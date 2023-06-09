Trong nhà có 4 thứ tuyệt đối đừng tùy tiện di chuyển: Tài lộc gia đình giảm sút, kinh động đến bề trên, tiền bạc tiêu tán tứ phương

Nếu như nuôi cá bạn nhớ không được di chuyển lung tung bể cá để tránh được xui xẻo.

Phong thủy quan niệm nước chính là của cải, đặt một bể cá ở trong nhà mà hợp tuổi gia chủ có thể thúc đẩy sự giàu có. Nếu bạn không am hiểu về phong thủy có thể nhờ thầy tính toán xem giúp mệnh của mình có dùng bể cá được không, đặt ở hướng nào thì may mắn.

Vị trí đặt bể cá nên được tìm hiểu từ đầu, không được đặt linh tinh để sau này tránh việc di chuyển.

Nếu như bạn cứ luôn thay đổi vị trí của nó đồng nghĩa với việc bạn đang cản trở nó mang lại sự giàu có vào nhà của mình.

Ngoài ra, trong bể cá có nhiều hơi nước, độ ẩm tương đối nặng. Nếu chuyển đến nơi không thích hợp như phòng ngủ sẽ làm giảm năng lượng dương trong phòng ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.



Ảnh minh họa: Internet

Bếp

Bếp là nơi tích tài tụ lộc của gia đình. Di chuyển bếp sẽ làm ảnh hưởng đến sự giàu có, may mắn của gia chủ.

Bếp là nơi chế biến thức ăn, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có tác động đến tài lộc của mọi người. Vì vậy, việc nấu ăn trong bếp rất quan trọng. Căn bếp thường xuyên đỏ lửa là một dấu hiệu tốt. Bếp nguội lạnh, không được sử dụng là tín hiệu không may.

Vị trí đặt bếp nấu có ý nghĩa quan trọng đối với phong thủy nhà ở. Nó cần được xác định ngay từ đầu thì thiết kế nội thất. Gia chủ nên chọn hướng bếp hợp tuổi, hợp mệnh và để nguyên vị trí như vậy. Không nên thay đổi vị trí của bếp nấu thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tượng các vị thần, Phật

Không có gì sai khi cất giữ các bức tượng của các vị thần, Phật ở trong nhà, nhưng một khi đã để tượng ở đây vì nên để nguyên ở đó, không được di chuyển nó.

Bên cạnh đó, bạn cũng không được tùy tiện chạm vào, ngay cả khi lau chùi cũng cần dùng bàn chải chải nhẹ nhàng để làm sạch. Tuyệt đối không dùng chổi lông gà, lông vịt để lau tượng.

Nếu bạn tiếp tục di chuyển tượng đi lung tung thì rất nguy hiểm, thứ nhất là nó dễ bị nhiễm uế khí, thứ 2 là nó sẽ làm tổn hại đến vận khí của chính bạn.

Nếu để tượng trong xe ô tô nên đặt ở vị trí phía trước đầu xe để giúp gia đình luôn bình an. Tượng có thể quay về phía trước hoặc quay về phía tài xế đều được. Tuyệt đối không đặt tượng phật ở cuối xe. Khi trời nắng phải chú ý che nắng cho tượng. Ngoài ra bạn nên tham khảo thêm lỗi phong thủy hao tài để tránh xui xẻo.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ

Bàn thờ là nơi linh thiêng trong gia đình. Vào các ngày lễ Tết, Rằm, mùng 1, gia chủ sẽ dọn dẹp bàn thờ để thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thần linh.

Đối với bàn thờ, dù là bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Phật hay bàn thờ Thần Tài, gia chủ cũng cần tính toán vị trí ngay từ khi thiết kế nhà.

Vị trí bàn thờ nên đặt ở nơi hợp tuổi, hợp mệnh, có sự trang trọng, thanh tịnh. Tránh thay đổi vị trí bàn thờ thường xuyên vì hành động nay được coi là làm kinh động đến tổ tiên, thần linh, khiến bề trên không được an vị, tài lộc gia đình sẽ giảm sút.

Trên bàn thờ có bát hương. Đây cũng là vật không được tùy ý di chuyển. Gia chủ có thể quét dọn bàn thờ hàng tháng nhưng không được di chuyển vị trí bát hương.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.