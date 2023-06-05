Top 5 vật phẩm không thể thiếu trong phòng ngủ: Giúp gia chủ tăng cường VẬN KHÍ, thúc đẩy tình cảm vợ chồng

Nhà đẹp 05/06/2023 12:13

Để có một giấc ngủ ngon, thu hút được tiền tài thì gia chủ đừng nên bỏ qua những vật phẩm đặt trong phòng ngủ này.

Hồ lô hòa hợp

Đây là vật phẩm phong thủy phòng ngủ rất tốt, đem lại bình an, may mắn và tăng cường nhân duyên. Một bộ gồm có 3 hồ lô kết nối với sợi dây. Đầu sợi dây kết thành hình bánh xe pháp luân – tượng trưng cho tình cảm hòa hợp, gắn kết.

Phần thân hồ lô có khắc hình Tiên Đồng – Ngọc Nữ và chữ Hỷ với sự cầu mong nhân duyên được tốt, tình cảm lứa đôi bền chặt.

Ở cuối sợi dây là chùm quả ngũ hành có tác dụng cân bằng âm dương, hòa hợp khí.

Top 5 vật phẩm không thể thiếu trong phòng ngủ: Giúp gia chủ tăng cường VẬN KHÍ, thúc đẩy tình cảm vợ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cầu đá thạch anh hồng

Đá thạch anh mang năng lượng dương giúp loại trừ mệt mỏi, giảm căng thẳng khỏi cơ thể, có tác dụng tốt cho hệ thần kinh và tim mạch. Đặc biệt, cầu đá thạch anh hồng có lợi cho tình yêu, gia tăng hòa hợp của hai vợ chồng.

Top 5 vật phẩm không thể thiếu trong phòng ngủ: Giúp gia chủ tăng cường VẬN KHÍ, thúc đẩy tình cảm vợ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồng tiền cổ

Đồng tiền cổ hay tiền ngũ hoàng là một vật phẩm rất tốt trong phong thủy. Đồng tiền này có hình tròn tượng trưng cho bầu trời, mang nguồn năng lượng dương; ở giữa có đục lỗ hình vuông tượng trưng cho đất, mang nguồn năng lượng âm. Cho nên, tiền ngũ hoàng được cho là vật tượng trưng cho sự giao hòa của đất trời, âm dương, là cội nguồn của vạn vật.

Bên cạnh đó, tạo hình của đồng xu cổ còn tượng trưng cho que Thái, quẻ số 11 trong kinh dịch, mang ý nghĩa cho sự giao thoa của đất trời. Do đó, nhiều người tin rằng đặt đồng xu cổ dưới gối sẽ có tác dụng hóa giải xung khắc, xua đuổi những điều xui xẻo, tà khí và thu hút may mắn, tài lộc đến, giúp gia chủ cải vận.

Top 5 vật phẩm không thể thiếu trong phòng ngủ: Giúp gia chủ tăng cường VẬN KHÍ, thúc đẩy tình cảm vợ chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tranh phong thủy

Ngoài ảnh gia đình, bản thân, bạn có thể treo tranh phong thủy như đôi cá chép, tranh uyên ương trong phòng ngủ. Tranh phong thủy có tác dụng hỗ trợ tốt cho đời sống tình cảm vợ chồng.

Tuy nhiên, bạn không nên treo tranh quá to, nặng trên đầu giường. Theo thời gian, tranh có thể bị rơi xuống nơi đầu giường ngủ, tạo cảm giác sợ hãi, nguy hiểm cho người nằm ở dưới.

Quả cầu thủy tinh phong thủy

Theo phong thủy, đặt quả cầu thủy tinh gần giường ngủ sẽ hỗ trợ giấc ngủ, đảm bảo sức khỏe. Sử dụng quả cầu này sẽ giúp giấc ngủ tránh bị quấy nhiễu vào lúc nửa

Cầu đá thạch anh nên đặt tủ đầu giường, hoặc trên nóc két sắt, nhằm hóa giải sát khí từ két sắt.

Top 5 vật phẩm không thể thiếu trong phòng ngủ: Giúp gia chủ tăng cường VẬN KHÍ, thúc đẩy tình cảm vợ chồng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

6 vật phẩm phong thủy nên có trên bàn thờ Thần Tài: Gia chủ hưởng vô vàn phúc lộc, thu hút CÁT KHÍ và tiền tài vào nhà

6 vật phẩm phong thủy nên có trên bàn thờ Thần Tài: Gia chủ hưởng vô vàn phúc lộc, thu hút CÁT KHÍ và tiền tài vào nhà

Dưới đây là những vật phẩm phong thủy hầu hết nhà giàu đều đặt trên bàn thờ Thần tài để hóa giải sát khí, gặp may mắn gập tràn.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở vật phẩm phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 33 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 16 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 25 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài