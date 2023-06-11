6 loại cây cảnh trồng trước nhà mang lại may mắn, sinh tài giữ của, gia chủ không sớm thì muộn cũng thành người giàu nhất vùng

Các cụ xưa có câu "Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc". Cây hòe không chỉ mang đến giàu sang còn đem lại may mắn cho gia chủ trên đường tiến thủ.

Cây hòe có rất nhiều công dụng: lá và hạt dùng để làm thuốc, làm thực phẩm, làm trà uống. Hoa hòe còn được dùng để nhuộm màu. Hạt hòe có rất nhiều công dụng: sáng mắt, bổ não, mọc tóc, kéo dài tuổi thọ, ích khí. Loài thực vật có ích, lợi sức khỏe và kéo dài tuổi thanh xuân như thế được xem là vật may mắn là điều dễ hiểu.

Cây Tùng một loại cây cảnh đang được rất nhiều đại gia yêu thích và lựa chọn để trang trí trong khuôn viên của gia đình mình vì cây Tùng cũng là một trong những cây nằm trong danh sách bộ tứ quý hiểm “Tùng, Cúc, Trúc, Mai”. Cây Tùng là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Do vậy, trồng cây Tùng trước của nhà là lựa chọn hợp lý để hút tài lộc cho gia chủ.

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Cây tre trúc cảnh

Theo phong thủy là loại cây mang ý nghĩa tốt đẹp, trường xuân vĩnh cửu, khi được trồng trước nhà sẽ mang đến những may mắn, tốt lành, xua đi những vận xui, rủi ro cho gia chủ. Hai cây này mang nét mềm mại, dù gặp mưa gió, trong điều kiện khắc nghiệt vẫn đứng hiên ngang, vững chắc.

Tre là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ, tre sống thành từng khóm nó tượng trưng cho sự đoàn kết bền vững, nó vẫn sinh trưởng tốt ở những nơi đất cằn sỏi đá.

Bên cạnh đó, các loại tre, trúc còn có tác dụng thanh lọc không khí hiệu quả, giúp tinh thần gia chủ thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc, học tập vất vả. Theo một nghiên cứu của NASA, loại cây này còn có thể giúp giảm thiểu khí CO2 thải ra ngoài môi trường, lọc bụi bẩn để mang lại bầu không khí trong lành, tinh khiết nhất.

Theo phong thủy, các loại tre, trúc, cảnh phù hợp với các bản mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, khi trồng sẽ giúp gia chủ bản mệnh này có thêm tự tin, may mắn, giúp sự nghiệp hanh thông, được quý nhân phù trợ. Nhiều người cũng tin rằng loại cây này có thể giúp trừ tà, xua đuổi điềm dữ cho người trồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cây thiết Mộc Lan

Theo phong thủy cây cảnh, Thiết mộc lan hay cây phát tài là loài cây có thể hấp thu những luồng khí xấu, xua đi điều rủi ro và đem lại tài lộc, may mắn.

Thêm vào đó khả năng hấp thụ tốt Fomaldehyde, khử độc gây ra bởi hiệu ứng nhà kính, các khí do sử dụng điều hòa lâu ngày, đem đến không gian sạch có lợi cho sức khỏe.

Cây có dáng vẻ màu mỡ với sắc lá xanh bóng, rìa lá vàng tươi, sinh động giàu sức sống, lá xanh quanh năm nên rất tốt trong phong thủy. Trồng thiết mộc lan trước cửa nhà là lựa chọn đúng đắn.

Cây Ngũ Gia Bì

Ngũ gia bì là loại cây thân nhỏ, chiều cao có thể lên đến 2m. Cành cây vươn dài và có rất nhiều gai. Lá ngũ gia bì mọc so le từng chùm, có hình bầu dục hoặc thuôn, mỗi chùm khoảng 3-5 lá.

Trong phong thủy, trồng cây ngũ gia bì trước và trong nhà sẽ mang đến một không gian thư thái, thoáng mát cho gia đình bạn. Bởi lá cây luôn xanh tốt quanh năm, căn phòng của bạn sẽ luôn trở nên thoáng đãng, sạch sẽ, và mang đến cho bạn sự thoải mái, tươi tắn đấy.

Ngoài ra cây ngũ gia bì còn có ý nghĩa đối với việc thu hút tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Nếu muốn thay đổi vận may trong công việc và cuộc sống, hãy thử đặt một chậu cây ngũ gia bì lên bàn làm việc hoặc trong văn phòng của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Vú Sữa

Đang được ưa chuộng hiện này nó thuộc cây thân gỗ cho bóng mát có hình dáng thân và võ rất đẹp. Cây Vú Sữa mỗi năm ra quả một mùa với trái sum suê và tròn trịa là biểu tượng của tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, đây là loại cây cho bóng mát, quả Vú Sữa ăn rất ngon.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.