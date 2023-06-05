Top 5 vật phẩm không thể thiếu trong phòng ngủ: Giúp gia chủ tăng cường VẬN KHÍ, thúc đẩy tình cảm vợ chồng

Đây là vật phẩm phong thủy phòng ngủ rất tốt, đem lại bình an, may mắn và tăng cường nhân duyên. Một bộ gồm có 3 hồ lô kết nối với sợi dây. Đầu sợi dây kết thành hình bánh xe pháp luân – tượng trưng cho tình cảm hòa hợp, gắn kết.

Ở cuối sợi dây là chùm quả ngũ hành có tác dụng cân bằng âm dương, hòa hợp khí.

Phần thân hồ lô có khắc hình Tiên Đồng – Ngọc Nữ và chữ Hỷ với sự cầu mong nhân duyên được tốt, tình cảm lứa đôi bền chặt.



Ảnh minh họa: Internet

Cầu đá thạch anh hồng

Đá thạch anh mang năng lượng dương giúp loại trừ mệt mỏi, giảm căng thẳng khỏi cơ thể, có tác dụng tốt cho hệ thần kinh và tim mạch. Đặc biệt, cầu đá thạch anh hồng có lợi cho tình yêu, gia tăng hòa hợp của hai vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng tiền cổ

Đồng tiền cổ hay tiền ngũ hoàng là một vật phẩm rất tốt trong phong thủy. Đồng tiền này có hình tròn tượng trưng cho bầu trời, mang nguồn năng lượng dương; ở giữa có đục lỗ hình vuông tượng trưng cho đất, mang nguồn năng lượng âm. Cho nên, tiền ngũ hoàng được cho là vật tượng trưng cho sự giao hòa của đất trời, âm dương, là cội nguồn của vạn vật.

Bên cạnh đó, tạo hình của đồng xu cổ còn tượng trưng cho que Thái, quẻ số 11 trong kinh dịch, mang ý nghĩa cho sự giao thoa của đất trời. Do đó, nhiều người tin rằng đặt đồng xu cổ dưới gối sẽ có tác dụng hóa giải xung khắc, xua đuổi những điều xui xẻo, tà khí và thu hút may mắn, tài lộc đến, giúp gia chủ cải vận.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh phong thủy

Ngoài ảnh gia đình, bản thân, bạn có thể treo tranh phong thủy như đôi cá chép, tranh uyên ương trong phòng ngủ. Tranh phong thủy có tác dụng hỗ trợ tốt cho đời sống tình cảm vợ chồng.

Tuy nhiên, bạn không nên treo tranh quá to, nặng trên đầu giường. Theo thời gian, tranh có thể bị rơi xuống nơi đầu giường ngủ, tạo cảm giác sợ hãi, nguy hiểm cho người nằm ở dưới.

Quả cầu thủy tinh phong thủy

Theo phong thủy, đặt quả cầu thủy tinh gần giường ngủ sẽ hỗ trợ giấc ngủ, đảm bảo sức khỏe. Sử dụng quả cầu này sẽ giúp giấc ngủ tránh bị quấy nhiễu vào lúc nửa

Cầu đá thạch anh nên đặt tủ đầu giường, hoặc trên nóc két sắt, nhằm hóa giải sát khí từ két sắt.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.