Đừng tiếc mà giữ lại 5 món đồ này trong nhà: Vô tình mời gọi xui xẻo ghé thăm, chiêu dụ âm khí, khó mà khai thông tài lộc

Nhiều gia đình có thói quen tích trữ quần áo cũ, rách không mặc tới trong nhà để làm giẻ lau. Đây là một sai lầm cần phải thay đổi nhanh chóng. Giữ quần áo cũ hỏng trong nhà có thể sẽ khiến gia chủ dễ bị hao tài, tổn lộc.

Đứng từ góc độ phong thủy chiêu tài, quần áo được coi là y lộc. Theo quan niệm cổ xưa, chỉ có ăn xin, người nghèo... mới phải mặc trang phục rách rưới. Vì vậy, giữ quần áo rách trong nhà sẽ hạn chế khả năng tài chính của gia chủ, khiến gia đình không thể khá lên được.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa héo

Về mặt phong thủy, hoa tươi, cây xanh tốt là biểu trưng của sức sống dồi dào, nguồn sinh khí thịnh vượng. Ngược lại, hoa khô héo, cây chết lại mang tà khí, xui khí, ảnh hưởng xấu tới phong thủy nhà ở. Đây là một trong những điều kiêng kỵ đồ vật cũ trong nhà đầu tiên mà ai cũng cần lưu ý.

Theo đó, người sống trong ngôi nhà sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc, có thể gây hao tốn tiền của.

Thêm vào đó, mùi hương của hoa khô hay cây chết có mùi rất hắc rất khó chịu, nếu đặt trong phòng kín gió có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Giày hỏng, rách

Cũng giống như quần áo rách, những đôi giày cũ hỏng thường được ông bà ta liên tưởng tới những người thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, vì không tiền, không có cái ăn, cái mặc nên phải sử dụng lại những đôi giày thuộc hàng bỏ đi.

Đồng thời, các đôi giày cũ hỏng này nếu giữ trong nhà sẽ mang lại ám khí, làm hao tài, tốn của. Thế cho nên, đừng dại gì giữ lại những đôi giày hết date này, vừa chật nhà mà còn khiến bao vận đen kéo tới.

Đồng hồ hỏng

Đồng hồ chính là biểu tượng của thời gian, sự sống. Một trong những kiêng kỵ phong thủy nhà ở là để đồng hồ hỏng không sửa chữa hoặc vứt đi.

Đồng hồ là biểu tượng của thời gian nên khi chúng không còn khả năng hoạt động cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Lịch cũ

Cuốn lịch tượng trưng cho sự trôi chảy, luân chuyển liên tục. Nếu giữ lại những tấm lịch cũ sẽ gây ra sự thụt lùi, trì trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm ăn của gia đình, dù có vất vả, chăm chỉ đến đâu cũng vẫn ngày càng nghèo đi.

Để mọi việc được thuận buồm xuôi gió, cứ hết 1 ngày bạn nên xé bỏ tờ lịch cũ và khi hết 1 năm thì nên thay bằng cuốn lịch mới ngay.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.