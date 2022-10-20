6 kiểu nhà có địa thế xấu - ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình, càng ở càng "hao tài tốn của"

Để đánh giá, xem xét một ngôi nhà có phong thủy tốt hay xấu thì người ta thường căn cứ vào mệnh lý của gia chủ. Nếu các yếu tố về phương hướng phù hợp với tuổi bản mệnh của gia chủ thì có nghĩa là phong thủy tốt.

Ngoài yếu tố về mệnh lý, yếu tố về mệnh tướng cũng được dùng để xem xét phong thủy ngôi nhà tốt hay xấu, có phù hợp với gia chủ hay không. Ví dụ, nếu chủ nhân ngôi nhà là âm mệnh Thủy tướng, nên lựa chọn những tông màu trắng, bạc, đen, xám làm chủ đạo khi bài trí nội thất…

Cửa nhà nên vuông vắn, có góc cạnh, có người thích làm cửa hình vòm cung, điều này không tốt, vì cột cửa có khi giống như hai ngọn nến, trông rất xấu, dễ bị phá tài, tai họa.

Hơn thế nữa, trong phong thủy cửa hình cung giống như bia mộ. Điều này không đem lại may mắn cho người còn sống, vì vậy bạn không nên thiết kế cửa chính theo hình dáng này.

Nhà hình chữ L

Nhà bị mất hoặc trống như hình chữ L còn được gọi là "nhà dao". Kiểu nhà này sẽ khiến gia chủ hao tài tốn của, hạn chế vượng khí, đồng thời cắt mất đường thăng quan tiến chức. Ngoài ra, kiểu nhà chữ L cũng tích tụ nhiều âm khí, mang đến nhiều bệnh tật, xui rủi cho gia đình. Để giảm bớt ảnh hưởng, bạn có thể đặt bình cá, đồ vật phong thuỷ phù hợp với tuổi và mệnh.

Nhà lệch bên trái hoặc phải

Phong thủy có câu: Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Ngôi nhà nếu ở đúng vị trí trọng tâm thì âm dương hài hòa, phong thủy tốt. Nhưng nếu ngôi nhà lệch bên trái hay bên phải thì đều không tốt cho vượng khí. Muốn cân bằng lại năng lượng thì bạn có thể bố trí thêm đèn cho khu vực bị lệch.

Ảnh minh họa: Internet

Trước là sông, sau là mộ

Nếu phía trước sân là sông, suối,… còn sân nhỏ đằng sau có mồ mả mà nói, thì trong nhà sẽ rủi ro không ngừng. Có một bài thơ để minh chứng: “Trước nhà có nước, sau nhà có mồ mả; trâu bò chết vô kể, sơ có gia tài cuối cùng cũng tiêu tan, mười người gặp chuyện này thì chín người lo”.

Nhà ở nơi tối tăm, bị cô lập

Nhà ở nơi tối tăm, cô lập thường bị mất cân bằng năng lượng bởi năng lượng âm lấn át năng lượng dương. Thiếu năng lượng dương khiến người sống trong đó lúc nào cũng bất an, buồn chán. Bệnh tật và những điều không may cũng dễ nảy sinh từ đây.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.