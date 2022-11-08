Bí kíp khử mùi hôi phòng ngủ đơn giản, nhanh chóng nhưng lại hiệu quả vô cùng

Nhà đẹp 08/11/2022 06:07

Nên làm khi khi phòng ngủ có mùi hôi khó chịu, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của gia đình? Hãy cùng bắt tay vào thử ngay 5 bí quyết này nhé!

Sử dụng dứa

Trong thành phần của quả dứa có mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho các thành viên trong nhà bạn. Bạn có thể để một trái dứa thơm trong phòng ngủ sẽ giúp lấn át lại những mùi hôi, khó chịu trong phòng trong vòng một nốt nhạc.

Lưu ý: Khi lựa chọn đặt trái thơm trong phòng nên sử dụng loại trái thơm đang tới độ chín vì đây là khoảng thời gian nó có mùi hương lâu nhất Bạn cũng nên đặt trên một chiếc đĩa nhỏ để phòng trường hợp khi quả dứa chảy nước khi quá chín thì nên thay quả mới.

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Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng bã cà phê, bã trà

Bã cà phê sau khi sử dụng có thể cho vào túi nhỏ treo ở góc phòng. Bạn sẽ cảm nhận được hương thơm từ cà phê, nó giúp khử sạch mùi ẩm mốc nhanh chóng. Nếu không có bã cà phê, bạn có thể thay thế bằng bã trà khô cũng khá hiệu quả.

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Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi hôi bằng giấm hoặc chanh

Chanh, giấm là nguyên liệu lúc nào cũng có trong bếp nhà bạn, ngoài công dụng giúp món ăn ngon miệng hơn, giấm và chanh còn giúp các chị em nội trợ làm sạch vật dụng nhà bếp, giảm mùi hôi căn phòng của mình.

Chuẩn bị một nồi nước sạch rồi đun sôi cùng với giấm hoặc chanh trong khoảng 10 phút. Hơi nước sẽ tỏa ra khắp phòng và giúp giảm mùi ẩm mốc rất nhanh chóng.

Sử dụng xà bông cục

Trong dân gian còn có mẹo vặt khử mùi ẩm mốc trong nhà cũng khá hay. Mẹo hay này có thể áp dụng để khử mùi ẩm mốc trong ngăn kéo tủ. Đó là dùng xà bông cục để trong ngăn kéo tủ để hút mùi.

Khử mùi hôi ẩm mốc bằng tinh dầu

Những lọ tinh dầu bây giờ không phải khó mua nữa, chỉ cần tìm trên mạng thôi là đã có vô vàn địa chỉ bán rồi đấy. Bạn có thể chọn những lọ tinh dầu hương bạc hà, hương chanh sả mang về và mở nắp đặt ở các góc phòng. Tinh dầu sẽ xua đuổi hết những mùi hôi khó chịu trong nhà của bạn.

Bạn chỉ nên sử dụng tinh dầu sau một ngày thì nên đóng nắp lại. Với tinh dầu mùi hương rất mạnh nên không cần phải mở tinh dầu liên tục nhiều ngày.

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