ loại bỏ là toluene, trichloroethylene, xylene và benzen.

Top 5 loại cây nên đặt trong phòng ngủ: Gia chủ có giấc ngủ ngon hơn, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây Lan Ý

Là loại cây thanh lọc không khí tốt, hút được các loại khí độc như formaldehyde, toluene, benzene, trichloroethylene… Là loại cây rất dễ trồng và không mất nhiều thời gian để chăm sóc tạo nên một không gian sinh động và đẹp mắt. Cây Lan Ý là cây trồng trong phòng ngủ giúp cho bạn có một giác ngủ sâu và thoải mái hơn.

Top 5 loại cây nên đặt trong phòng ngủ: Gia chủ có giấc ngủ ngon hơn, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây lô hội (nha đam)

Lô hội hay nha đam được biết tới là loại thực vật không chỉ dùng để chế biến các món ăn mà còn dùng để làm đẹp. Thông thường, người ta hay trồng lô hội trong vườn hay chậu cảnh để ngoài sân mà không hay rằng loại cây nhỏ xinh này còn có tác dụng thanh lọc không khí và cung cấp khí O2 vào buổi đêm.

Khi hàm lượng hóa chất độc hại trong căn nhà ở mức cao, thân cây sẽ xuất hiện nhiều đốm nâu giúp chủ nhân đoán biết được tình trạng không gian phòng để có biện pháp cải thiện kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng lô hội để điều trị các vết cắt nhỏ, vết bỏng, vết côn trùng cắn,…

Top 5 loại cây nên đặt trong phòng ngủ: Gia chủ có giấc ngủ ngon hơn, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một chậu cây lô hội nhỏ để trang phòng ngủ không chỉ là món đồ trang trí xinh xinh cho căn phòng yêu quý của bạn, mà còn giúp bạn ngủ sâu giấc hơn vào ban đêm nữa đấy!

Cây nữ lang

Đây là loại thảo mộc thường được dùng làm chất bổ sung hỗ trợ giấc ngủ, vì đặc tính làm dịu. Nó cũng giúp thư giãn và giảm cảm giác lo lắng.

Nhiều chuyên gia cho rằng cây nữ lang làm tăng một chất hóa học gọi là axit gama aminobutyric trong não. Chất này giúp điều hòa các tế bào thần kinh và làm dịu sự lo lắng.

Cây dành dành cần khoảng 6 giờ nắng mỗi ngày. Vì vậy, tốt nhất nên để nó trên bậu cửa sổ hoặc bàn có ánh sáng tự nhiên.

Top 5 loại cây nên đặt trong phòng ngủ: Gia chủ có giấc ngủ ngon hơn, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cây dây nhện

Đây được ví như chiếc máy lọc không khí tự nhiên, sẽ loại bỏ khoảng 90% formaldehyde hóa có khả năng gây ung thư có trong bầu không khí bị ô nhiễm. Loại cây này còn loại bỏ tạp chất carbon monoxide và các chất ô nhiễm như benzen và xylen.

Đặt cây dây nhện trong phòng ngủ sẽ giúp giấc ngủ sâu hơn nhờ không khí trong lành. Bạn nên đặt 1, 2 chậu cây dây nhện trong phòng để chúng giúp cung cấp thêm khí O2 và hấp thụ các chất ô nhiễm, thanh lọc không khí. Ngoài ra, cây này còn hấp thụ cả chất nicotine trong khói thuốc lá.

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