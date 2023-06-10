5 bí quyết phong thủy nhà ở giúp hôn nhân thêm viên mãn, tình cảm vợ chồng mãi nồng ấm như lúc mới yêu

Nhà đẹp 10/06/2023 06:26

Dưới đây là những mẹo phong thủy mà cặp vợ chồng cũng nên áp dụng nếu muốn cuộc hôn nhân ngày càng mặn nồng, tránh sự chen chân của người thứ ba.

Chỉ để một chiếc chăn trên giường ngủ

Giường ngủ là nơi thể hiện sự riêng tư và thân mật của vợ chồng. Vì vậy mà các món đồ trang trí trên giường ngủ cũng ảnh hưởng lớn đến tình cảm của hai người.

Theo phong thủy, trên giường ngủ vợ chồng chỉ nên để duy nhất một cái chăn và hai chiếc gối. Điều này thể hiện sự đủ đầy, hòa thuận, góp phần giúp vợ chồng hạn chế cãi vã, tình cảm luôn mặn nồng.

Trên giường để hai cái chăn có thể khiến tình cảm vợ chồng chia cắt. Ngoài ra, giường ngủ có quá nhiều gối đầu cũng khiến không gian bị chật hẹp và khiến các cặp vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn.

Bố trí hoa đào phong thủy
 

Nếu tha thiết muốn kết hôn mà mãi chưa gặp người vừa ý thì hãy bố trí hoa đào phong thủy. Đặt một bình hoa màu hồng phấn cùng một viên thủy tinh hồng ở vị trí Đông Nam nhà. Nếu đã có người yêu mà dùng dằng chưa thể bàn tới hôn nhân thì đặt thêm ở đây ảnh chụp chung của hai người, có tác dụng thúc đẩy hỉ sự.

 

5 bí quyết phong thủy nhà ở giúp hôn nhân thêm viên mãn, tình cảm vợ chồng mãi nồng ấm như lúc mới yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Luôn dùng những màu sắc có sự tươi tắn, mới mẻ cho phòng ngủ

Việc trang trí màu sắc cho phòng ngủ tươi tắn, mới mẻ sẽ giúp cuộc "yêu" thêm nồng nhiệt, mặn mà hơn. Vì vậy đừng xao nhãng vì bất cứ lý do gì, mà hãy chăm chút cho phòng ngủ luôn hấp dẫn, quyến rũ nhau.

Đặt chậu cây nhỏ trong phòng ngủ vừa điều hòa không khí, vừa thoáng mát, hưng phấn cho sức khỏe. Có thể đặt thêm trong phòng ngủ một chậu cây nhỏ, làm tăng lên sự yên tĩnh và thoáng mát trong phòng ngủ.

Màu sắc phù hợp cũng mang lại sự may mắn và sức khỏe, giúp cơ thể luôn hứng phấn và có cảm xúc. Không gian bố trí phòng ngủ rất quan trọng, nhưng đừng quá lạm dụng cây xanh - vì quá nhiều cây xanh sẽ gây hiệu ứng ngược, ảnh hưởng đến sức khỏe.

5 bí quyết phong thủy nhà ở giúp hôn nhân thêm viên mãn, tình cảm vợ chồng mãi nồng ấm như lúc mới yêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không dùng những đồ vật quá cũ

Có nhiều người thích trang trí phòng bằng những món đồ cũ. Tuy nhiên, những món đồ này có thể gây nên cảm giác buồn chán, ảm đạm đồng thời mang theo luồng khí xấu, tượng trưng cho sự đổ vỡ, khiến tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt.

5 bí quyết phong thủy nhà ở giúp hôn nhân thêm viên mãn, tình cảm vợ chồng mãi nồng ấm như lúc mới yêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vị trí đặt giường ngủ
 

Phong thủy cho hôn nhân viên mãn tuyệt đối kị kê giường ngủ ở Khảm vị. Đây là ví trí đào hoa vượng nhưng thiên về tình dục, người chồng dễ phóng túng bên ngoài, bỏ bê gia đình. Chấn vị và Tốn vị là vị trí thích hợp để kê giường ngủ, hôn nhân yên ổn, vợ chồng hòa hợp. Nếu không thể thay đổi vị trí giường thì hạ thấp vị trí gối đầu cũng được.

 

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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