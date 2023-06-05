6 vật phẩm phong thủy nên có trên bàn thờ Thần Tài: Gia chủ hưởng vô vàn phúc lộc, thu hút CÁT KHÍ và tiền tài vào nhà

Dưới đây là những vật phẩm phong thủy hầu hết nhà giàu đều đặt trên bàn thờ Thần tài để hóa giải sát khí, gặp may mắn gập tràn.
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5 đồng hoa mai chấn sát
Vật phẩm phong thủy này giúp kích tài lộc và hóa giải xung khí. Đây cũng là vật phẩm giúp chiêu quý nhân và gia đạo bình an. Trên đồng hoa mai có khắc 5 chữ Mệnh – Thọ - Phú – Quý – Trường với ý muốn mang lại sức khỏe dài lâu cũng như sự giàu có.
Gạo vàng Thần Tài
Gạo vàng Thần Tài cũng là món đồ cực kỳ may mắn nên thường được đặt trên bàn Thần Tài. Đây là vật phẩm dùng để nạp tài, dẫn khí cho bát hương với ý nghĩa giúp công việc thuận lợi, buôn bán tốt cực kỳ có lợi cho những người làm ăn kinh doanh. Gạo vàng Thần Tài có thể sử dụng trong nhiều dịp khác nhau như: ngày mùng Một, mùng Mười, các ngày Rằm, khi bốc bát hương thờ Phật, thờ Gia Tiên, thờ Thần Tài.
Bát tụ bảo
Đúng như tên gọi thì bát tụ bảo có ý nghĩa là quy tụ tài khí, may mắn về một nơi. Từ “tụ” mang ý nghĩa là tụ lại, thu hút lại; còn “bảo” có nghĩa là vàng bạc châu báu, những vật dụng có giá trị. Trong phong thủy, người ta rất chuộng dùng Bát Tụ Bảo (hay còn được gọi là Tụ Bảo Bồn) với mong muốn thu hút tài lộc, mang lại giàu sang phú quý cho gia chủ.
Từ xưa, vật phẩm này đã được các thương nhân sử dụng nhiều, bởi không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà Bát Tụ Bảo còn có tác dụng chiêu tài – kích lộc, tượng trưng cho tiền tài, trí tuệ và địa vị,…
Long Quy
Long Quy hay còn gọi là rùa đầu rồng, kết hợp hai đặc điểm của rùa và rồng. Đây là linh vật thiêng liêng của các nước Á Đông. Nếu đặt ở đâu thì nơi đó đều cát tường, bình an. Long Quy như là con vật cứu cánh trong việc tiếp khí cho các cát tinh như Nhất Bạch, Bát Bạch, Cửu Tử. Đồng thời, nó chuyên được các Phong Thuỷ Sư sử dụng trong các thủy cục vượng tài.
Theo phong thủy, bài trí Long Quy trên bàn thờ Thần Tài rất tốt về tài lộc và thịnh vượng, nhất là người làm kinh doanh. Bạn lưu ý đặt Long Quy bên trái và đầu hướng ra ngoài để trấn sát.
Cóc thiềm thừ
Nhắc đến những vật phẩm phong thuỷ tượng trưng cho sự đủ đầy và thịnh vượng, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cóc thiềm thừ hay còn có tên gọi khác là cóc Thần Tài, cóc 3 chân. Cóc thiềm thừ có 3 chân, miệng ngậm một đồng xu hoặc viên ngọc. Vật phẩm này thường được đặt trái bên trái bàn Thần Tài và song song với lọ hoa.
Cây tiền tài
Cây tiền tài, hay còn gọi là cây kim tiền/ cây vàng bạc, là vật phẩm thờ cúng bày ban Thần Tà vô cùng phù hợp.
Cây tiền tài không chỉ giúp trang trí cho bàn thờ Thần Tài thêm sang trọng, mà nó còn có ý nghĩa phong thủy giúp chiêu tài lộc, may mắn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.