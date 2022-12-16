Cây giáng hương - Loài cây quý dáng đẹp, hoa thơm có giá trị kinh tế cao

Cây giáng hương còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như là cây Đinh hương. Tên khoa học là Pterocarpus macrocarpus, thuộc họ Đậu. Có nguồn gốc từ Ấn Độ và du nhập sang Đông Nam Á. Ở Việt Nam Giáng Hương phân bố chủ yếu ở các tỉnh Kontum, Đắc Lắc, Phú Yên, Gia Lai, Đồng Nai và Tây Ninh.

Giáng hương được biết đến là loài cây có vẻ đẹp độc đáo, cùng giá trị kinh tế cao. Chính vì vậy, cây được rất nhiều người ưa chuộng để trồng. Ngoài trồng ở trong sân vườn để lấy bóng mát, làm đẹp không gian sống, cây còn được trồng nhiều ở các khuôn viên công cộng như trường học, công viên, bệnh viện…

Giáng hương được biết đến là loài cây có vẻ đẹp độc đáo, cùng giá trị kinh tế cao

Thân Giáng hương là cây lâu năm thân gỗ thẳng, tròn to và có tán rộng, chiều cao trung bình của cây trưởng thành đạt từ 10 – 30m. Đường kính của thân cây trung bình từ 0,7-0,9m, có những cây trong rừng nguyên sinh đường kính lên tới 1,7m.

Vỏ Cây có màu xám trắng và thân cây có mủ nhựa màu đỏ. Cành cây giáng hương tương đối mềm mại với những chiếc lá hình lông chim dài khoảng 15 - 30cm. Lá cây thuộc kiểu lá kép lông chim mọc cách, thường thay lá vào mùa khô. Cành non mảnh và cũng có lông, tán lá xanh rộng tạo bóng mát.

Hoa mọc thành chùm ở nách lá, có cuống dài và nhiều lông màu nâu. Những bông hoa sẽ mọc trên đầu cành theo từng cụm với khoảng 20 - 30 bông. Hoa giáng hương có màu vàng tươi tắn và hương thơm rất dễ chịu.

Khi kết thúc quá trình hoa rụng và tạo quả. Quả của cây giáng hương nhỏ, bè có kích thước khoảng từ 4cm đến 9cm. Hạt có màu hơi nâu pha vàng, bên trong quả có 2 - 3 hạt nhỏ bên trong.

Đặc điểm sinh thái của cây Giáng hương

Cây Giáng Hương ưa nắng, ưa sáng, thích hợp với nhiều điều kiện đất và thời tiết khác nhau.

Cây thích hợp với loại đất thoát nước tốt, các loại đất xám hay loại đất núi, đồi.

Cây không yêu cầu chăm sóc nhiều, ít sâu bệnh và có tốc độ sinh trưởng trung bình.

II. Ý nghĩa phong thủy? Công dụng của cây Giáng hương

2.1. Ý nghĩa phong thủy

Mỗi loài cây đều mang trong mình một ý nghĩa phong thủy riêng. Đối với cây Giáng hương ngoài việc là cây bóng mát, cây công trình, cây lâm nghiệp thì cây Giáng hương cũng có một ý nghĩa phong thủy cực kỳ quan trọng.

Nếu trồng cây trong vườn nhà cây sẽ mang ý nghĩa may mắn, tốt lành. Ngoài ra, cây còn mang lại vượng khí, thuận lợi giúp gia chủ đạt được những điều mà mình mong muốn.

Cây mang lại vượng khí, thuận lợi giúp gia chủ đạt được những điều mà mình mong muốn

2.2. Công dụng làm đẹp không gian sống

Như đã nói, Giáng hương là cây thân gỗ, tán rộng, hình dáng đẹp, được nhiều người yêu thích bởi hoa có mùi thơm dễ chịu. Chính vì vậy, cây được ưa chuộng trồng ở trong sân vườn hoặc các cơ sở công cộng để trang trí cảnh quan và tô điểm vẻ đẹp không gian sống của bạn.

Bên cạnh đó, cây Giáng Hương có kích thước lớn nên được trồng làm cây che phủ bóng mát, cây có tác dụng như một máy lọc không khí cung cấp không khí trong lành cho không gian sống, mang lại vượng khí sân vườn, cho ngôi nhà của bạn.

Giáng hương là cây thuộc họ đậu nên có đặc tính cải tạo đất rất tốt, rễ của cây là một trong những nhân tố cải tạo đất làm đất tơi xốp vô cùng tốt.

2.3. Công dụng trong chữa bệnh

Trong Đông y, tất cả các bộ phận của cây Giáng hương đều có tác dụng trong chữa bệnh. Phần vỏ của thân cây có thể được bào chế thành các loại thuốc giúp chữa bệnh tiểu đường.

Rễ cây có thể được bào chế thành các loại thuốc bổ máu và điều hòa khí huyết, điều hòa kinh nguyệt. Hoa của cây có thể được bào chế thành tinh dầu phục vụ cho ngành nước hoa, làm đẹp. Một số địa phương còn sử dụng nhựa cây Giáng Hương có màu đỏ để làm thuốc nhuộm răng, tóc hoặc quần áo tự nhiên.

2.4. Giá trị kinh tế cao

Như đã đề cập, Gỗ Giáng Hương cứng cáp, không bị nứt, thớ gỗ mịn, không dãn nở bởi nhiệt và có mùi hương đặc trưng. Nên đây được xem là loại gỗ có giá trị khai thác và kinh tế cao.

Loại gỗ này thường được dùng để đóng bàn ghế, giường tủ, dụng cụ, đàn... với độ bền lên đến hàng chục năm mà không hề có sự hỏng hóc. Bởi vậy, nên những sản phẩm nội thất được làm từ gỗ Giáng hương có giá thành khá cao.

Mặt khác, nhựa cây giáng hương còn được sử dụng trong công nghệ nhuộm vải.

Gỗ Giáng hương thường được dùng để đóng bàn ghế, giường tủ, dụng cụ, đàn...

III. Cây Giáng hương có mấy loại?

3.1. Dựa vào đặc điểm hình thái

Nếu dựa vào đặc điểm hình thái có thể phân cây Giáng hương thành hai loại là: Cây Giáng hương có quả và lá nhỏ, cây Giáng hương có quả và lá to.

Cây Giáng hương có quả và lá nhỏ: Giống như tên gọi, loại cây này có lá và quả khá nhỏ. Lá cây mọc đối nhau, vỏ cây bên ngoài xù xì, nhưng chất lượng gỗ bên trong thì lại rất tuyệt vời. Cây có thể sống lâu năm, trở thành cổ thụ và được ưa chuộng làm cây công trình tại nhiều thành phố lớn.

Cây Giáng Hương có lá to, quả to: Loại cây này lá và quả to hơn, hoa của cây có màu vàng tươi vô cùng nổi bật. Tuy nhiên giống cây này có vỏ cây khá trơn nhẵn, chất lượng gỗ không cao cho nên không được ưa chuộng như giống cây lá nhỏ.

3.2. Dựa vào chủng loại

Dựa vào đặc điểm chủng loại có thể chia cây Giáng Hương thành 2 loại chính: Cây Giáng Hương nhà và Giáng Hương rừng.

Cây Giáng Hương nhà: Là loại cây được trồng trong vườn nhà của bạn thông qua phương pháp giâm cành hoặc trồng từ cây non mua về. Nếu trồng ở sân vườn nhà bạn nên trồng giống cây có lá to, quả to. Tuy loại này có giá trị kinh tế không cao, nhưng hoa lại nở to, đẹp và có độ che phủ tốt.

Cây Giáng Hương rừng: Là những loại cây phát triển trong môi trường tự nhiên. Chúng thường sẽ phát triển chậm hơn so với những cây trồng trong vườn nhà do không có sự chăm sóc tốt nhất. Thế nhưng trải qua thời gian, chúng sẽ hóa thành cổ thụ và sống rất lâu năm.

Dựa vào đặc điểm chủng loại có thể chia cây Giáng Hương thành 2 loại chính: Cây Giáng Hương nhà và Giáng Hương rừng

3.3. Dựa vào lợi ích

Như đã nói, lợi ích mà cây Giáng hương mang lại cho cuộc sống là vô cùng to lớn. Chính vì vậy, để phân loại cây dựa trên lợi ích có thể phân cây thành 2 loại:

Cây Giáng Hương công trình, đô thị: Là những cây được chọn lọc kỹ càng khi đưa vào trồng, vì vậy những cây loại này thường có tuổi thọ rất cao. Mục đích của cây Giáng hương công trình, cây đô thị là tỏa bóng mát, che phủ...

Cây Giáng Hương khai thác: Mục đích sử dụng của cây là khai thác tăng hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy, loại cây lá nhỏ, quả nhỏ được ưu tiên sử dụng. Bởi, vỏ cây xù xì, nhưng chất lượng gỗ lại rất tuyệt vời.

IV. Cách trồng và chăm sóc cây Giáng hương

4.1. Phương pháp trồng

Gieo hạt: Cây Giáng hương được đánh giá là dễ trồng, bạn chỉ cần lấy hạt của cây khi chín. Nên chọn ra những hạt giống khỏe mạnh, không bị lép hay hỏng rồi mang chúng đi ngâm trong nước ấm khoảng 8 - 10 tiếng. Sau đó, hạt giống sẽ được gieo vào trong hố đất và vùi lấp cẩn thận. Bạn chỉ cần tưới nước thường xuyên để dưỡng ẩm, sau một vài tháng thì hạt giống sẽ bắt đầu nảy mầm và hình thành cây non.

Giâm cành: Bạn chọn những cành khỏe mạnh từ cây Giáng hương mẹ sau đó ngâm trong dung dịch kích rễ khoảng 6 - 8 tiếng. Tiếp theo, bạn cắm cành xuống đất trồng, sau đó tưới nước và chăm sóc thường xuyên để cành mau ra rễ và sinh trưởng.

Cây Giáng hương được trồng bằng phương pháp giâm cành

4.2. Cách chăm sóc cây Giáng hương

Cây Giáng hương là cây thân gỗ, thuộc nhóm cây lâu năm. Vì vậy, bạn không cần phải quá kỳ công trong khâu chăm sóc cây.

Đất trồng: Cây Giáng Hương không hề kén đất và rất dễ trồng. Tuy nhiên, để cây phát triển tốt nhất bạn nên lựa chọn các loại đất có độ tơi xốp tốt, nhiều thịt, giàu dinh dưỡng và có khả năng giúp thoát nước cho rễ cây.

Nước tưới: Cây không cần đòi hỏi lượng nước tưới quá nhiều. Cây có khả năng chịu hạn tốt nên lưu ý không tưới quá nhiều có thể gây ngập úng rễ và khiến chết cây. Duy trì tưới đều đặn 3-4 lần/tuần là đủ.Thậm chí vào mùa mưa bạn cũng không cần thiết phải tưới cho cây mà chúng vẫn có thể sinh trưởng tốt.

Ánh sáng: Là cây thân gỗ có kích thước trung bình lớn, do đó mà cây Giáng Hương rất ưa ánh sáng Mặt Trời. Bạn chỉ cần trồng cây tại những nơi có nhiều ánh sáng để cây có thể sinh trưởng và quang hợp là được.

Cây Giáng hương là cây thân gỗ, thuộc nhóm cây lâu năm nên không cần kỳ công trong khâu chăm sóc cây

Bón phân: Chỉ nên bón phân vào giai đoạn đầu của cây. Nên bón thúc cho cây bằng các loại phân hữu cơ hoặc NPK để kích thích cây đâm chồi và cao lớn nhanh. Tốt nhất nên duy trì bón đều đặn 2 lần/năm vào trước mùa mưa và cuối mùa mưa để cải thiện dinh dưỡng cho cây. Sau này khi cây đã trưởng thành và cao lớn thì không cần thiết phải bón thêm cho cây nữa.

Phòng trừ sâu bệnh cho cây: Giáng hương là cây thân gỗ, chính vì vậy cây rất dễ bị sâu bệnh tấn công. Đáng chú ý phải kể đến là sâu đục thân. Để tránh trường hợp sâu gây hại cho cây, bạn nên kiểm tra cây thường xuyên, bôi thuốc cho cây khi có dấu hiệu cây bị bệnh. Một mẹo nhỏ là bạn nên bôi vôi xung quanh gốc cây, để tránh sâu bệnh tấn công, giúp cây phát triển khỏe mạnh.

V. Một số câu hỏi liên quan đến cây Giáng hương

Cây Giáng hương có dễ trồng không?

Giáng hương là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc và có thể thích nghi với nhiều loại đất, kể cả đất khô cằn. Mặt khác, cây đặc biệt thích hợp với khí hậu thời tiết ở nước ta.

Giáng hương thích hợp trồng ở những nơi nào?

Đây là loại cây ưa ánh sáng. Vì vậy, cần trồng cây ở những nơi có nhiều ánh sáng, không trồng ở nơi bóng râm sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự sinh trưởng, phát triển của cây.

Những loại đất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt như đất xám, đất đỏ bazan. Đặc biệt, cây rất ưa chuộng những nơi có khí hậu rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

Trồng cây ở những nơi có nhiều ánh sáng, không trồng ở nơi bóng râm sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự sinh trưởng, phát triển của cây

Cây Giáng Hương trồng bao lâu thu hoạch?

Vì là loài cây rất có giá trị kinh tế cao, nên nhiều gia đình lựa chọn trồng loài cây này để sau này có thể thu hoạch và đem bán gỗ của chúng nhằm kiếm thêm thu nhập.

Trồng Giáng hương không hề khó, sau năm năm bạn đã có được một cây trưởng thành có chiều cao trung bình đủ để làm cây che bóng mát rồi. Tuy nhiên để cây Giáng Hương có thể khai thác được tốt nhất, bạn nên trồng cây tối thiểu 10 năm trở lên. Khi đó cây sẽ khỏe mạnh, phát triển đầy đủ cũng như cung cấp chất lượng gỗ một cách tốt nhất.

Có nên trồng cây Giáng hương trước nhà?

Cây Giáng hương có dáng đẹp, hoa thơm. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy tốt đẹp mà cây mang lại nên cây rất thích hợp để trồng làm cây cảnh trước nhà.

Mặt khác, chúng ta cũng thường bắt gặp chúng trong công viên hoặc ven đường phố, khuôn viên trường học, bệnh viện, mang không khí trong lành, cải thiện ô nhiễm

Trên đây là những thông tin liên quan đến đặc điểm, nguồn gốc và cách trồng cây Giáng hương. Hy vọng, bài viết này cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho bạn.