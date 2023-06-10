4 vị trí tụ lộc trong nhà, gia chủ càng giữ sạch sẽ thì rước TÀI VẬN càng nhiều, sớm muộn cũng trở thành trở thành đại gia GIÀU SỤ

Nhà đẹp 10/06/2023 14:24

Để đảm bảo tài khí trong ngôi nhà luôn đầy ắp, gia chủ nên nhớ giữ những vị trí này thật sạch sẽ. Vì trong phong thủy, đây được cho là những vị trí 'huyết mạnh', thu hút vận may.

Phòng bếp

Bếp là một phần không thể thiếu của căn nhà. Nó không chỉ là nơi mang đến những bữa ăn ngon, ấm cúng cho gia đình mà còn được coi là kho bạc của cả ngôi nhà. Vì thế, căn bếp thường xuyên đỏ lửa và luôn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp là dấu hiệu tốt cho tài lộc.

Nhà bếp lâu ngày không được dọn dẹp thì Thần Tài sẽ không có chỗ đứng và rời khỏi nhà, tài vận cũng tiêu tan.

Theo khoa học hiện đại, phòng bếp sạch sẽ là cách đảm bảo an toàn vệ sinh cho người sử dụng, giúp bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

4 vị trí tụ lộc trong nhà, gia chủ càng giữ sạch sẽ thì rước TÀI VẬN càng nhiều, sớm muộn cũng trở thành trở thành đại gia GIÀU SỤ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách

Đây là nơi cần dọn dẹp thường xuyên nhất vì phòng khách tương ứng với tài vị. Nếu phòng khách có quá nhiều đồ lộn xộn thì sẽ làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Hơn nữa, phòng khách lộn xộn cũng khiến gia đình có tài lộc, dễ lục đục nội bộ.

Người làm ăn kinh doanh nếu để phòng khách bẩn sẽ có ít bạn bè, đối tác trong việc làm ăn, có thêm nhiều kẻ xấu và đối thủ. Vậy nên phòng khách cần được dọn dẹp sạch sẽ. Không nên chất đống rác trong phòng khách, kiêng kỵ đặt thùng rác trong phòng khách.

4 vị trí tụ lộc trong nhà, gia chủ càng giữ sạch sẽ thì rước TÀI VẬN càng nhiều, sớm muộn cũng trở thành trở thành đại gia GIÀU SỤ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lối ra vào

Trong “Chu Dịch”, (một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ), bát quái đại diện cho 8 hướng.

Nếu các hướng trong ngôi nhà hoặc nơi làm việc không sạch sẽ, điều này sẽ ảnh hưởng một khía cạnh nào đó, chẳng hạn như các khía cạnh về tài sản, danh tiếng, sức khỏe, v.v. dễ gặp vấn đề.

Lối ra vào nhà ở chính là nơi xuất nhập phần lớn năng lượng của gia đình. Nơi đây quy tụ khí vận chủ yếu, sau đó, khí vận mới từ từ chảy vào mỗi phòng bên trong. Do đó, lối ra vào là vị trí đầu tiên trong nhà cần được giữ sạch sẽ và ngăn nắp để không cản trở hành trình lưu thông của các nguồn năng lượng.

4 vị trí tụ lộc trong nhà, gia chủ càng giữ sạch sẽ thì rước TÀI VẬN càng nhiều, sớm muộn cũng trở thành trở thành đại gia GIÀU SỤ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một khi ngôi nhà bừa bộn ngay từ lối vào, không đạt được sự thông thuận cần thiết thì sẽ dẫn đến phong thủy toàn bộ ngôi nhà trở nên kém hơn. Vận khí không ổn định sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe của gia đình. Vì vậy phải luôn giữ gìn vệ sinh xung quanh lối vào để đảm bảo vị trí này sạch sẽ, ngăn nắp.

Nhà vệ sinh

Đây là nơi có độ ẩm cao, thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Vì vậy, vệ sinh sạch sẽ nhà vệ sinh sẽ giúp nhà cửa thông thoáng, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Theo phong thủy, nhà vệ sinh bẩn sẽ hấp thụ nhiều khí xấu, may mắn, tài lộc sẽ bỏ rơi và sự giàu có cũng từ bỏ gia chủ.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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