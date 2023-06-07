Chị em nội trợ hoang mang vì tin đồn lò vi sóng gây hại cho sức khỏe - Sự thật là gì?

Nhà đẹp 07/06/2023 14:11

Lò vi sóng rất dễ sử dụng và giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng. Tuy nhiên sử dụng lò vi sóng có gây hại đến sức khỏe hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Lò vi sóng hoạt động như thế nào?

Lò vi sóng có chức năng biến dòng điện xoay chiều thành các bước sóng điện tử (vi sóng). Sóng vi ba là sóng điện từ có thể truyền trong không gian với vận tốc anh sáng. Bên trong có bộ phận magnetron chuyển đổi dòng điện thành năng lượng sóng ngắn. Lò vi sóng làm chín thực phẩm bằng cách làm rung động các phân tử nước trong thực phẩm và giải phóng nhiệt. Sóng điện từ nhỏ sẽ kích thích các phần tử trong thức ăn, làm cho chúng chuyển động va chạm với nhau từ đó sinh ra nhiệt lượng. Bởi bước sóng nhỏ nên làm cho thức ăn nóng lên nhanh hơn so với những hình thức nấu ăn khác.

Chị em nội trợ hoang mang vì tin đồn lò vi sóng gây hại cho sức khỏe - Sự thật là gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lò vi sóng có làm giảm các chất dinh dưỡng trong thức ăn hay không?

Thực phẩm dù được chế biến bằng bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị giảm chất dinh dưỡng nhưng có các mức độ khác nhau. Nhiệt độ cao, thời gian nấu lâu hay cho nước khi đun là những yếu tố khiến cho chất dinh dưỡng bị giảm. Như vậy, đối với lò vi sóng thì chất dinh dưỡng không bị giảm quá nhiều chất dinh dưỡng vì nó không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố kể trên.

Lò vi sóng làm nóng thức ăn nhanh trong thời gian ngắn nên các vitamin sẽ ít bị phá hủy hơn so với các phương pháp nấu nướng khác.

Chị em nội trợ hoang mang vì tin đồn lò vi sóng gây hại cho sức khỏe - Sự thật là gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Liệu lò vi sóng có gây hại đến sức khỏe người dùng?

Giảm khả năng tiêu hóa

Thực phẩm được nấu chín bằng lò vi sóng sẽ bị giảm khoảng 25% khả năng tiêu hóa.

Chất lượng của giấc ngủ bị giảm

Sóng vi ba do lò vi sóng sản sinh ra, khi lượng sóng tần số cao được bắn vào tầng điện ly của cơ thể người với số lượng lớn trong một khoảng thời gian dài sẽ có thể làm cho có thể mệt mỏi, đau đầu và dẫn đến tình trạng mất ngủ.

Làm nhiễu loạn sóng não

Lò vi sóng có thể làm ảnh hưởng tới sóng não Alpha, Beta và Delta. Chúng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm liên quan đến não bộ như mất trí nhớ, giảm cảm xúc và khả năng tập trung của con người. Thậm chí nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng nó có khả năng là một trong những yếu tố gây ra bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý.

Chị em nội trợ hoang mang vì tin đồn lò vi sóng gây hại cho sức khỏe - Sự thật là gì? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý an toàn khi sử dụng lò vi sóng

Lò vi sóng thực sự không có tác hại gì với sức khỏe nhưng để đảm bảo tính an toàn, khi sử dụng lò vi sóng bạn cần tuân thủ theo một số nguyên tắc sau:

  • Đóng kín cửa lò: Bạn cần đảm bảo cửa lò đã được đóng kín và không bị vênh khi nấu.
  • Không dùng hộp nhựa, màng bọc thực phẩm hay vật dụng kim loại vào lò: Bạn hãy mua những vật dụng chuyên dùng cho lò vi sóng hoặc  các loại chén, đĩa bằng sành, sứ.
  • Không dùng lò để chiên rán: Tuyệt đối không chiên rán ngập mỡ vì dầu mỡ sẽ văng ra xung quanh, dẫn đến hiện tượng gây cháy lò.
  • Không đậy kín nắp khi đang làm nóng thực phẩm: Vì áp suất trong lò cao nên khi hâm nóng hộp thực phẩm đậy kín dẫn đến việc nứt vỡ, nguy hiểm hơn là làm nổ lò.
  • Cho 1 ly nước trong lò: Nếu bạn hâm nóng món ăn quá khô thì nên cho một ly nước vào lò để hút năng lượng điện từ trường giúp ống magnetron không bị cháy.
  • Một số món ăn không nên cho vào lò vi sóng: Trứng, nấm, khoai tây, củ cải trắng,... các chất dinh dưỡng sẽ biến thành các chất độc hại.
  • Hạn chế rã đông thực phẩm bằng lò vi sóng thay vào đó bạn nên bỏ thực phẩm ra khỏi tủ lạnh trước nhiều tiếng.
Chị em nội trợ hoang mang vì tin đồn lò vi sóng gây hại cho sức khỏe - Sự thật là gì? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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