Nếu bạn thường ngủ mơ thấy ác mộng hoặc trẻ con tự dưng hay quấy khóc đêm, vật nuôi trong nhà thường kêu lúc nửa đêm thì đây chắc chắn là điềm xấu trong phong thủy, từ trường trong nhà bạn đang có vấn đề.

Vài chiếc lá trên cây bị héo úa và rụng xuống sẽ chẳng là vấn đề lớn vì đây là hiện tượng tự nhiên. Thế nhưng, nếu cả cái cây bị chết thì đó được cho là biểu hiện của sự xui xẻo.

Không chỉ để tô điểm thêm cho căn nhà, điều hòa không khí, nhiều người đặt cây trong nhà còn mong muốn hóa giải nguồn năng lượng xấu, mang tới năng lượng tốt, giúp chiêu tài đón lộc vào nhà. Cho nên, không ít người cho rằng khi cây đột nhiên bị khô héo, chết thì vận may của gia đình sẽ giảm sút, tài lộc khó hanh thông.

Lúc này, gia chủ nên sớm thay cây mới, đừng đặt cây chết trong nhà kẻo mang năng lượng xấu. Bên cạnh đó, việc vật nuôi trong nhà liên tục sinh bệnh và chết cũng là một dấu hiệu không may mắn, gia chủ nên cẩn trọng trong mọi việc ở thời gian sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ có dấu hiệu lạ

Mặt trước của bàn thờ bị chếch xuống dưới đất: Bàn thờ được coi là chốn linh thiêng nhất trong nhà, là nơi để bạn cầu mong sự may mắn, hạnh phúc và tiền tài, do đó, nếu không sắp đặt theo phong thủy, gia đình bạn có thể mất tiền, mất của và gặp phải nhiều vận hạn khác nữa.

Vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như lỗi thiết kế ban đầu, do mối mọt, chất liệu gỗ… mà mặt trước bàn thờ của bạn có thể bị chếch xuống dưới đất. Khi đó, bạn hãy kiểm tra lại ngay tình hình tài chính của gia đình, tìm cách cân đối chi tiêu thận trọng hơn.

Tốt hơn hết là chọn mua những chiếc bàn thờ đẹp nhưng vẫn đảm bảo độ bằng phẳng và chắc chắn của nó nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Mạng nhện chằng chịt

Nhà có nhiều mạng nhện sẽ sinh ra luồng khí độc, rất có hại cho sức khỏe của cả nhà. Bởi vậy, hàng tuần gia chủ nên quét mạng nhện để đảm bảo sự hanh thông tài lộc, sức khỏe và may mắn.

Cá cảnh trong bể bỗng dưng chết

Hiện nay, nhiều gia đình thường nuôi cá cảnh trong nhà, nếu chăm sóc không cẩn thận cá có thể bị chết do không được sống trong một môi trường phù hợp.

Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết bình thường và sự chăm sóc chu đáo mà cá cảnh trong bể bỗng dưng chết không biết lý do vì sao, bạn có thể nghĩ đến một điều là có một điềm báo xui xẻo đang đe dọa gia đình của bạn.

Theo phong thủy, cá cảnh chết là dấu hiệu cho bệnh tật, thậm chí là sự phá sản. Do đó, trước khi nuôi cá, bạn nên xem xét rằng gia đình của mình có phù hợp để nuôi cá cảnh thành công hay không nhé.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.