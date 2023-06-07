5 loại cây cảnh đại diện cho TÀI LỘC, đặt trong nhà vận may ào đến tới tấp, nhà giàu cực kỳ thích trồng

Cây cành vàng lá ngọc có ý nghĩa tốt đẹp về tiền tài ngay từ tên gọi. Trồng cây cảnh này chẳng khác nào bê "vàng ngọc" đặt trong nhà. Cây cảnh này thường mọc ở vùng hoang dại, mọc thành bụi lớn, ở các nơi ẩm thấp.

Cây có lá dày, thân tương đối khỏe mạnh, là loài cây chịu hạn và dễ nuôi, có thể uốn thành cây bonsai cũng rất đẹp.Không chỉ có ý nghĩa về mặt tài lộc, cây cành vàng lá ngọc còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, đoàn kết. Đặt cây cảnh có ý nghĩa tốt lành này trong nhà tương được với việc gia tăng phú quý, chiêu tài, hút lộc vào nhà.

Cây phát lộc hay còn gọi là trúc phát tài, trúc phú quý, là loại cây được trồng nhiều ở trong nhà bởi cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Cây phát lộc có thân dài, thẳng, lá dài. Để chăm sóc cây phát lộc, bạn cần tỉa lá thường xuyên.

Theo phong thủy, số lượng thân cây phát lộc mang ý nghĩa khác nhau. Người ta nói 3 thân cây tượng trưng cho hạnh phúc, giàu có và trường thọ. 5 hoặc 6 thân cây tượng trưng cho tài lộc và may mắn. 7 thân cây tượng trưng cho sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Cây tài lộc

Cây tài lộc có nguồn gốc ở Ấn Độ. Loại cây này thường có thân cao, mọc thành chùm nhỏ, lá tỏa ra xung quanh cực đẹp mắt. Ở thân cây sẽ mọc ra 5 quả tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn giúp gia đình được hưởng phúc, lộc, thọ trong dịp năm mới. Chưng cây tài lộc không chỉ đẹp mắt mà còn có ý nghĩa vô cùng thiết thực đến cuộc sống và công việc của gia chủ.

Cây hoa giấy

Đây là loại cây không xa lạ gì với bất cứ ai, ngoài giá trị làm cảnh, nó còn mang ý nghĩa về tài lộc. Hoa giấy mang ý nghĩa hăng hái, ngoan cường cũng như ngụ ý về sự bền bỉ, thích hợp trồng trước nhà để làm cảnh.Thời gian ra hoa của hoa giấy rất dài thường hơn 100 ngày, có nhiều màu sắc, có khi hoa của nó trông nhiều hơn lá, có thể nói là rất đẹp.

Hoa giấy cũng có thể phát triển rất lớn, có thể cao đến 6-7 mét, các cây cảnh bonsai hoa giấy lâu năm cũng khá có giá trị.Cây cảnh này thường nở hoa từ tháng 3 đến tháng 7. Lúc này bạn cần tăng cường ánh sáng cho cây cảnh, cung cấp ánh sáng 8 tiếng/ ngày là thích hợp.

Đồng thời cũng nên để cây cảnh ở nơi thoáng gió thì hoa mới nở, thời gian ra hoa thậm chí có thể đạt đến 180 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa phong lan

Hoa phong lan không chỉ đẹp mà theo phong thủy, loài hoa này còn mang may mắn cho gia chủ. Hoa phong lan tím là loài hoa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành nhất trong số hàng ngàn loại hoa phong lan. Trong phong thủy, hoa phong lan biểu trưng cho tình yêu, hạnh phúc, sự sinh sôi nảy nở. Hoa phong lan là món quà thường được tặng cho những cặp vợ chồng mới cưới để nhân duyên thêm hòa hợp, sớm đơm hoa kết trái.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.