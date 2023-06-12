6 loại cây cảnh trồng trong nhà chẳng khác gì điều hòa, mùa hè nhà nào cũng nên có

Nhà đẹp 12/06/2023 09:24

Những loại cây cảnh này vừa tạo nên một không gian xanh, vừa điều hòa không khí, gia chủ nào cũng nên trồng trong nhà khi thời tiết nắng nóng như hiện tại.

Cây vạn niên thanh

Có khả năng thanh lọc không khí, giúp con người tăng cảm giác dễ chịu, thoải mái khi hút được các tia bức xạ phát ra từ các thiết bị điện tử như máy tính, tivi,... Theo nghiên cứu của NASA công bố, cây Vạn Niên Thanh leo có thể loại bỏ nhiều chất độc hại có trong không khí như benzene, fomandebit, tricloetylen, toluene và xylen.

6 loại cây cảnh trồng trong nhà chẳng khác gì điều hòa, mùa hè nhà nào cũng nên có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây si cảnh

Cây si nhiều lá, giữ cho không khí xung quanh trong lành và mát mẻ. Loài cây này thích nắng mặt trời nhưng cũng rất háo nước nên trong những tháng mùa hè bạn nên tưới cây thường xuyên.

Bạn nên mua những cây si có thân hẹp để đặt thêm những cây khác dưới gốc của nó. Nhóm thực vật được đặt cùng nhau sẽ tạo một hệ sinh thái riêng, giúp ngôi nhà luôn dễ chịu.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một loại cây thuộc họ C4, tức là nó vẫn có thể tạo ra khí oxy vào ban đêm, khi không có ánh sáng. Chính vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm đặt cây lưỡi hổ vào phòng ngủ của mình.

Với khả năng tạo khí O2 và hấp thụ khí CO2 của loại cây này, không gian phòng ngủ sẽ trở nên thật trong lành và mát mẻ, giúp gia chủ có thể ngủ sâu giấc và thức dậy đầy sảng khoái vào mỗi sáng.

6 loại cây cảnh trồng trong nhà chẳng khác gì điều hòa, mùa hè nhà nào cũng nên có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây Ngũ Gia Bì 

Có hiệu quả trong việc làm giảm formaldehyde, toluene và benzene từ không khí. Ngoài ra cây có khả năng đuổi muỗi, côn trùng rất thích hợp để trên bàn làm việc, bàn học. Cây Ngũ Gia Bì còn giúp loại bỏ những chất bức xạ từ máy tính cũng như các thiết bị điện tử trong gia đình. Cây sẽ mang đến không gian sống thư thái, thoải mái và cực kỳ tốt cho sức khỏe.

6 loại cây cảnh trồng trong nhà chẳng khác gì điều hòa, mùa hè nhà nào cũng nên có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây cau, dừa cảnh

Những loài cây này chuyên hấp thụ CO2 và thải ra oxy. Lá càng lớn thì càng tạo ra nhiều oxy.

Những chậu cây cau, dừa cảnh đặt cạnh thường hỗ trợ nhau phát triển và giúp ngôi nhà bạn như một khu rừng nhiệt đới.

Nên tưới cho loài cây này theo dạng phun sương, mỗi tuần một lần.

Cây đa đỏ

Ngoài khả năng cung cấp O2 cho một bầu không khí thật mát mẻ, cây đa đỏ còn giúp tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách của bạn, nhờ vào kích thước lớn cùng vẻ ngoài ấn tượng. Bên cạnh đó, đây cũng là một loại cây cực kỳ dễ chăm nên sẽ rất phù hợp với những người bận rộn.

6 loại cây cảnh trồng trước nhà mang lại may mắn, sinh tài giữ của, gia chủ không sớm thì muộn cũng thành người giàu nhất vùng

6 loại cây cảnh trồng trước nhà mang lại may mắn, sinh tài giữ của, gia chủ không sớm thì muộn cũng thành người giàu nhất vùng

Trong phong thủy, đây là những loại cây nên lựa chọn để trồng trước nhà vì sẽ giúp đẩy lùi điềm xấu, mang đến may mắn và tài lộc cho gia chủ.

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