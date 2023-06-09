Top 6 loại tranh phong thủy treo trong nhà giúp gia chủ gặp may mắn liên tục, vạn sự như ý, tài lộc thành toàn

Trong phong thủy, hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục, sự hoàn hảo cuối cùng bởi sen là loài hoa mọc trong bùn nhơ nhưng luôn thanh cao, tinh khiết. Biểu tượng của nhà Phật, của thế giới Phật Pháp Vô Biên chính là hoa sen. Sử dụng tranh sen có tác dụng điều hoà khí vượng, tăng cường những nguồn năng lượng về sức khoẻ cho ngôi nhà., giúp gia chủ gỡ bỏ mọi ưu phiền, để tĩnh tâm, an hưởng hạnh.

Tranh vẽ hoa sen lí tưởng để có thể treo phòng khách hay phòng làm việc giúp tâm hồn thư thả hơn. Treo tranh hoa sen còn giúp ngôi nhà bạn thêm không khí tươi mát, điều hòa khí vượng.

Hoa hướng dương có màu vàng rực rỡ và vẻ kiều diễm, kiêu sa, tự tin, đóa hoa mang đại khí xán lạn, ngẩng cao đầu, ngập tràn năng lượng tích cực. Treo bức tranh hoa hướng dương trong phòng khách, phòng làm việc sẽ khai vận quý nhân, rời xa tiểu nhân, hướng tới sự tích cực, lạc quan và tốt đẹp.

Vị trị đẹp nhất để treo tranh hướng dương trong nhà là ở huyền quan hoặc phương lục sát ở phòng khách. Phương lục sát là vị trí tài vị không tốt, bị người khác hãm hại mà gặp rủi ro nên rất cần năng lượng thái dương để gia tăng vận khí, thúc đẩy vận thế, với ý nghĩa tiền đồ như mặt trời ban trưa.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh hoa đào

Hoa đào tượng trưng cho hơi thở của mùa xuân, những bức tranh phong thuỷ hoa đào sẽ khiến cho không gian căn phòng thêm phóng khoáng, rộng mở, hài hoà và tao nhã.

Không những thế hoa đào còn là biểu tượng của cuộc sống, là loài cây cân bằng các nguồn năng lượng âm dương trong trời đất, mang lại sự hài hoà và thành công.

Bên cạnh đó treo tranh phong thuỷ hoa đào trong phòng khách còn mang ý nghĩa cầu mong may mắn, sức khoẻ và thể hiện sự tinh tế, cân bằng tâm trạng con người.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh cây tre

Trong phong thuỷ, cây tre không chỉ là biểu tượng của trường thọ và sức khỏe, mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của tài lộc. Đồng thời cây tre cũng là biểu tượng của tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh và khả năng chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Không những thế, cây tre còn là biểu tượng của tài lộc.

Cây tre, bản thân nó là một loài cây phi thường với việc mang lại sự mềm dẻo nhưng vẫn vô cùng chắc chắn. Nếu bạn có khoảng đất đủ để trồng một cây tre lớn, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được tiếng rì rào, gió thổi qua các tán lá tre. Điều này nằm trong một phần tác dụng của cây tre: Đem lại cảm giác yên bình trong cuộc sống.

Theo các quan niệm phong thuỷ truyền thống, tre được dùng sẽ mang lại sức khoẻ, hạnh phúc, tình yêu và sự thịnh vượng. Ngày nay, tre không chỉ được dùng để trang trí trong gia đình, mà còn được sử dụng tại công sở, văn phòng làm việc…

Bạn có thể treo tranh cây tre trong nhà, văn phòng để tăng cường ý nghĩa tốt đẹp trên. Đối với công việc buôn bán, khi có sự hiện hữu của cây tre trong cửa hàng thì nó sẽ tạo năng lượng rất tốt cho chủ về sự bảo vệ và may mắn. Việc làm ăn của bạn sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn và ngày càng phát đạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh hoa mẫu đơn

Hoa Mẫu Đơn khi nở, hương thơm cái thế, sắc huyệt thiên hạ, đích thực là loài hoa phú quý. Âu Dương Tu tán dương rằng: ”Chân hoa trong thiên hạ chỉ có mình mẫu đơn”. Hoa Mẫu Đơn trở thành tượng trưng cho phú quý và vinh dự. Trưng tranh hoa trong nhà với ý nghĩa mong cầu vinh hiển, phú quý dài lâu, thay đổi vận số, giúp cho công việc, sự nghiệp ngày càng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh cá chép

Theo truyền thuyết cá chép vượt vũ môn hóa rồng , nó còn biểu tượng cho danh vọng, đỗ đạt kì tích. Nên việc treo tranh này trong nhà còn ý nghĩa cầu mong cho con cái học hành đàng hoàng, công thành danh toại

Cá chép đại diện cho tính Thủy nên mát mẻ và vận may xua đuổi sát khí, bệnh tật, thiên tai.

Bên cạnh đó, trong phong thủy, cá tượng trưng cho sự no ấm, đủ đầy và bức tranh thường về cá là “Cửu ngư quần hội” với hình ảnh chín chú cá vàng vây quanh hoa sen hoặc hoa mẫu đơn. Bức tranh tượng trưng cho sự dư dả, sung túc. Không những thế cá chép là biểu tượng của sự kiên trì, bền bỉ và tranh cá chép mang ý nghĩa về sự thăng tiến công danh và nổi tiếng.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.