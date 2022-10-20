6 kiểu nhà có địa thế xấu - ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình, càng ở càng "hao tài tốn của"

Nhà đẹp 20/10/2022 06:58

Trong phong thủy, nếu có ý định thiết kế một ngôi nhà cho riêng mình, muốn có con đường tài lộc hanh thông hãy chú ý tránh những kiểu nhà này.

Hướng ngôi nhà không hợp mệnh lý gia chủ

Để đánh giá, xem xét một ngôi nhà có phong thủy tốt hay xấu thì người ta thường căn cứ vào mệnh lý của gia chủ. Nếu các yếu tố về phương hướng phù hợp với tuổi bản mệnh của gia chủ thì có nghĩa là phong thủy tốt.

Ngoài yếu tố về mệnh lý, yếu tố về mệnh tướng cũng được dùng để xem xét phong thủy ngôi nhà tốt hay xấu, có phù hợp với gia chủ hay không. Ví dụ, nếu chủ nhân ngôi nhà là âm mệnh Thủy tướng, nên lựa chọn những tông màu trắng, bạc, đen, xám làm chủ đạo khi bài trí nội thất…

6 kiểu nhà có địa thế xấu - ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình, càng ở càng 'hao tài tốn của' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cửa hình vòng cung

Cửa nhà nên vuông vắn, có góc cạnh, có người thích làm cửa hình vòm cung, điều này không tốt, vì cột cửa có khi giống như hai ngọn nến, trông rất xấu, dễ bị phá tài, tai họa.

Hơn thế nữa, trong phong thủy cửa hình cung giống như bia mộ. Điều này không đem lại may mắn cho người còn sống, vì vậy bạn không nên thiết kế cửa chính theo hình dáng này.

Nhà hình chữ L

Nhà bị mất hoặc trống như hình chữ L còn được gọi là "nhà dao". Kiểu nhà này sẽ khiến gia chủ hao tài tốn của, hạn chế vượng khí, đồng thời cắt mất đường thăng quan tiến chức. Ngoài ra, kiểu nhà chữ L cũng tích tụ nhiều âm khí, mang đến nhiều bệnh tật, xui rủi cho gia đình. Để giảm bớt ảnh hưởng, bạn có thể đặt bình cá, đồ vật phong thuỷ phù hợp với tuổi và mệnh.

Nhà lệch bên trái hoặc phải

Phong thủy có câu: Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Ngôi nhà nếu ở đúng vị trí trọng tâm thì âm dương hài hòa, phong thủy tốt. Nhưng nếu ngôi nhà lệch bên trái hay bên phải thì đều không tốt cho vượng khí. Muốn cân bằng lại năng lượng thì bạn có thể bố trí thêm đèn cho khu vực bị lệch.

6 kiểu nhà có địa thế xấu - ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình, càng ở càng 'hao tài tốn của' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước là sông, sau là mộ

Nếu phía trước sân là sông, suối,… còn sân nhỏ đằng sau có mồ mả mà nói, thì trong nhà sẽ rủi ro không ngừng. Có một bài thơ để minh chứng: “Trước nhà có nước, sau nhà có mồ mả; trâu bò chết vô kể, sơ có gia tài cuối cùng cũng tiêu tan, mười người gặp chuyện này thì chín người lo”.

Nhà ở nơi tối tăm, bị cô lập

Nhà ở nơi tối tăm, cô lập thường bị mất cân bằng năng lượng bởi năng lượng âm lấn át năng lượng dương. Thiếu năng lượng dương khiến người sống trong đó lúc nào cũng bất an, buồn chán. Bệnh tật và những điều không may cũng dễ nảy sinh từ đây.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trang trí thêm những vật này trong nhà: đường tài vận nở rộ, Thần tài phù hộ tài lộc sung túc

Trang trí thêm những vật này trong nhà: đường tài vận nở rộ, Thần tài phù hộ tài lộc sung túc

Muốn được Thần tài phù hộ cho đường công danh phát triển thì gia chủ cần đặt thêm những thứ gì trong nhà, cùng kham khảo nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở kiểu nhà địa thế xấu

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách